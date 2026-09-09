Átalakult az LMP, Ungár Péter visszavonul a politikától

Tisztújítást tartott az LMP szombaton, azonban a korábban a párt társelnökeként és parlamenti frakcióvezetőjeként is dolgozó Ungár Péter nem vállal szerepet a vezetésben – derül ki a párt közleményéből. Mint írták, a jelenlegi elnökség mandátumának lejártával a párt vezetési struktúrája is átalakult.

Tisztújítást tartott az LMP szombaton, azonban a korábban a párt társelnökeként és parlamenti frakcióvezetőjeként is dolgozó Ungár Péter nem vállal szerepet a vezetésben (Fotó: Havran Zoltán)

Megszűnt a társelnöki rendszer, a csökkentett létszámú, ötfős elnökséget a továbbiakban Szabó-Kellner Katalin elnök, Vida Attila alelnök, valamint Baloghné Bartus Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor általános elnökségi tagok alkotják.

Az LMP a 2022-es országgyűlési választáson az Egységben Magyarországért nevű közös ellenzéki összefogás részeként mérette meg magát, és a közös listáról végül öt képviselőjük szerzett mandátumot az Országgyűlésben. A 2026-os országgyűlési választásokon nem állítottak listát. A most elnökké választott Szabó-Kellner Katalin a főváros 16. számú egyéni választókerületében indult az áprilisi választáson, és 163 szavazattal 0,24 százalékos eredményt ért el. Ungár Péter egyébként még januárban jelentette be, hogy a jövőben már nem politikusként, hanem a gyermekvédelem területén kíván dolgozni.