Kapitány István nevetett az emelkedő üzemanyagáron

Miközben a parlamentben Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az emelkedő üzemanyagárakról beszélt, Kapitány István gazdasági miniszter elnevette magát a felszólalás közben – derül ki egy videóból, amelyet Szűcs Gábor fideszes képviselő osztott meg a közösségi oldalán.

Kapitány István nevetett, amikor a parlamentben az üzemanyagárak emelkedéséről volt szó (Fotó: Facebook)

Magyar Péter 480 forintos benzinárat követelt az akkori kormánytól – idézte fel az Országgyűlésben a Fidesz frakcióvezetője, hogy a Tisza Párt elnöke az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését és az ár 480 forintban maximálását sürgette.

Próbáljátok meg, sikerülni fog! Adót kell csökkenteni, és a benzin ára is csökkenni fog

– jelentette ki Magyar Péter egy gyűlésen. Vagy ez is csak hazugság volt, mint a dupla családi pótlék? – jegyezte meg Szűcs Gábor, és felsorolt néhányat a Tisza nem teljesített ígéreteiből:

az oktatást segítő dolgozók béremelése

az igazságszolgáltatásban dolgozók béremelése

a rendőrök béremelése

Hol a 480 forintos üzemanyagár?

Mint megírtuk, a Fidesz-frakció felrótta, hogy a miniszterelnök és pártja végighazudta a kampányt, és most is hazudnak a magyar embereknek. Miközben rekordmagas az üzemanyagár, az államadósságadósság és az államháztartási hiány, megszorítások és elbocsátások várhatók, Magyar Péter arról beszél, hogy a kormány három hónap alatt mintegy ezermilliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, dolgozik az államadósság csökkentésén és az üzemanyagárak mérséklésén.

Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza sorra visszalép a kampányígéreteiből:

nem lesz dupla családi pótlék,

elmaradnak a beígért béremelések,

nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és

nincs 480 forintos üzemanyag sem.

Emlékeztettek: a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, miközben Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt.

Védett üzemanyagárat kezdeményez a Fidesz

A párt tegnap törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására:

a 95-ös motorbenzin literenként legfeljebb 595 forintba kerülne,

a normál dízelgázolaj hatósági ára 615 forint lenne literenként,

a védett ár kizárólag magyar rendszámú járművekre vonatkozna,

az üzemanyagot közvetlenül a jármű beépített üzemanyagtartályába kellene tölteni,

kompenzálnák a kisbenzinkutakat működtető vállalkozások veszteségeit,

soron kívül elrendelnék a kőolajtartalék benzinnel és gázolajjal történő gyorsított visszatöltését.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János szerint a magasabb árakból származó jövedékiadó- és egyéb adóbevételek havonta mintegy tízmilliárd forintos többletet jelentenek a költségvetésnek, miközben a többletköltségeket a családok fizetik meg.