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Itt a bejelentés, az Európai Bizottság felszabadítaná a befagyasztott milliárdokat

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uniós pénzek

Itt a bejelentés, az Európai Bizottság felszabadítaná a befagyasztott milliárdokat

49 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Feloldaná a Magyarországgal szemben 2022-ben elfogadott jogállamisági intézkedéseket az Európai Bizottság. Az uniós források ügyében a testület arra a következtetésre jutott, hogy a közbeszerzések, a korrupcióellenes rendszer, az összeférhetetlenségi szabályok és az ügyészi fellépés területén végrehajtott reformok elegendőek voltak a korábbi hiányosságok kezelésére. A döntésről most a Tanács határoz.
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uniós pénzekUrsula von der LeyenEurópai BizottságTisza-kormány

Az Európai Bizottság ma azt javasolta a Tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben a kondicionalitási rendelet alapján 2022-ben elfogadott védintézkedéseket – adta hírül közleményében a testület. Mint írták, megítélésük szerint Magyarország orvosolta az uniós költségvetést érintő jogállamisági hiányosságokat.

Az uniós források ügyében a testület arra a következtetésre jutott, hogy a közbeszerzések, a korrupcióellenes rendszer, az összeférhetetlenségi szabályok és az ügyészi fellépés területén végrehajtott reformok elegendőek voltak a korábbi hiányosságok kezelésére (Fotó: Pexels)
Az uniós források ügyében a testület arra a következtetésre jutott, hogy a közbeszerzések, a korrupcióellenes rendszer, az összeférhetetlenségi szabályok és az ügyészi fellépés területén végrehajtott reformok elegendőek voltak a korábbi hiányosságok kezelésére (Fotó: Pexels)

„Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ma azt javasoljuk, hogy szabadítsunk fel 4,2 milliárd eurót, valamint nyissuk meg újra az Erasmus+ és a Horizont Európa programokat a magyar diákok és kutatók előtt. Örülök annak, hogy ismét teljes mértékben részesülhetnek azokból a lehetőségekből, amelyeket Uniónk biztosít számukra. Ez azt mutatja, hogy a reformok eredményeket hoznak.”

– fogalmazott Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke.

Ha a Tanács elfogadja a javaslatot, 4,2 milliárd eurónyi, korábban felfüggesztett kohéziós politikai kötelezettségvállalás válik újra hozzáférhetővé, és helyreáll az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek hallgatói és kutatói számára.

A Bizottság értékelte a Magyarország által 2026. szeptember 9-én bejelentett korrekciós intézkedéseket, valamint azok végrehajtását, és arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország orvosolta a korábban azonosított hiányosságokat és problémákat olyan területeken, mint a közbeszerzés, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenségi kockázatok, valamint az ügyészi fellépés hatékonysága.

Számos követelményt teljesített a magyar kormány az uniós pénzek hazahozataláért

Kifejtették, Magyarország többek között 

  • megerősítette az Integritás Hatóság hatásköreit és hozzáférését a szükséges adatokhoz, 
  • átfogó vagyonnyilatkozati rendszert hozott létre, 
  • növelte az átláthatóságot, 
  • valamint kezelte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi kockázatokat azok megszüntetéséig. 

Emellett kiterjesztette a nyomozó és ügyészségi szervek döntéseinek bírósági felülvizsgálatát, továbbá jelentősen megerősítette az uniós források ellenőrzését, valamint általánosságban is növelte az átláthatóságot a közbeszerzések és a közpénzek felhasználása terén.

A Bizottság szerint Magyarország korrupció elleni fellépését tovább erősíti az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint a tényleges tulajdonosokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályozás. Ezek az intézkedések az összeférhetetlenségi kockázatok megelőzését is szolgálják. Mindezek alapján az Európai Bizottság arra jutott, hogy már nem állnak fenn a kondicionalitási rendelet szerinti védintézkedések fenntartásának feltételei, ezért azok feloldását javasolja a Tanácsnak.

A végső döntés most a tagállamok kezében van: a Tanácsnak a bizottsági javaslat benyújtásától számított egy hónapon belül kell határoznia arról, hogy feloldja-e a 2022-ben elfogadott intézkedéseket.

Még várni kell az uniós pénzekre

Fontos, hogy a mostani bizottsági javaslat nem jelenti azt, hogy a pénzek már meg is érkeztek Magyarországra. Az Európai Bizottság korábban azt közölte, hogy a Tisza-kormány és Magyar Péter kommunikációjával ellentétben a befagyasztott uniós forrásokból addig egyetlen eurócentet sem utaltak át Magyarországnak. A feltételek teljesítése és a források tényleges kifizetése két külön lépés, a pénz átutalásához hivatalos kifizetési kérelmet kell benyújtani, amelyet az Európai Bizottság ezt követően megvizsgál.

Ez azért lényeges, mert miközben a Tisza-kormány korábban már az uniós pénzek „hazahozataláról” beszélt, a tényleges utalásra még nem került sor. A kifizetési kérelem benyújtása után ugyanis a Bizottság ellenőrzi, hogy Magyarország teljesítette-e a szükséges vállalásokat, és csak ezt követően kerülhet sor a pénzek átutalására. A szerdai bizottsági javaslat így valóban új fejlemény, hiszen a testület már a 4,2 milliárd euró felszabadítását indítványozta, a tényleges kifizetés azonban továbbra is további eljárási lépésekhez és a Tanács döntéséhez kötött.

 

 

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