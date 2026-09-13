Tíz új név kerülhet a választható utónevek közé, új rendszert vezetne be a Tisza-kormány

Radikálisan átalakítaná az utónévkérelmezés jelenlegi rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A 24.hu értesülése szerint a szeptember 3-i szakmai egyeztetésen abban állapodtak meg, hogy az elbírálást gyorsabbá teszik, és visszaadják a folyamatot a szakmai szervezeteknek.

Változás várható az utónév-listában, a Tisza-kormány visszavonhatja Kósa Lajosék döntéseit (Forrás: Facebook/Kósa Lajos)

Megváltozik az utónév-rendszer, felülvizsgálták Kósa Lajosék döntéseit

A névkérelmezés rendszere tavaly változott meg jelentősen, amikor Kósa Lajos kezdeményezésére a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe került az utónevek gondozása. Az új szabályozással megszűnt az a korábbi gyakorlat is, amelyben az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontja harminc napon belül tájékoztatta a kérelmezőket a döntésről.

A Kósa Lajos nevéhez kötődő rendszer idén januárban 145 utónév törléséről döntött, ám a határozatot végül nem hirdették ki hivatalosan. A mostani szakmai egyeztetésen a korábbi döntéseket felülvizsgálták, és a 145 név közül egyet sem törölnek a választható utónevek közül.

Raátz Judit, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának korábbi tudományos főmunkatársa szerint az egyeztetésen egyetértés volt abban, hogy

a nyelvkérelmezést vissza kell adni a szakmának, és meg kell szüntetni a jelenlegi bürokratikus eljárásmódot”.

A változtatáshoz rendelet- és törvénymódosításra is szükség lesz. A cél az, hogy a kérelmezők a jelenleginél gyorsabban kapjanak választ arra, hogy engedélyezik-e a választott utónevet.

Tíz új utónév kerülhet fel a listára

A rendszer átalakításával nemcsak a korábban törlésre ítélt nevek maradnak meg, hanem új utónevek is bekerülnek a választható nevek közé. A szeptember 3-i egyeztetésen összesen tíz új utónevet fogadtak el. A Nyelvtudományi Kutatóközpont által javasolt hat névből négy kapott támogatást, további hat nevet pedig külön fogadtak el.

A forrásban megnevezett új utónevek:

Liszka – az Erzsébet becéző alakjaként ismert.

Benna – a Benedikta becéző alakja lehet.

Floriána – a Flórián női párja.

Doron – görög eredetű férfinév, jelentése „ajándék, ajándékba kapott”.

Zeliha – a Zulejka alakváltozata.

Gittel – héber eredetű női név, jelentése „jó”.

A változtatásokkal így egyszerre rendezhetik a korábbi, vitatott döntéseket és bővíthetik az anyakönyvezhető utónevek körét. A rendszer átalakítása ugyanakkor jogszabály-módosítást igényel, ezért a változások teljes körű bevezetéséig még lehetnek további lépések.