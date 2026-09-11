Megérkezhet a 700 forintos benzin és a 900 forintos dízel? A szakértő négy forgatókönyvet lát az üzemanyagárak alakulására

Az elmúlt napokban tovább emelkedtek az üzemanyagárak, miközben a nemzetközi olajpiacot egyszerre terheli a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, valamint az orosz–ukrán háború hatása az európai dízelpiacra. Kérdés, hogy meddig tarthat még az áremelkedés, milyen további drágulásra számíthatnak a magyar autósok és mikor válhat szükségessé a kormány beavatkozása. Az Origo erről kérdezte Pásztor Szabolcsot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, aki hangsúlyozta: jelenleg még nem látható egyértelmű tetőzés, különösen a gázolaj esetében, és a következő hetekben több, egymást erősítő tényezőt is érdemes figyelni.

A világpiaci olajárak alakulása miatt továbbra is bizonytalan, mikor tetőzik a Magyarországon az üzemanyag ára (Fotó: Pixabay)

Ilyen például, hogy a Brent tartósan vissza tud-e kerülni 100 dollár alá. Lényeges még az európai dízelfelár: amíg a gázolaj Brenthez viszonyított felára extrém magas, addig a dízel a nyersolaj áresése ellenére is drága maradhat. Ugyancsak fontosnak nevezte a Hormuzi-szoros tényleges hajóforgalmát, az orosz finomítók helyzetét és a dízelexport-korlátozást, magyar kontextusban pedig lényeges a dollár–forint árfolyam is.

Emlékeztetett: az orosz kormány 2026. szeptember 30-ig meghosszabbította a dízelexport tilalmát, miközben több finomító működését ukrán támadások korlátozták. Oroszország normális körülmények között az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb dízelexportőre, ezért ez nem marginális kiesés, és mindenképpen érdemes figyelembe venni.

Ráadásul az iparági szereplők szerint a globális dízelpiac a téli hónapokban is feszes maradhat és kihívásokkal nézhet szembe

– emelte ki Pásztor Szabolcs, majd rámutatott: a benzin esetében akár néhány héten belül bekövetkezhet fordulat, ha enyhül a közel-keleti konfliktus, a gázolajnál azonban könnyen lehet, hogy hosszabb ideig velünk marad a magas árszint, és fel kell készülnünk a tovagyűrűző hatásokra is.

Az európai dízelpiacon az orosz–ukrán háború jelenti a nagyobb kockázatot

Pásztor Szabolcs szerint van egy egyszerű ökölszabály is. A mostani, mintegy 313 forintos dollárárfolyam mellett 10 dollár/hordó olajár-emelkedés körülbelül 20 forinttal növeli egy liter nyersolaj forintban kifejezett értékét, ami áfával már körülbelül 25 forint. Ez nem jelent automatikusan ugyanekkora kútár-emelkedést, mert a finomítói marzs, a termékár és más költségek is változnak, de jó nagyságrendi támpont – magyarázta.