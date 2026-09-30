Unger Anna is felült a luxusvonatra, de kisiklott a leleplezés

Elképesztő luxus – értékelte Unger Anna, amit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) új székhelyén, a mára megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal volt központjában talált. Deák Dániel azonban a közösségi oldalán emlékeztetett: a Tisza által megszüntetett hivatal vezetője, Lánczi Tamás az irodából való távozás előtt bemutatta, hogyan is néz ki valójában hely.

Unger Anna szerint ez a luxus(Fotó: Polyák Attila)

Unger Anna szerint ez a luxus

Az NVVH elnöke arról beszélt, hogy nagyon meglepődtek, amikor bementek, ugyanis szerinte ez egy „három lakásból álló elegáns kis villa”. Unger Anna külön kiemelte a fürdőszobákat, amelyek szerinte igazi luxust képviselnek, luxus zuhanyzóval és márvánnyal. Értékelése szerint nem kell így kinéznie egy állami hivatalnak.

Állításai pontosságáról azonban mindenki maga is megbizonyosodhat, hiszen a Szuverenitásvédelmi Hivatal korábban maga is közzétett fényképeket az általa használt helyiségekről.

A New York Times nem látott fényűzést

Nem Unger Anna az első, aki a Tisza-kormány „fideszes luxust” bemutató narratívájához kíván csatlakozni. Korábban hasonló kijelentéseket tett Magyar Péter oktatási minisztere, Lannert Judit is. A tárcavezető több hónappal a beiktatása után a saját irodájában tartott bejárást, és az általa készített videóban csodálkozott rá, hogy milyen is az általa már jó ideje használt iroda.

Az egykor Novák Katalin, majd Hornung Ágnes, később Koncz Zsófia családügyi államtitkárok által használt minisztériumi dolgozószoba Lannert Judit szerint szerencsétlen elrendezésű, de külön nemtetszésének adott hangot, hogy az irodához tartozik egy kis fürdőszoba, ahol a Fidesz -kormány alatt a nők tisztálkodhattak és sminkelhettek.

A trendet még Magyar Péter kezdte, aki a kormányváltás után egyfajta online tárlatvezetést tartott minisztériumokban és a Miniszterelnökségnek otthont adó Karmelita kolostorban, hogy bemutassa, micsoda „luxusban” dolgoztak a fideszes politikusok.

Amikor augusztus 20-án ismét megnyitották a nagyközönség előtt a Karmelita kolostort, a New York Times arról számolt be, hogy Orbán Viktor korábbi munkahelyének belső terei egyáltalán nem igazolják a Magyar Péter által sugallt fényűzést. Andrew Higgins, az amerikai lap vezető közép-európai tudósítója szerint az egykori kolostor belső kialakítása egyáltalán nem olyan hivalkodó, mint ahogyan azt Magyar Péter igyekezett beállítani.