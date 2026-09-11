Segít-e az autósokon Magyar Péter bejelentése? – szakértő válaszolt az Origónak

Mint arról az Origo beszámolt, ígéretéhez képest több napos késlekedés után pénteken Magyar Péter végül bejelentette, a kormány milyen támogatást nyújt az autósoknak az emelkedő üzemanyagárak fényében. – A 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak – jelentette be a miniszterelnök. A bejelentés ugyanakkor nem jelenti a védett üzemanyagár visszaállítását, amit a Fidesz továbbra is szorgalmaz.

Pénteken Magyar Péter bejelentette, a kormány milyen támogatást nyújt az autósoknak az emelkedő üzemanyagárak fényében (Fotó: Mediaworks)

Az Origo megkereste a témában Pásztor Szabolcsot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját. A szakértő szerint sokan azt látják, hogy most egy 20 ezer forint vagy ársapka dilemma épül fel, amely egyébként két mozzanat mentén értelmezhető: a két eszköz közgazdaságilag egészen mást eredményez, illetve a Mol most úgy nyilatkozott, hogy súlyos ellátási problémát okozna Magyarországon a védett üzemanyagár visszavezetése. Sőt, a cég szerint a mostani nemzetközi és regionális környezetben egy esetleges védett ár azonnal kiszorítaná az üzemanyag-importot, mely napokon belül dízel- és benzinhiányhoz vezetne.

Ezen kívül érdemes felhívni a figyelmet, hogy a célzott támogatás jövedelmet kompenzál, miközben a piaci árjelzést meghagyja; a védett ár viszont magát az árat téríti el a piaci szinttől. Egy kínálati eredetű, részben geopolitikai üzemanyagpiaci sokk esetén ez nagyon fontos különbség

– mutatott rá.

Jelenleg veszélyes lenne egy mesterségesen alacsony üzemanyagár

Pásztor Szabolcs szerint a kormány döntése közgazdasági szempontból jobban megérthető, mint egy általános ársapka visszaállítása, még akkor is, ha természetesen vannak nagyon komoly gyenge pontjai. A legfontosabb előnye, hogy nem magát a gázolaj piaci árát nyomja le, hanem az érintett háztartások rendelkezésre álló jövedelmét kompenzálja. – Ez azért lényeges, mert a jelenlegi drágulás mögött nem elsősorban magyar keresleti folyamat, hanem nemzetközi kínálati és geopolitikai probléma áll – magyarázta, majd kiemelte,

ilyen helyzetben veszélyes lehet egy mesterségesen alacsony ár: növeli vagy legalábbis nem fogja vissza a keresletet, miközben az importőr számára kevésbé vonzóvá teszi a magyar piacot.

A jelenlegi számok ráadásul indokolják, hogy a beavatkozás elsősorban a dízelre koncentráljon. Emlékeztetett, szeptember 10-én a gázolaj országos átlagára mintegy 701 forint/liter, a benziné 626 forint/liter volt. A Fidesz által javasolt korábbi védett ár 615, illetve 595 forint. Vagyis dízelnél jelenleg 86 forintos, benzinnél viszont csak körülbelül 31 forintos literenkénti különbségről beszélhetünk.