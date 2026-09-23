Itt a bejelentés, az Európai Bizottság felszabadítaná a befagyasztott milliárdokat

Az Európai Bizottság ma azt javasolta a Tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben a kondicionalitási rendelet alapján 2022-ben elfogadott védintézkedéseket – adta hírül közleményében a testület. Mint írták, megítélésük szerint Magyarország orvosolta az uniós költségvetést érintő jogállamisági hiányosságokat.

Az uniós források ügyében a testület arra a következtetésre jutott, hogy a közbeszerzések, a korrupcióellenes rendszer, az összeférhetetlenségi szabályok és az ügyészi fellépés területén végrehajtott reformok elegendőek voltak a korábbi hiányosságok kezelésére (Fotó: Pexels)

„Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ma azt javasoljuk, hogy szabadítsunk fel 4,2 milliárd eurót, valamint nyissuk meg újra az Erasmus+ és a Horizont Európa programokat a magyar diákok és kutatók előtt. Örülök annak, hogy ismét teljes mértékben részesülhetnek azokból a lehetőségekből, amelyeket Uniónk biztosít számukra. Ez azt mutatja, hogy a reformok eredményeket hoznak.”

– fogalmazott Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke.

Ha a Tanács elfogadja a javaslatot, 4,2 milliárd eurónyi, korábban felfüggesztett kohéziós politikai kötelezettségvállalás válik újra hozzáférhetővé, és helyreáll az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek hallgatói és kutatói számára.

A Bizottság értékelte a Magyarország által 2026. szeptember 9-én bejelentett korrekciós intézkedéseket, valamint azok végrehajtását, és arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország orvosolta a korábban azonosított hiányosságokat és problémákat olyan területeken, mint a közbeszerzés, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenségi kockázatok, valamint az ügyészi fellépés hatékonysága.

Számos követelményt teljesített a magyar kormány az uniós pénzek hazahozataláért

Kifejtették, Magyarország többek között

megerősítette az Integritás Hatóság hatásköreit és hozzáférését a szükséges adatokhoz,

átfogó vagyonnyilatkozati rendszert hozott létre,

növelte az átláthatóságot,

valamint kezelte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi kockázatokat azok megszüntetéséig.

Emellett kiterjesztette a nyomozó és ügyészségi szervek döntéseinek bírósági felülvizsgálatát, továbbá jelentősen megerősítette az uniós források ellenőrzését, valamint általánosságban is növelte az átláthatóságot a közbeszerzések és a közpénzek felhasználása terén.