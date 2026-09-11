Segít-e az autósokon Magyar Péter bejelentése? – szakértő válaszolt az Origónak

Mint arról az Origo beszámolt, ígéretéhez képest több napos késlekedés után pénteken Magyar Péter végül bejelentette, a kormány milyen támogatást nyújt az autósoknak az emelkedő üzemanyagárak fényében. – A 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak – jelentette be a miniszterelnök. A bejelentés ugyanakkor nem jelenti a védett üzemanyagár visszaállítását, amit a Fidesz továbbra is szorgalmaz.
Az Origo megkereste a témában Pásztor Szabolcsot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját. A szakértő szerint sokan azt látják, hogy most egy 20 ezer forint vagy ársapka dilemma épül fel, amely egyébként két mozzanat mentén értelmezhető: a két eszköz közgazdaságilag egészen mást eredményez, illetve a Mol most úgy nyilatkozott, hogy súlyos ellátási problémát okozna Magyarországon a védett üzemanyagár visszavezetése. Sőt, a cég szerint a mostani nemzetközi és regionális környezetben egy esetleges védett ár azonnal kiszorítaná az üzemanyag-importot, mely napokon belül dízel- és benzinhiányhoz vezetne.
Ezen kívül érdemes felhívni a figyelmet, hogy a célzott támogatás jövedelmet kompenzál, miközben a piaci árjelzést meghagyja; a védett ár viszont magát az árat téríti el a piaci szinttől. Egy kínálati eredetű, részben geopolitikai üzemanyagpiaci sokk esetén ez nagyon fontos különbség
– mutatott rá.
Jelenleg veszélyes lenne egy mesterségesen alacsony üzemanyagár
Pásztor Szabolcs szerint a kormány döntése közgazdasági szempontból jobban megérthető, mint egy általános ársapka visszaállítása, még akkor is, ha természetesen vannak nagyon komoly gyenge pontjai. A legfontosabb előnye, hogy nem magát a gázolaj piaci árát nyomja le, hanem az érintett háztartások rendelkezésre álló jövedelmét kompenzálja. – Ez azért lényeges, mert a jelenlegi drágulás mögött nem elsősorban magyar keresleti folyamat, hanem nemzetközi kínálati és geopolitikai probléma áll – magyarázta, majd kiemelte,
ilyen helyzetben veszélyes lehet egy mesterségesen alacsony ár: növeli vagy legalábbis nem fogja vissza a keresletet, miközben az importőr számára kevésbé vonzóvá teszi a magyar piacot.
A jelenlegi számok ráadásul indokolják, hogy a beavatkozás elsősorban a dízelre koncentráljon. Emlékeztetett, szeptember 10-én a gázolaj országos átlagára mintegy 701 forint/liter, a benziné 626 forint/liter volt. A Fidesz által javasolt korábbi védett ár 615, illetve 595 forint. Vagyis dízelnél jelenleg 86 forintos, benzinnél viszont csak körülbelül 31 forintos literenkénti különbségről beszélhetünk.
A szakértő szerint ez azt is megmagyarázza, honnan jöhet a kormány által említett 5000 forintos összeg: egy 55–60 literes dízeltank esetében a 615 és 701 forint közötti különbség valóban nagyjából 4700–5200 forint. Vagyis a számítás nem légből kapott.
Vannak hátrányok is
A rendszer további előnyének nevezte, hogy automatikus lesz: az érintetteknek nem kell pályázniuk, a MÁK a NAV gépjárműadó-adatbázisa alapján fizet. A támogatás szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20 ezer forint, egy személy pedig egy autóra kaphatja meg.
Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, ez nem egy tökéletesen célzott szociális támogatás. Mint mondta, a 150 lóerős határ viszonylag durva szűrő:
egy 149 lóerős autó tulajdonosa jogosult lehet akkor is, ha magas jövedelmű, míg egy 151 lóerős autóval munkába járó alacsonyabb jövedelmű ember kieshet.
– Ráadásul nem a tényleges tankoláshoz kötődik, tehát közgazdasági értelemben valójában egyösszegű transzferről, nem literenkénti üzemanyag-támogatásról beszélünk – hangsúlyozta, hozzátéve, ennek azonban van egy érdekes pozitív következménye: nem csökkenti a következő liter gázolaj árát. Aki kevesebbet autózik, megtarthatja a támogatást, így megmarad az ösztönzés a fogyasztás mérséklésére. Egy klasszikus ársapka ennek éppen az ellenkezőjét teszi.
