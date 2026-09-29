Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, hová vitték Hankó Balázst

Fontos

Itt vannak a részletek: ezzel gyanúsítja az ügyészség Hankó Balázst

Tisza

Halasztja az ügynökakták megnyitását a Tisza

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az eredeti tervek szerint az iratok nyilvánosságra hozását lehetővé tevő törvény október 20-án lépett volna hatályba. Melléthei-Barna Márton szerint azonban az ügynökakták átvizsgálásához időre van szükség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tiszaügynöktörvény-javaslatkommunizmus

Melléthei-Barna Márton, a Tisza-frakció képviselője kezdeményezte a törvény hatályba lépésének az elhalasztását. Az ügynökakták így az eredeti tervekkel ellentétbe november 4-én kerülnek nyilvánosságra – írja az Index

Az ügynökakták átvizsgálása több időt vesz igénybe, mint eredetileg tervezték
Az ügynökakták átvizsgálása több időt vesz igénybe, mint eredetileg tervezték (Fotó: AFP/Belga/Jonas Roosens)

Csúszik az ügynökakták megnyitása

Az indoklás szerint a kéthetes halasztásra azért van szükség, mert az előzetes átvizsgálás és a nyilvánosságra hozatal előkészítése több időt vesz igénybe a tervezettnél.

A módosítás biztosítja, hogy az érintett iratanyag teljes körű áttekintése megtörténjen, és a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság a hatálybalépés napjától érdemi munkát végezhessen velük.

A módosítás értelmében

2026. november 4-től az online felületen fokozatosan kerülnek majd a nyilvánosság elé az akták,

ezzel elégtételt szolgáltatva a kommunista rendszer áldozatai számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!