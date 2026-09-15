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ügynökakta

Megszavazta az Országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságát

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Az Országgyűlés megszavazta az állambiztonsági iratok szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát. Magyar Péter szerint 36 évet kellett várni arra, hogy hozzáférhetővé váljanak az ügynökakták, miközben a Fidesz nem támogatta a Tisza Párt javaslatát.
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Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az Országgyűlés elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot. A miniszterelnök azt írta: 

ügynökakták
Az Országgyűlés döntésének értelmében októbertől kutathatóvá válhatnak az első ügynökakták (Fotó: Hatlaczki Balázs)

36 év késéssel, a TISZA javaslatára a Magyar Országgyűlés ma megszavazta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát.”

 Hozzátette, hogy a Fidesz nem támogatta az előterjesztést, majd feltette a kérdést: „Vajon miért?”

Októberben megnyílnak az ügynökakták, de a teljes igazság továbbra is rejtve maradhat

Október 22-től válhatnak kutathatóvá az ügynökakták

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az elfogadott javaslat értelmében október 22-től válhatnak kutathatóvá az állambiztonsági iratok első dokumentumai. Ezek között lehetnek a hálózati személyek úgynevezett hatos kartonjai, valamint az 1990-ben mágnesszalagokra mentett nyilvántartások is.

A nyilvánosságra hozatal ugyanakkor nem lesz teljes. Az érzékeny személyes adatokat kitakarják a dokumentumokból, ráadásul az állambiztonsági iratanyag jelentős része eleve hiányosan maradt fenn. Emiatt a kutathatóvá váló akták várhatóan nem adnak teljes képet az egykori hálózat működéséről és valamennyi érintett szerepéről.

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