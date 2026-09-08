Védett üzemanyagárról szóló javaslatot nyújtott be a Fidesz

Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, Kapitány István pedig többször ígéretet tett a védett ár fenntartására, a Tisza-kormány azonban egyik első intézkedéseként kivezette – emlékeztetett a Fidesz, egyúttal bejelentették, hogy a magyar családok és vállalkozások védelmében törvényjavaslatot nyújtottak be a védett üzemanyagárak visszaállítására annak érdekében, hogy az elszálló üzemanyagárak ne veszélyeztessék a magyar családok megélhetését.
Ennyi lenne a védett üzemanyagár a Fidesz javaslata alapján
A Fidesz-frakció szerint a magas üzemanyagárak jelentős többletterhet rónak a családokra és a vállalkozásokra.
A párt ezért törvényben rögzítené a benzin és a gázolaj legmagasabb kiskereskedelmi árát.
A javaslat alapján
- a 95-ös motorbenzin literenként legfeljebb 595 forintba kerülne,
- a normál dízelgázolaj hatósági ára 615 forint lenne literenként,
- a védett ár kizárólag magyar rendszámú járművekre vonatkozna,
- az üzemanyagot közvetlenül a jármű beépített üzemanyagtartályába kellene tölteni,
- kompenzálnák a kisbenzinkutakat működtető vállalkozások veszteségeit,
- soron kívül elrendelnék a kőolajtartalék benzinnel és gázolajjal történő gyorsított visszatöltését.
Palóc André szerint súlyos ezreket vesznek ki a családok zsebéből
A fideszes országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben ellenzékben Magyar Péter számára 480 forint volt a mérce, kormányon már jóval magasabb üzemanyagárakat tart elfogadhatónak.
Palóc André rámutatott: a 95-ös benzin átlagára jelenleg 621, a gázolajé pedig 697 forint. A 480 forintos kampányárhoz képest egy 50 literes benzintank megtöltése így 7050 forinttal kerül többe. Egy átlagos dízeles tankolásnál pedig megközelítőleg 4000 forint a különbség a jelenlegi ár és a Fidesz által javasolt 615 forintos védett ár között.
Bóka János szerint a magasabb árakból származó jövedékiadó- és egyéb adóbevételek havonta mintegy tízmilliárd forintos többletet jelentenek a költségvetésnek, miközben a többletköltségeket a családok fizetik meg.
Felszólítjuk a Tisza-kormányt, hogy álljon a magyar emberek oldalára, és védje meg a magyar családokat az energiaválság káros hatásaitól
– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
A gazdák és a fuvarozók is megérzik a magasabb árakat
A drágább üzemanyag nemcsak az autósokat, hanem a fuvarozókat, a gazdákat és más vállalkozásokat is érzékenyen érinti. Palóc André felszólalásában arról beszélt, hogy ezeknek a szereplőknek egyre nehezebb kigazdálkodniuk a megnövekedett költségeket.
A képviselő számítása szerint egy gazda a jelenlegi árak mellett naponta megközelítőleg 15 ezer forinttal költhet többet üzemanyagra. A Fidesz javaslata ezért a hatósági árak visszaállítása mellett a kis benzinkutak veszteségeinek kompenzálásáról is rendelkezne.
A párt szerint a védett üzemanyagár visszaállítása egyszerre mérsékelné a családok kiadásait és a vállalkozások működési költségeit. A törvényjavaslat sorsáról a parlamentnek kell döntenie.