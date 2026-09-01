— Nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány azon állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Mint arról az Origo is beszámolt, a Magyar Péter vezette kabinet a nyilvánosság felé azt kommunikálja, hogy történelmi sikert ért el Brüsszelben, sikeresen feloldotta a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós forrásokat. A Magyar Nemzet azonban megkereste az Európai Bizottság illetékes szóvivői irodáját, hogy tisztázzák, pontosan mennyi pénz érkezett meg, és lezárult-e a brüsszeli ellenőrzés.

Brüsszel szerint még egyetlen eurócentet sem utaltak a Magyar Péter által „hazahozott ”uniós pénzekből (Fotó: AFP)

A lap azon kérdésükre, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak, az Európai Bizottság azt írta: ez még nem történt meg. A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. A lap rámutatott:

a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.

Megkérdezték azt is, a Tisza-kormány valóban teljesítette-e hiánytalanul a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételeket, amelyre az Európai Bizottság azt válaszolta: a Magyarország által várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.



Ez azt jelenti, hogy Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött

– hangsúlyozta a portál, hozzátéve: Brüsszel csak azután kezd el pecsételni és értékelni, ha a kormány benyújtja a dossziékat, addig minden kormányzati kijelentés csupán politikai kommunikáció.