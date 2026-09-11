Megérkezhet a 700 forintos benzin és a 900 forintos dízel? A szakértő négy forgatókönyvet lát az üzemanyagárak alakulására

Az elmúlt napokban tovább emelkedtek az üzemanyagárak, miközben a nemzetközi olajpiacot egyszerre terheli a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, valamint az orosz–ukrán háború hatása az európai dízelpiacra. Kérdés, hogy meddig tarthat még az áremelkedés, milyen további drágulásra számíthatnak a magyar autósok és mikor válhat szükségessé a kormány beavatkozása. Az Origo erről kérdezte Pásztor Szabolcsot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, aki hangsúlyozta: jelenleg még nem látható egyértelmű tetőzés, különösen a gázolaj esetében, és a következő hetekben több, egymást erősítő tényezőt is érdemes figyelni.
Ilyen például, hogy a Brent tartósan vissza tud-e kerülni 100 dollár alá. Lényeges még az európai dízelfelár: amíg a gázolaj Brenthez viszonyított felára extrém magas, addig a dízel a nyersolaj áresése ellenére is drága maradhat. Ugyancsak fontosnak nevezte a Hormuzi-szoros tényleges hajóforgalmát, az orosz finomítók helyzetét és a dízelexport-korlátozást, magyar kontextusban pedig lényeges a dollár–forint árfolyam is.
Emlékeztetett: az orosz kormány 2026. szeptember 30-ig meghosszabbította a dízelexport tilalmát, miközben több finomító működését ukrán támadások korlátozták. Oroszország normális körülmények között az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb dízelexportőre, ezért ez nem marginális kiesés, és mindenképpen érdemes figyelembe venni.
Ráadásul az iparági szereplők szerint a globális dízelpiac a téli hónapokban is feszes maradhat és kihívásokkal nézhet szembe
– emelte ki Pásztor Szabolcs, majd rámutatott: a benzin esetében akár néhány héten belül bekövetkezhet fordulat, ha enyhül a közel-keleti konfliktus, a gázolajnál azonban könnyen lehet, hogy hosszabb ideig velünk marad a magas árszint, és fel kell készülnünk a tovagyűrűző hatásokra is.
Az európai dízelpiacon az orosz–ukrán háború jelenti a nagyobb kockázatot
Pásztor Szabolcs szerint van egy egyszerű ökölszabály is. A mostani, mintegy 313 forintos dollárárfolyam mellett 10 dollár/hordó olajár-emelkedés körülbelül 20 forinttal növeli egy liter nyersolaj forintban kifejezett értékét, ami áfával már körülbelül 25 forint. Ez nem jelent automatikusan ugyanekkora kútár-emelkedést, mert a finomítói marzs, a termékár és más költségek is változnak, de jó nagyságrendi támpont – magyarázta.
A szakértő szerint a globális olajpiac szempontjából a Hormuzi-szoros, az európai dízelpiacon pedig az orosz–ukrán háború jelenti a nagyobb kockázatot. A szoroson békeidőben napi 20–21 millió hordó olaj és olajtermék halad át, a forgalom azonban a konfliktus miatt jelentősen visszaesett. Ha a fennakadások súlyosbodnak, a Brent ára könnyen 110–120 dollár fölé emelkedhet. Az európai dízelpiacot az orosz finomítói kapacitások csökkenése és a dízelexport korlátozása is szűkíti. Magyarországon ehhez társul a Barátság kőolajvezeték kockázata, bár az Adria-vezeték és a stratégiai készletek alternatívát jelentenek.
Felmerül a kérdés: mit tehet ebben a helyzetben a magyar kormány?
Pásztor Szabolcs szerint van mozgástere, de a 100 dolláros olajat Budapestről nem lehet 80 dollárossá tenni. Rámutatott: a kérdés az, hogy a világpiaci sokk mekkora részét engedi rá a kormányzat a magyar gazdaságra és hogyan osztja el annak költségét. A jelenlegi információk szerint a Tisza-kormány nem általános árstopban, hanem célzott dízeltámogatásban gondolkodik, elsősorban bizonyos dízeljárművek és mezőgazdasági szereplők esetében. Magyar Péter a védett ár visszaállítását azzal utasította el, hogy az import visszaesését, üzemanyagturizmust és rövid időn belül készlethiányt okozhatna.
A szakértő kifejtette, gazdaságilag elméletben több eszköz áll rendelkezésre:
- a jövedéki adó ideiglenes csökkentése,
- célzott dízelkompenzáció,
- a stratégiai készletek felszabadítása,
- a Mollal és más forgalmazókkal való megállapodás,
- az import ösztönzése és
- a logisztikai kapacitások növelése.
Hangsúlyozta ugyanakkor, a kormánynak az adópolitikai mozgástere sem jelentéktelen. A harmadik negyedévben a jövedéki adó 165,63 forint/liter a benzinnél és 155,16 forint/liter a gázolajnál. Az EU-minimum jelenleg 359 euró/ezer liter a benzinnél és 330 euró/ezer liter a dízelnél. Ez nagyságrendileg 30–35 forintnyi literenkénti mozgásteret jelenthet, bár a pontos jogi számítás ennél összetettebb.
