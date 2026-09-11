Már 701 forint a dízel, több mint egymillió autós várja Magyar Péter bejelentését

Több mint egymillió autótulajdonos várja, milyen segítséget jelent be a Tisza-kormány az emelkedő dízelárak miatt – írta a Világgazdaság. A kabinet már döntött a dízelautósoknak szánt célzott támogatásról, miközben a gázolaj literenkénti átlagára szeptemberre ismét átlépte a 700 forintos határt. A több mint százforintos drágulás miatt az üzemanyag ismét komoly terhet jelent a dízelautót használó családok és vállalkozások számára.

Aki havonta 150 liter gázolajat használ el, annak körülbelül 16 ezer forinttal emelkedhetett a havi üzemanyagköltsége (Fotó: Kovács Dávid)

Márciusban még a védett üzemanyagár fékezte a drágulást

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 végére vonatkozó adatai szerint Magyarországon 4 374 763 személygépkocsi közlekedik, ezek közül 1 364 343 dízelüzemű. Ez azt jelenti, hogy a teljes hazai személyautó-állomány 31,2 százaléka, vagyis csaknem minden harmadik gépkocsi dízeles.

A dízelautók száma az elmúlt években is emelkedett: 2020 végén még 1 241 967 ilyen jármű szerepelt a nyilvántartásban, 2025-re azonban számuk meghaladta az 1,36 milliót. A gázolaj drágulása így a magyar autósok jelentős részének mindennapi kiadásait érinti.

Az Orbán-kormány március 10-én védett üzemanyagárat vezetett be a magyar rendszámú járművek számára. A 95-ös benzin legmagasabb árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban határozták meg literenként.