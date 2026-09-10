Orbán Viktor: Becsapták az embereket

Becsapták az embereket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor a Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról, utalva a magas üzemanyagárakra és a költségvetés helyzetére.

Magyar Péter a kampányban 480 forintos üzemanyagárat ígért (Fotó: Havran Zoltán)

A Fidesz elnöke felsorolta a gazdasági problémákat:

Rekordmagas benzinár

Rekordmagas költségvetési hiány

Rekordmagas államadósság

Megosztotta Bóka János videóját, amelyben a Fidesz frakcióvezetője szembesítette Magyar Pétert korábbi ígéreteivel.

– A magyar családokat rekordmagas üzemanyagárak sújtják. A kampányban Magyar Péter még 480 forintos benzinárat követelt, és a védett üzemanyagár bevezetését sürgette, most pedig már arról beszél, hogy miért nem lehet védett árat bevezetni – emlékeztetett a frakcióvezető.

Rámutatott:

Az üzemanyag ára rekordmagas.

Az államadósság 65 715 milliárd forintra emelkedett, ami szintén rekordmagas.

Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt ilyen magas.

Rekordmagas benzinár, rekordmagas államadósság, rekordmagas államháztartási hiány – összegzett.

Hogyan jutottunk el a 480 forintos benzintől a rekordmagas üzemanyagárig? Vajon a Tisza mennyi ígéretéről derül még ki, hogy hazugság volt?

– jegyezte meg Bóka János.

Németh Balázs fideszes képviselő emlékeztetett, hogy Magyar Péter a parlamentben arról beszélt, hogy a kormányülésen döntenek az üzemanyagárak ügyében. Szerdán volt kormányülés, és ma már csütörtök van – mutatott rá a képviselő.

Kapitányt szétszedték a kommentelők

Mint megírtuk, a tegnapi kormányülésen az üzemanyagárak is napirenden voltak, és Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját is meghívták a tárgyalásra. Magyar Péter arról beszélt, hogy jelentős árcsökkentés esetén beindulna a benzinturizmus, és dízelhiány alakulhatna ki.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter este Justin McKenzie Smith brit nagykövet vendége volt a budapesti brit nagykövetségen, erről szóló bejegyzésére rengeteg felháborodott kommentet kapott az autósoktól.

A miniszterelnök és a Tisza Párt hazudik a rekordmagas üzemanyagárral, államadósságadóssággal és államháztartási hiánnyal kapcsolatban – közölte tegnap a Fidesz-frakció. A képviselőcsoport Magyar Péter videójára reagált, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány három hónap alatt mintegy ezermilliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, dolgozik az államadósság csökkentésén és az üzemanyagárak mérséklésén. A Fidesz-frakció szerint viszont

minden nap újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt végighazudta a kampányt, és most is hazudnak a magyar embereknek,

hiszen a magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon, Magyarország államadóssága rekordmagas szinten áll, miközben az államháztartási hiány sem volt ilyen magas 2010 óta.