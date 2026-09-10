Orbán Viktor: Becsapták az embereket

Becsapták az embereket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor a Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról, utalva a magas üzemanyagárakra és a költségvetés helyzetére.
A Fidesz elnöke felsorolta a gazdasági problémákat:
- Rekordmagas benzinár
- Rekordmagas költségvetési hiány
- Rekordmagas államadósság
Megosztotta Bóka János videóját, amelyben a Fidesz frakcióvezetője szembesítette Magyar Pétert korábbi ígéreteivel.
– A magyar családokat rekordmagas üzemanyagárak sújtják. A kampányban Magyar Péter még 480 forintos benzinárat követelt, és a védett üzemanyagár bevezetését sürgette, most pedig már arról beszél, hogy miért nem lehet védett árat bevezetni – emlékeztetett a frakcióvezető.
Rámutatott:
- Az üzemanyag ára rekordmagas.
- Az államadósság 65 715 milliárd forintra emelkedett, ami szintén rekordmagas.
- Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt ilyen magas.
Rekordmagas benzinár, rekordmagas államadósság, rekordmagas államháztartási hiány – összegzett.
Hogyan jutottunk el a 480 forintos benzintől a rekordmagas üzemanyagárig? Vajon a Tisza mennyi ígéretéről derül még ki, hogy hazugság volt?
– jegyezte meg Bóka János.
Németh Balázs fideszes képviselő emlékeztetett, hogy Magyar Péter a parlamentben arról beszélt, hogy a kormányülésen döntenek az üzemanyagárak ügyében. Szerdán volt kormányülés, és ma már csütörtök van – mutatott rá a képviselő.
Kapitányt szétszedték a kommentelők
Mint megírtuk, a tegnapi kormányülésen az üzemanyagárak is napirenden voltak, és Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját is meghívták a tárgyalásra. Magyar Péter arról beszélt, hogy jelentős árcsökkentés esetén beindulna a benzinturizmus, és dízelhiány alakulhatna ki.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter este Justin McKenzie Smith brit nagykövet vendége volt a budapesti brit nagykövetségen, erről szóló bejegyzésére rengeteg felháborodott kommentet kapott az autósoktól.
A miniszterelnök és a Tisza Párt hazudik a rekordmagas üzemanyagárral, államadósságadóssággal és államháztartási hiánnyal kapcsolatban – közölte tegnap a Fidesz-frakció. A képviselőcsoport Magyar Péter videójára reagált, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány három hónap alatt mintegy ezermilliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, dolgozik az államadósság csökkentésén és az üzemanyagárak mérséklésén. A Fidesz-frakció szerint viszont
minden nap újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt végighazudta a kampányt, és most is hazudnak a magyar embereknek,
hiszen a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, Magyarország államadóssága rekordmagas szinten áll, miközben az államháztartási hiány sem volt ilyen magas 2010 óta.
Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza sorra visszalép a kampányígéreteiből:
- nem lesz dupla családi pótlék,
- elmaradnak a beígért béremelések,
- nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és
- nincs 480 forintos üzemanyag sem.
Ezek helyett megszorítások és elbocsátások jönnek: a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9 százalékkal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak, ami miatt ezrek kerülnek az utcára – emlékeztetett a frakció.
Védett üzemanyagárat javasol a Fidesz
Rekordmagas üzemanyagár, rekordmagas államadósság és rekordmagas államháztartási hiány – ez a Tisza-kormány gazdasági teljesítménye – értékelte a gazdaság helyzetét a Fidesz. A párt emlékeztetett: a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, miközben Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt.
Ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Egy átlagos magyar családnak ez ma tankolásonként 4000 forint többletkiadást jelent
– hangsúlyozták.
A párt emellett azt is kiemelte, hogy 2026 júliusában Magyarország államadóssága 2634 milliárd forinttal emelkedett, és elérte a rekordmagas, 65 715 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket.
A Tisza-kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderült: hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel és benzinár, eladósodik az ország és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése
– közölte a párt. A Fidesz frakciója törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára. Palóc André szerint a védett üzemanyagár ismételt bevezetése érdemi segítséget jelentene a magyar családoknak és vállalkozásoknak.