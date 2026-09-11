Már 701 forint a dízel, több mint egymillió autós várja Magyar Péter bejelentését

Több mint egymillió autótulajdonos várja, milyen segítséget jelent be a Tisza-kormány az emelkedő dízelárak miatt – írta a Világgazdaság. A kabinet már döntött a dízelautósoknak szánt célzott támogatásról, miközben a gázolaj literenkénti átlagára szeptemberre ismét átlépte a 700 forintos határt. A több mint százforintos drágulás miatt az üzemanyag ismét komoly terhet jelent a dízelautót használó családok és vállalkozások számára.
Márciusban még a védett üzemanyagár fékezte a drágulást
A Központi Statisztikai Hivatal 2025 végére vonatkozó adatai szerint Magyarországon 4 374 763 személygépkocsi közlekedik, ezek közül 1 364 343 dízelüzemű. Ez azt jelenti, hogy a teljes hazai személyautó-állomány 31,2 százaléka, vagyis csaknem minden harmadik gépkocsi dízeles.
A dízelautók száma az elmúlt években is emelkedett: 2020 végén még 1 241 967 ilyen jármű szerepelt a nyilvántartásban, 2025-re azonban számuk meghaladta az 1,36 milliót. A gázolaj drágulása így a magyar autósok jelentős részének mindennapi kiadásait érinti.
Az Orbán-kormány március 10-én védett üzemanyagárat vezetett be a magyar rendszámú járművek számára. A 95-ös benzin legmagasabb árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban határozták meg literenként.
A védett ár akkor komoly könnyebbséget jelentett az autósoknak. Március közepén a gázolaj piaci átlagára megközelítette a 699 forintot, a hónap végére pedig már 780 forint körül alakult, miközben a jogosultak továbbra is 615 forintért tankolhattak.
Három hónap alatt több mint száz forinttal drágult a dízel
A védett üzemanyagárat június 27-én vezették ki. Közvetlenül ezt megelőzően a gázolaj országos átlagára 593 forint volt, vagyis már a korábbi, 615 forintos hatósági szint alá csökkent.
A kedvező folyamat azonban rövid időn belül megfordult. A KSH és a Holtankoljak adatai szerint így változott a gázolaj ára:
- júniusban 606 forint volt a havi átlagár;
- júliusban 613 forintra emelkedett;
- augusztusban már 672 forintot ért el;
- szeptemberre az országos átlagár 701 forintra nőtt.
Csak augusztusban 59 forinttal, közel tíz százalékkal emelkedett a havi átlagár. A 95-ös benzin országos átlagára eközben 626 forint körül alakul. A drágulás egy átlagos tankolásnál is látványos. Egy ötvenliteres tank feltöltése június végén, 593 forintos literárral számolva 29 650 forintba került, míg 701 forintos áron már 35 050 forintot kell fizetni érte. A különbség egyetlen tankolásnál 5400 forint.
Aki havonta 150 liter gázolajat használ el, annak a június végi árszinthez képest megközelítőleg 16 ezer forinttal emelkedhetett a havi üzemanyagköltsége.
Célzott támogatást ígért a Tisza-kormány
Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a magas üzemanyagárak miatt a kabinet tárgyalt a beavatkozás lehetőségéről, az egyeztetésre pedig Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját is meghívták. Magyar Péter szerint a világpiaci folyamatok alól Magyarország sem tudja teljesen kivonni magát, de a drágulás mérséklése érdekében kormányzati lépésre van szükség.
A miniszterelnök ugyanakkor az általános árstop visszaállításával kapcsolatban azt mondta, hogy a jelentős árcsökkentés beindíthatná a benzinturizmust, és dízelhiányhoz vezethetne.
Kapitány István közlése szerint a kormány már döntött „a dízelautósoknak nyújtott célzott támogatásról, amelyet a nemzetközi helyzet miatt megemelkedett árak tesznek szükségessé”.
A támogatás részletei azonban egyelőre nem ismertek. Nem lehet tudni, hogy pontosan kik részesülhetnek belőle, milyen formában vezetik be, és mekkora összeggel mérsékelheti az érintett autósok tankolási költségeit. A bejelentés alapján ugyanakkor a benzines járművek tulajdonosaira nem terjed ki az intézkedés.