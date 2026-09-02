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Novák Katalin

Új üzletbe vágott Novák Katalin

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Új vállalkozásban lett érdekelt Novák Katalin egykori köztársasági elnök, aki a Noveoton Capital Kft. egyik tulajdonosa. Novák Katalin új vállalkozása öt résztulajdonossal indult el, a cégbe családtagjait és egy szegedi társaságot is bevonta.
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Novák Katalincégalapításvállalkozás

Új vállalkozást indított Noveoton Capital Kft. néven Novák Katalin egykori államfő – hívta fel a figyelmet a Menedzsment Fórum (mfor). A hírportál az Opten nyilvános adatai alapján azt írta, a – május 14-én alapított, majd 27-én bejegyzett – cégnek öt résztulajdonosa van: Novákon kívül három magánszemély – az orvosként dolgozó szülei és bátyja –, illetve egy másik társaságot is bevontak, a 20 éves Aranyklinika Kft.-t. Ügyvezetője a volt köztársasági elnök édesapja, székhelyként ugyanazt a szegedi címet jelölték meg, mint a jól ismert, épp 20 éves vállalkozásnál.

A Noveoton Capital Kft.-nél egyelőre egyetlen (fő)tevékenységet jelöltek meg: saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével fog foglalkozni.

Az mfor hozzátette, mindeközben az új cég alapításával szinte egy időben az Aranyklinika új fiókteleppel gazdagodott Budapesten, méghozzá a MOM Park irodaházban, ami talán a cég profilbővülését jelzi már. 

 

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