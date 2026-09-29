Halasztja az ügynökakták megnyitását a Tisza

Melléthei-Barna Márton, a Tisza-frakció képviselője kezdeményezte a törvény hatályba lépésének az elhalasztását. Az ügynökakták így az eredeti tervekkel ellentétbe november 4-én kerülnek nyilvánosságra – írja az Index.

Az ügynökakták átvizsgálása több időt vesz igénybe, mint eredetileg tervezték (Fotó: AFP/Belga/Jonas Roosens)

Csúszik az ügynökakták megnyitása

Az indoklás szerint a kéthetes halasztásra azért van szükség, mert az előzetes átvizsgálás és a nyilvánosságra hozatal előkészítése több időt vesz igénybe a tervezettnél.

A módosítás biztosítja, hogy az érintett iratanyag teljes körű áttekintése megtörténjen, és a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság a hatálybalépés napjától érdemi munkát végezhessen velük.

A módosítás értelmében

2026. november 4-től az online felületen fokozatosan kerülnek majd a nyilvánosság elé az akták,

ezzel elégtételt szolgáltatva a kommunista rendszer áldozatai számára.