Megszavazta az Országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságát

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az Országgyűlés elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot. A miniszterelnök azt írta:

Az Országgyűlés döntésének értelmében októbertől kutathatóvá válhatnak az első ügynökakták (Fotó: Hatlaczki Balázs)

36 év késéssel, a TISZA javaslatára a Magyar Országgyűlés ma megszavazta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát.”

Hozzátette, hogy a Fidesz nem támogatta az előterjesztést, majd feltette a kérdést: „Vajon miért?”