Ráadásul 20 forintos jövedékiadó-csökkentés nem csak 20 forinttal csökkentheti a bruttó árat: mivel az áfa az adót is terheli, teljes áthárítás mellett körülbelül 25 forintnyi kútárhatást jelentene
– emelte ki, hozzátéve: gazdaságpolitikai szempontból a jelenlegi kormányzati politikát megismerve a célzott támogatás, az ideiglenes adómérséklés és ellátásbiztonsági intézkedések kombinációját tarthatjuk valószínűbbnek, mint egy tartós, általános árstopot.
Jó ötlet lenne a védett ár?
Kérdésünkre Pásztor Szabolcs kitért a Fidesz által javasolt védett árra is. Ennek kapcsán szerinte a legnagyobb kérdés, hogy ki viselné az intézkedés költségét. A szeptember 8-án benyújtott javaslat 595 forintos benzin- és 615 forintos dízelárat szabna meg a magyar rendszámú járműveknek, a kisbenzinkutak kompenzációjával és a stratégiai készletek gyorsabb visszatöltésével együtt.
A mostani átlagárhoz képest ez 31 forintos benzin- és 86 forintos dízelár-különbséget jelentene. A szakértő szerint ezt valakinek ki kell fizetnie: ha az állam vállalja, költségvetési kiadás keletkezik, ha pedig a piaci szereplők viselik, a marzsuk csökkenhet vagy negatívvá válhat. Különösen a dízelnél jelenthet gondot, ha az import gazdaságtalanná válik, hiszen 680–700 forintos behozatali költség mellett a 615 forintos eladási ár nem ösztönözné az importőröket a szállításra. A szakértő szerint ez az árstopok klasszikus problémája:
az alacsonyabb ár növeli a keresletet, miközben visszafoghatja a kínálatot.
A Mol 2026-os második negyedéves beszámolója is hasonló tapasztalatokat mutat: az árszabályozás növelte az értékesített üzemanyag mennyiségét, ugyanakkor jelentős egységnyi marzsveszteséget okozott Magyarországon és Romániában.
Ugyanakkor Pásztor Szabolcs szerint a védett ár mégsem teljesen elvetendő ötlet: rövid ideig, valódi rendkívüli ellátási sokk esetén vészfékként használható. Például ha néhány hétig 130–150 dollárra ugrana az olaj és ezen keresztül inflációs spirál fenyegetne, akkor indokolható egy időben korlátozott beavatkozás.
A bevezetésnek azonban több feltétele is lenne: előre meg kellene határozni, meddig maradna érvényben az intézkedés, tisztázni kellene a finanszírozást, és azt is biztosítani kellene, hogy az import továbbra is gazdaságos maradjon
– sorolta, hozzátéve: a jelenlegi 615 forintos dízelárplafon látványos lenne, mert 701 forintos piaci ár mellett már 86 forintos literenkénti eltérésről beszélünk. Szerinte azonban ez tetemes költségvetési terhet jelentene.
Több forgatókönyv is lehetséges a következő időszakra
A lakosság számára azonban ennél közvetlenebb kérdés, hogy mindez mit jelenthet a kutakon és milyen árakra számíthatnak a következő hetekben. Pásztor Szabolcs szerint itt több forgatókönyvet is fel kell vázolni:
- Ha enyhülés következik be, a 85–95 dolláros Brent mellett a benzin ára 590–625 forint, a gázolajé pedig 640–690 forint között alakulhat.
- Ha a jelenlegi helyzet fennmarad, 95–110 dolláros olajár mellett 620–660 forintos benzin- és 690–750 forintos dízelár lehet a jellemző.
- Újabb eszkaláció esetén 110–125 dolláros Brent mellett a benzin 650–700, a gázolaj pedig 750–820 forintba kerülhet.
A legsúlyosabb forgatókönyvet egy komoly Hormuz-sokk és a forint gyengülése jelentené. Ebben az esetben 125–140 dollár fölé kerülhetne a Brent, a benzin ára 700 forint fölé emelkedhetne, a gázolaj pedig akár a 800–900 forintos szintet is elérhetné.
A szakértő szerint a 700 forint körüli benzin- és 750 forint körüli dízelár már érezhetően csökkentené a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét, miközben növelné a vállalatok költségeit. A tartósan 800 forint feletti dízelár pedig már komoly makrogazdasági problémát okozna, mivel egyszerre sújtaná a fuvarozást, a mezőgazdaságot, az építőipart, az élelmiszer-logisztikát és a személyszállítást. Ez másodkörös inflációs hatásokkal is járhatna.
Különösen azért veszélyes mindez, mert augusztusban még mindössze 1,3 százalékos éves inflációt mért a KSH. A mostani üzemanyag-sokk így egy viszonylag alacsony inflációs környezetet kezd el újra felfelé veszélyeztetni, közvetlenül a tankoláson, közvetetten pedig a fuvarozási és termelési költségeken keresztül – hangsúlyozta Pásztor Szabolcs.