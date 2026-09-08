Védett üzemanyagárról szóló javaslatot nyújtott be a Fidesz

Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, Kapitány István pedig többször ígéretet tett a védett ár fenntartására, a Tisza-kormány azonban egyik első intézkedéseként kivezette – emlékeztetett a Fidesz, egyúttal bejelentették, hogy a magyar családok és vállalkozások védelmében törvényjavaslatot nyújtottak be a védett üzemanyagárak visszaállítására annak érdekében, hogy az elszálló üzemanyagárak ne veszélyeztessék a magyar családok megélhetését.

A Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására (Forrás: Facebook)

Ennyi lenne a védett üzemanyagár a Fidesz javaslata alapján

A Fidesz-frakció szerint a magas üzemanyagárak jelentős többletterhet rónak a családokra és a vállalkozásokra.

A párt ezért törvényben rögzítené a benzin és a gázolaj legmagasabb kiskereskedelmi árát.

A javaslat alapján