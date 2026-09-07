Több milliárd euróról van szó, azonnal követeli a Magyarországnak járó pénzt a Fidesz–KDNP

A Magyarországnak járó uniós pénzek feltétel nélküli és azonnali kifizetését követeli a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A hétfőn kiadott közlemény szerint Deutsch Tamás eközben 11 milliárd euróval emelné meg a 2027-es uniós költségvetést.
A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja a Magyarországnak járó uniós források azonnali kifizetését követeli
A képviselőcsoport azt írta, hogy 2022-ben három magyar operatív program esetében az uniós források 55 százalékát, mintegy 6,3 milliárd eurót zároltak. Felidézték azt is, hogy 2020 decemberében az Orbán Viktor vezette delegáció a helyreállítási alap mellett 22 milliárd euró kohéziós forrást tárgyalt ki Magyarországnak.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői azt követelik, hogy ne csak a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő helyreállítási alap forrásait, hanem a teljes magyar kohéziós borítékot feltételek nélkül és azonnal fizessék ki Magyarországnak
– fogalmaztak.
A közlemény szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament többsége politikai eszközökkel tartotta vissza az uniós pénzek egy részét.
Több pénzt adnának az agráriumnak és a határvédelemnek
A Fidesz–KDNP javaslata 2,5 milliárd euróval növelné a Közös Agrárpolitika keretét. Emelnék a fiatal gazdálkodók, a borágazat és a méhészet támogatását, az uniós mezőgazdasági válságalapot pedig 450 millióról 900 millió euróra növelnék. A Patrióták magyar delegációja egymilliárd euróval csökkentené a migrációs politika forrásait, miközben kétmilliárd euróval növelné a határvédelemre fordítható összeget. A képviselők a magyar határvédelmi költségek megtérítését is követelik.
A közlemény az Erasmus-programra is kitért. A Fidesz–KDNP ismét azt javasolta, hogy a modellváltó egyetemeknek szánt uniós forrásokat helyezzék tartalékba addig, amíg az Európai Bizottság nem folyósítja azokat a magyar hallgatóknak.
Brüsszel szerint még egyetlen eurócentet sem utaltak a Magyar Péter által „hazahozott” uniós pénzekből
A Tisza-kormány kommunikációja szerint sikerült áttörést elérni a korábban befagyasztott magyar források ügyében, a brüsszeli folyamat azonban még nem zárult le. A Magyar Nemzet megkereste az Európai Bizottságot, amely arról tájékoztatott, hogy az uniós pénzekből egyelőre egyetlen eurócentet sem utaltak át Magyarországnak.