Feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének e-mail-szervereit

Ma reggel feltörték Horváth Lóránt ügyvédi irodájának e-mail-szervereit. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje Facebook-oldalán közölte a történteket, és arra kérte követőit, hogy semmiképpen ne nyissák meg a tőle kapott gyanús e-maileket. Horváth Lóránt később a kommentek között jelezte, hogy megtették a szükséges intézkedéseket.

Feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének szervereit, közösségi oldalán üzent Dr. Horváth Lóránt (Forrás: Facebook/Dr. Horváth Lóránt)

Feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének szervereit

Ma reggel ismeretlenek feltörték az irodánk e-mail-szervereit, a tőlem kapott gyanús e-maileket ne nyissátok meg!”

– írta Horváth Lóránt.

Az ügyvéd nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan hogyan történt a támadás, kik állhatnak mögötte, illetve milyen adatokhoz férhettek hozzá. Azt ugyanakkor jelezte, hogy a szükséges intézkedéseket megtették.

A történtek különös figyelmet kaphatnak annak fényében, hogy Horváth Lóránt az elmúlt hónapokban az úgynevezett aranykonvoj ügyének egyik ismert szereplője lett.

Az ukrán pénzszállítók ügye hónapokig borzolta a kedélyeket

Március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt, köztük egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornokot, valamint két páncélozott pénzszállító autót állított elő.

A járművekben a korabeli beszámolók szerint 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyet Ukrajnába akartak szállítani. Az ügyet később „aranykonvojként” kezdték emlegetni.

Az akció körül azonban később számos kérdés merült fel. Egy júniusban készült belső NAV-dokumentum szerint az eljárás több pontján is problémák voltak, és felmerült az is, hogy az elfogást követően napokig nem volt megfelelő jogalap a pénz lefoglalására.

A Legfőbb Ügyészség ezt követően közölte, hogy vizsgálják az ügy körülményeit. Az ügyészség szerint a pénzmosás gyanúja fennállt, ugyanakkor az akcióról csak utólag szereztek tudomást.

Megszüntették a nyomozást az aranykonvoj ügyében

Az ügyben júniusban Magyar Péter miniszterelnök belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Közben az ügy egyre több politikai és jogi szálat is kapott. Az ügyben Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját is gyanúsítottként hallgatták ki, és az is felmerült, hogy korábban egyeztethetett Orbán Viktor volt miniszterelnökkel.