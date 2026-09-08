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védett ár

Védett üzemanyagárról szóló javaslatot nyújtott be a Fidesz

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A Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára. Palóc André szerint a védett üzemanyagár ismételt bevezetése érdemi segítséget jelentene a magyar családoknak és vállalkozásoknak.
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védett árFideszPalóc AndrédízelBóka JánosbenzintörvényjavaslatTisza-kormányMagyar Péter

Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, Kapitány István pedig többször ígéretet tett a védett ár fenntartására, a Tisza-kormány azonban egyik első intézkedéseként kivezette – emlékeztetett a Fidesz, egyúttal bejelentették, hogy a magyar családok és vállalkozások védelmében törvényjavaslatot nyújtottak be a védett üzemanyagárak visszaállítására annak érdekében, hogy az elszálló üzemanyagárak ne veszélyeztessék a magyar családok megélhetését.

védett üzemanyagár
A Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására (Forrás: Facebook)

Ennyi lenne a védett üzemanyagár a Fidesz javaslata alapján

A Fidesz-frakció szerint a magas üzemanyagárak jelentős többletterhet rónak a családokra és a vállalkozásokra.

A párt ezért törvényben rögzítené a benzin és a gázolaj legmagasabb kiskereskedelmi árát.

A javaslat alapján

  • a 95-ös motorbenzin literenként legfeljebb 595 forintba kerülne,
  • a normál dízelgázolaj hatósági ára 615 forint lenne literenként,
  • a védett ár kizárólag magyar rendszámú járművekre vonatkozna,
  • az üzemanyagot közvetlenül a jármű beépített üzemanyagtartályába kellene tölteni,
  • kompenzálnák a kisbenzinkutakat működtető vállalkozások veszteségeit,
  • soron kívül elrendelnék a kőolajtartalék benzinnel és gázolajjal történő gyorsított visszatöltését.
Magyar Péter több bejelentést is tett, majd ismét elszabadultak az indulatok a parlamentben

Palóc André szerint súlyos ezreket vesznek ki a családok zsebéből

A fideszes országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben ellenzékben Magyar Péter számára 480 forint volt a mérce, kormányon már jóval magasabb üzemanyagárakat tart elfogadhatónak.

Palóc André rámutatott: a 95-ös benzin átlagára jelenleg 621, a gázolajé pedig 697 forint. A 480 forintos kampányárhoz képest egy 50 literes benzintank megtöltése így 7050 forinttal kerül többe. Egy átlagos dízeles tankolásnál pedig megközelítőleg 4000 forint a különbség a jelenlegi ár és a Fidesz által javasolt 615 forintos védett ár között.

Bóka János szerint a magasabb árakból származó jövedékiadó- és egyéb adóbevételek havonta mintegy tízmilliárd forintos többletet jelentenek a költségvetésnek, miközben a többletköltségeket a családok fizetik meg.

Felszólítjuk a Tisza-kormányt, hogy álljon a magyar emberek oldalára, és védje meg a magyar családokat az energiaválság káros hatásaitól

 – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

A gazdák és a fuvarozók is megérzik a magasabb árakat

A drágább üzemanyag nemcsak az autósokat, hanem a fuvarozókat, a gazdákat és más vállalkozásokat is érzékenyen érinti. Palóc André felszólalásában arról beszélt, hogy ezeknek a szereplőknek egyre nehezebb kigazdálkodniuk a megnövekedett költségeket.

A képviselő számítása szerint egy gazda a jelenlegi árak mellett naponta megközelítőleg 15 ezer forinttal költhet többet üzemanyagra. A Fidesz javaslata ezért a hatósági árak visszaállítása mellett a kis benzinkutak veszteségeinek kompenzálásáról is rendelkezne.

A párt szerint a védett üzemanyagár visszaállítása egyszerre mérsékelné a családok kiadásait és a vállalkozások működési költségeit. A törvényjavaslat sorsáról a parlamentnek kell döntenie.

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