Pásztor Szabolcs szerint viszont van egy komoly szempont még, amit figyelembe lehet venni: a támogatás az inflációs statisztikában nem csökkenti az üzemanyag árát. Az ársapka közvetlenül mérsékelné a fogyasztóiár-indexet, a készpénzes kompenzáció nem.
Az államnak sokba kerülne a védett ár
Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a havi 5000 forintos támogatás mekkora segítséget jelenthet valójában a jelenlegi árak mellett. A szakértő szerint a jelenlegi, mintegy 86 forintos literenkénti dízelár-különbség mellett az összeg egy átlagos, nagyjából egy tankos felhasználás esetén valóban érzékelhető segítséget jelenthet. Egy 50 literes tankolás jelenleg körülbelül 35 ezer forintba kerül, így az 5000 forintos támogatás ennek mintegy 14 százalékát fedezi.
A sokat autózók esetében azonban gyorsan elolvad a támogatás hatása. A napi 50–100 kilométert ingázó háztartások számára havi 5000 forint már jóval kevésbé kompenzálja a drágulást
– figyelmeztetett.
A szakértő szerint ha az lenne a cél, hogy két átlagos tankolásig nagyjából visszakapják az autósok a korábbi árszint és a jelenlegi ár közötti különbséget, havi 8–10 ezer forintos támogatás lenne indokolható, ez azonban már megduplázná a költségvetési kiadást is. A támogatás költségvetési hatása a védett árhoz képest egyébként jóval kisebb lehet. Pásztor Szabolcs a közel egymillió jogosulttal számolva úgy kalkulált, hogy
az ötezer forintos havi támogatás négy hónap alatt mintegy 20 milliárd forintos kiadást jelentene, vagyis havonta átlagosan 5 milliárdot.
A védett ár visszaállítása ezzel szemben a kormány becslése szerint havi 50–100 milliárd forintba kerülhetne, négy hónap alatt tehát 200–400 milliárdba. Hangsúlyozta, ezt ugyanakkor érdemes becslésként, nem auditált tényként kezelni. Pásztor Szabolcs szerint a mostani intézkedés kevésbé látványos, de olcsóbb és piackonformabb az ársapkánál.
Az ötezer forintos támogatás nagyjából egy 55–60 literes tankolásnál kompenzálja a jelenlegi dízelár és a korábbi 615 forintos védett ár közötti különbséget, a sokat autózók problémáját azonban nem oldja meg. A 150 lóerős határ ráadásul nem képes tökéletesen azonosítani a valóban rászorulókat
– hangsúlyozta.
A szakértő szerint végső soron az a döntő kérdés, hogy árproblémával vagy ellátási problémával állunk-e szemben. Ha a dízel azért drága, mert Európában szűkös a kínálat és drága az import, akkor az ársapka a tünetet kezeli, miközben akár súlyosbíthatja is az alapvető problémát. Ebben a helyzetben szakmailag inkább a célzott, átmeneti támogatás mellett szólnak az érvek. – Ha viszont a nemzetközi piaci helyzet normalizálódik, akkor magát a támogatást is célszerű kifuttatni, nem pedig állandó elemmé tenni – tette hozzá.
Fidesz: Több mint hárommillió autóst hagyna segítség nélkül a Tisza
A kormány bejelentésére a Fidesz-frakció közleményben reagált. Hangsúlyozták, a Tisza Párt mostani intézkedése az autósok csupán egynegyedének jelenthet segítséget, miközben több mint hárommillió autóst, továbbá a fuvarozókat, a vállalkozókat és a gazdákat sem védi meg az emelkedő áraktól.
A Tisza megint becsapta a magyar embereket”
– fogalmazott az egykori kormánypárt, amely felidézte: az Orbán-kormány által korábban biztosított védett ár idején minden magyar rendszámú autó tulajdonosa korlátlan mennyiségben tankolhatott kedvezményesen. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett a fuvarozókra, a vállalkozókra és a gazdákra is kiterjedt.
A Fidesz szerint Magyar Péter bejelentése ismét azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt nem tartotta be a kampányban tett ígéreteit, és most sem nyújt érdemi segítséget az autósok többségének.