Megszavazta az Országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságát

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az Országgyűlés elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot. A miniszterelnök azt írta:
36 év késéssel, a TISZA javaslatára a Magyar Országgyűlés ma megszavazta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát.”
Hozzátette, hogy a Fidesz nem támogatta az előterjesztést, majd feltette a kérdést: „Vajon miért?”
Október 22-től válhatnak kutathatóvá az ügynökakták
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az elfogadott javaslat értelmében október 22-től válhatnak kutathatóvá az állambiztonsági iratok első dokumentumai. Ezek között lehetnek a hálózati személyek úgynevezett hatos kartonjai, valamint az 1990-ben mágnesszalagokra mentett nyilvántartások is.
A nyilvánosságra hozatal ugyanakkor nem lesz teljes. Az érzékeny személyes adatokat kitakarják a dokumentumokból, ráadásul az állambiztonsági iratanyag jelentős része eleve hiányosan maradt fenn. Emiatt a kutathatóvá váló akták várhatóan nem adnak teljes képet az egykori hálózat működéséről és valamennyi érintett szerepéről.