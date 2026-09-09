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üzemanyagár

Kapitány István nevetett az emelkedő üzemanyagáron

13 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Nyilvánosságra került egy videó, amelyen a gazdasági miniszter Bóka János felszólalása közben derül a parlamentben. A Fidesz frakcióvezetője éppen az üzemanyagárak elszabadulását fejtegette, és intézkedéseket sürgetett. Az ellenzéki képviselőcsoport javaslatot nyújtott be a védett ár ismételt bevezetése érdekében.
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Miközben a parlamentben Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az emelkedő üzemanyagárakról beszélt, Kapitány István gazdasági miniszter elnevette magát a felszólalás közben – derül ki egy videóból, amelyet Szűcs Gábor fideszes képviselő osztott meg a közösségi oldalán.

Kapitány István nevetett, amikor a parlamentben az üzemanyagárak emelkedéséről volt szó
Kapitány István nevetett, amikor a parlamentben az üzemanyagárak emelkedéséről volt szó (Fotó: Facebook)

Magyar Péter 480 forintos benzinárat követelt az akkori kormánytól – idézte fel az Országgyűlésben a Fidesz frakcióvezetője, hogy a Tisza Párt elnöke az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését és az ár 480 forintban maximálását sürgette.

Próbáljátok meg, sikerülni fog! Adót kell csökkenteni, és a benzin ára is csökkenni fog

– jelentette ki Magyar Péter egy gyűlésen. Vagy ez is csak hazugság volt, mint a dupla családi pótlék? – jegyezte meg Szűcs Gábor, és felsorolt néhányat a Tisza nem teljesített ígéreteiből:

  • az oktatást segítő dolgozók béremelése
  • az igazságszolgáltatásban dolgozók béremelése
  • a rendőrök béremelése

Hol a 480 forintos üzemanyagár?

Mint megírtuk, a Fidesz-frakció felrótta, hogy a miniszterelnök és pártja végighazudta a kampányt, és most is hazudnak a magyar embereknek. Miközben rekordmagas az üzemanyagár, az államadósságadósság és az államháztartási hiány, megszorítások és elbocsátások várhatók, Magyar Péter arról beszél, hogy a kormány három hónap alatt mintegy ezermilliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, dolgozik az államadósság csökkentésén és az üzemanyagárak mérséklésén.

Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza sorra visszalép a kampányígéreteiből:

  • nem lesz dupla családi pótlék,
  • elmaradnak a beígért béremelések,
  • nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és
  • nincs 480 forintos üzemanyag sem.

Emlékeztettek: a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, miközben Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt.

Védett üzemanyagárat kezdeményez a Fidesz

A párt tegnap törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására:

  • a 95-ös motorbenzin literenként legfeljebb 595 forintba kerülne,
  • a normál dízelgázolaj hatósági ára 615 forint lenne literenként,
  • a védett ár kizárólag magyar rendszámú járművekre vonatkozna,
  • az üzemanyagot közvetlenül a jármű beépített üzemanyagtartályába kellene tölteni,
  • kompenzálnák a kisbenzinkutakat működtető vállalkozások veszteségeit,
  • soron kívül elrendelnék a kőolajtartalék benzinnel és gázolajjal történő gyorsított visszatöltését.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János szerint a magasabb árakból származó jövedékiadó- és egyéb adóbevételek havonta mintegy tízmilliárd forintos többletet jelentenek a költségvetésnek, miközben a többletköltségeket a családok fizetik meg.

 

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