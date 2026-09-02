Unger Anna leszögezte: Magyar Péter és a Diákhitel Központ sem képezhet majd kivételt a vizsgálatok alól

Unger Anna neve az elmúlt időszakban mindkét politikai oldalon komoly vitát váltott ki, miután a Tisza parlamenti többsége őt választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Az új hivatal vezetője most egy fontos kérdésben fogalmazott meg egyértelmű álláspontot: szerinte nincs helye kivételezésnek, akkor sem, ha a vizsgált ügy valamelyik jelenlegi vezető politikushoz köthető.

Unger Anna leszögezte, hogy a vizsgálatok ugyanúgy érinthetik majd mindkét politikai oldalt (Forrás: Facebook/Mandula Viktor)

Unger Anna: Nincs NVVH-light

A HVG-nek nyilatkozva Unger Anna kijelentette, hogy az NVVH minden ügyben ugyanazokat a szempontokat fogja alkalmazni, és mindenkit azonos elbánásban részesít. Úgy fogalmazott:

nincs NVVH-light.”

Ez azt is jelenti, hogy ha az NVVH hatáskörébe kerül egy olyan ügy, amely Magyar Péterhez vagy a korábban általa vezetett Diákhitel Központhoz kapcsolódik, az sem kerülheti el a hivatal figyelmét. A Diákhitel Központ kommunikációs szerződései miatt korábban a Transparency International Magyarország tett bejelentést a Közbeszerzési Hatóságnál. Az ügyben nyomozás is folyik; ez is szerepet játszhatott abban, hogy a Tisza-szavazók körében nagy vita alakult ki arról, miért nem a közvélemény által is támogatott Ligeti Miklós került a hivatal élére.

Unger azonban nem kívánt találgatásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mely ügyekkel kezdi meg munkáját.

A koncepciós jelleg elkerülése miatt sem fogjuk megnevezni az első vizsgálatokat idő előtt. Először dolgozunk, aztán bejelentünk”

- mondta.

Unger Anna szerint minden közvagyonvesztést fel lehet tárni

Az NVVH elnöke szerint akkor is lehet dolga a hivatalnak, ha egy ügynek már nincs büntetőjogi következménye. Állítása szerint

minden közvagyonvesztéssel kapcsolatos ügyet fel tudnak majd tárni, függetlenül attól, hogy az adott esetben lehet-e még büntetőeljárást indítani.

Arra azonban nem adott részletes választ, hogy az új hivatal milyen konkrét többletjogosítványokkal vagy eszközökkel lehet eredményesebb a jelenlegi nyomozó hatóságoknál. Unger szerint elsősorban az elszántság és a kitartás lesz a hivatal egyik legfontosabb fegyvere. A hivatal idei működésére a kormány 2,5 milliárd forintot biztosít.