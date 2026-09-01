Brüsszel szerint még egyetlen eurócentet sem utaltak a Magyar Péter által „hazahozott ”uniós pénzekből

— Nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány azon állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Mint arról az Origo is beszámolt, a Magyar Péter vezette kabinet a nyilvánosság felé azt kommunikálja, hogy történelmi sikert ért el Brüsszelben, sikeresen feloldotta a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós forrásokat. A Magyar Nemzet azonban megkereste az Európai Bizottság illetékes szóvivői irodáját, hogy tisztázzák, pontosan mennyi pénz érkezett meg, és lezárult-e a brüsszeli ellenőrzés.
A lap azon kérdésükre, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak, az Európai Bizottság azt írta: ez még nem történt meg. A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. A lap rámutatott:
a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.
Megkérdezték azt is, a Tisza-kormány valóban teljesítette-e hiánytalanul a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételeket, amelyre az Európai Bizottság azt válaszolta: a Magyarország által várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.
Ez azt jelenti, hogy Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött
– hangsúlyozta a portál, hozzátéve: Brüsszel csak azután kezd el pecsételni és értékelni, ha a kormány benyújtja a dossziékat, addig minden kormányzati kijelentés csupán politikai kommunikáció.
Az uniós pénzek átutalása egy lassú, többlépcsős folyamat
A Magyar Nemzet kifejtette az RRF működési mechanizmusát. Az uniós pénzek kifizetése nem egy automatikus átutalás, hanem egy rendkívül bürokratikus, többlépcsős ellenőrzési folyamat:
- A reformok és beruházások végrehajtása: A tagállamoknak először a gyakorlatban kell végrehajtaniuk a vállalt reformokat. Az Európai Bizottság a lapnak küldött válaszában kiemelte: a tagállamoknak, köztük Magyarországnak is, augusztus 31-ig kellett befejezniük minden reformjukat és beruházásukat.
- A végső kifizetési kérelem benyújtása: Miután a határidő lejárt, a kormányoknak össze kell gyűjteniük az összes igazoló dokumentumot, számlát, törvénymódosítást és bizonyítékot. Ezt egy hivatalos csomagban, a végső kifizetési kérelem formájában kell benyújtaniuk a Bizottságnak 2026. szeptember 30-ig.
- Az Európai Bizottság hivatalos értékelése: A kérelem beérkezése után indul el Brüsszel saját órája. A szakértők tételesen, pontról pontra átvizsgálják a dokumentumokat, ellenőrzik a közbeszerzéseket, a jogszabályi koherenciát és a szupermérföldkövek teljesülését. Ez a vizsgálat hónapokat vesz igénybe.
- Tényleges kifizetés: Csak és kizárólag a pozitív bizottsági értékelés – és a tagállamok pénzügyminisztereiből álló Tanács jóváhagyása – után indulhat meg az utalás.
Még hónapokat kell várni az EUórpai Bizottság értékelésére
Az Európai Bizottság pedig 2026. december 31-ig teljesíti az összes olyan kifizetést, amelyet jóváhagytak. A Magyar Nemzet szerint mivel a kormány várhatóan csak szeptember végén nyújtja be a szükséges dokumentumokat, a Bizottságnak a vonatkozó szabályok alapján még hónapjai lehetnek az értékelésre. Ha az uniós testület a szupermérföldkövek teljesítésével kapcsolatban hibát vagy hiányosságot talál, hiánypótlást kérhet, ami tovább hosszabbíthatja az eljárást. A folyamat jogi és adminisztratív végső határideje 2026. december 31. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány által már megszerzettként kezelt források kifizetésére még hónapokig várni kell, és az összeg folyósítása az eljárás eredményétől függ.
A Tisza-kormány állításai és a rendelkezésre álló eljárási információk között ugyanakkor eltérés lehet. A források tényleges átutalása ugyanis még nem történt meg, és a szupermérföldkövek teljesítésének brüsszeli ellenőrzése sem kezdődött el. Ehhez képest a miniszterelnök hétfőn Szlovéniában arról beszélt, hogy a három-négy évre befagyasztott, 16,4 milliárd eurónyi magyar uniós forrásról folytatott tárgyalások gördülékenyek voltak, és a pénzhez egyetlen nap alatt hozzájutottak. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy Ursula von der Leyennel később még visszatérnek a kérdésre.