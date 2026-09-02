Új üzletbe vágott Novák Katalin

Új vállalkozást indított Noveoton Capital Kft. néven Novák Katalin egykori államfő – hívta fel a figyelmet a Menedzsment Fórum (mfor). A hírportál az Opten nyilvános adatai alapján azt írta, a – május 14-én alapított, majd 27-én bejegyzett – cégnek öt résztulajdonosa van: Novákon kívül három magánszemély – az orvosként dolgozó szülei és bátyja –, illetve egy másik társaságot is bevontak, a 20 éves Aranyklinika Kft.-t. Ügyvezetője a volt köztársasági elnök édesapja, székhelyként ugyanazt a szegedi címet jelölték meg, mint a jól ismert, épp 20 éves vállalkozásnál.

A Noveoton Capital Kft.-nél egyelőre egyetlen (fő)tevékenységet jelöltek meg: saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével fog foglalkozni.

Az mfor hozzátette, mindeközben az új cég alapításával szinte egy időben az Aranyklinika új fiókteleppel gazdagodott Budapesten, méghozzá a MOM Park irodaházban, ami talán a cég profilbővülését jelzi már.