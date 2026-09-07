Több milliárd euróról van szó, azonnal követeli a Magyarországnak járó pénzt a Fidesz–KDNP

A Magyarországnak járó uniós pénzek feltétel nélküli és azonnali kifizetését követeli a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A hétfőn kiadott közlemény szerint Deutsch Tamás eközben 11 milliárd euróval emelné meg a 2027-es uniós költségvetést.

A Fidesz–KDNP az uniós pénzek azonnali kifizetését követeli, miközben Deutsch Tamás több uniós forrást adna agráriumra és határvédelemre (A képen Magyar Péter és Ursula von der Leyen) Fotó: JOHN THYS / AFP

A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja a Magyarországnak járó uniós források azonnali kifizetését követeli

A képviselőcsoport azt írta, hogy 2022-ben három magyar operatív program esetében az uniós források 55 százalékát, mintegy 6,3 milliárd eurót zároltak. Felidézték azt is, hogy 2020 decemberében az Orbán Viktor vezette delegáció a helyreállítási alap mellett 22 milliárd euró kohéziós forrást tárgyalt ki Magyarországnak.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői azt követelik, hogy ne csak a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő helyreállítási alap forrásait, hanem a teljes magyar kohéziós borítékot feltételek nélkül és azonnal fizessék ki Magyarországnak

– fogalmaztak.

A közlemény szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament többsége politikai eszközökkel tartotta vissza az uniós pénzek egy részét.

Több pénzt adnának az agráriumnak és a határvédelemnek

A Fidesz–KDNP javaslata 2,5 milliárd euróval növelné a Közös Agrárpolitika keretét. Emelnék a fiatal gazdálkodók, a borágazat és a méhészet támogatását, az uniós mezőgazdasági válságalapot pedig 450 millióról 900 millió euróra növelnék. A Patrióták magyar delegációja egymilliárd euróval csökkentené a migrációs politika forrásait, miközben kétmilliárd euróval növelné a határvédelemre fordítható összeget. A képviselők a magyar határvédelmi költségek megtérítését is követelik.