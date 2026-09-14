Feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének e-mail-szervereit

Ma reggel feltörték Horváth Lóránt ügyvédi irodájának e-mail-szervereit. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje Facebook-oldalán közölte a történteket, és arra kérte követőit, hogy semmiképpen ne nyissák meg a tőle kapott gyanús e-maileket. Horváth Lóránt később a kommentek között jelezte, hogy megtették a szükséges intézkedéseket.
Feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének szervereit
Ma reggel ismeretlenek feltörték az irodánk e-mail-szervereit, a tőlem kapott gyanús e-maileket ne nyissátok meg!”
– írta Horváth Lóránt.
Az ügyvéd nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan hogyan történt a támadás, kik állhatnak mögötte, illetve milyen adatokhoz férhettek hozzá. Azt ugyanakkor jelezte, hogy a szükséges intézkedéseket megtették.
A történtek különös figyelmet kaphatnak annak fényében, hogy Horváth Lóránt az elmúlt hónapokban az úgynevezett aranykonvoj ügyének egyik ismert szereplője lett.
Az ukrán pénzszállítók ügye hónapokig borzolta a kedélyeket
Március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt, köztük egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornokot, valamint két páncélozott pénzszállító autót állított elő.
A járművekben a korabeli beszámolók szerint 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyet Ukrajnába akartak szállítani. Az ügyet később „aranykonvojként” kezdték emlegetni.
Az akció körül azonban később számos kérdés merült fel. Egy júniusban készült belső NAV-dokumentum szerint az eljárás több pontján is problémák voltak, és felmerült az is, hogy az elfogást követően napokig nem volt megfelelő jogalap a pénz lefoglalására.
A Legfőbb Ügyészség ezt követően közölte, hogy vizsgálják az ügy körülményeit. Az ügyészség szerint a pénzmosás gyanúja fennállt, ugyanakkor az akcióról csak utólag szereztek tudomást.
Megszüntették a nyomozást az aranykonvoj ügyében
Az ügyben júniusban Magyar Péter miniszterelnök belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Közben az ügy egyre több politikai és jogi szálat is kapott. Az ügyben Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját is gyanúsítottként hallgatták ki, és az is felmerült, hogy korábban egyeztethetett Orbán Viktor volt miniszterelnökkel.
A NAV júliusban felfüggesztette a nyomozást, miután nem talált olyan bizonyítékot, amely bűncselekmény elkövetését támasztotta volna alá. Az eljárást végül augusztus közepén megszüntették. A hatóság indoklása szerint nem történt pénzmosás: a lefoglalt pénz bankközi ügyletekből származott, és annak jogszerű eredetével kapcsolatban sem merült fel kétség.
Az ügyvéd mostani bejelentése alapján egyelőre nem tudni, hogy az e-mail-szerverek feltörésének van-e bármilyen kapcsolata az aranykonvoj ügyével. Horváth Lóránt mindenesetre arra kérte követőit, hogy a tőle érkező gyanús üzeneteket ne nyissák meg.