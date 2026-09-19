Üzemanyagár-sokk az EU-ban: így avatkoztak be az uniós kormányok

Ahogyan azt az Origo is megírta, Magyarország kormánya közvetlen támogatást nyújt annak a csaknem egymillió állampolgárnak és családjaiknak, akiket a leginkább sújt a dízel üzemanyagárak emelkedése. Magyar Péter bejelentése szerint a 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. Emellett a gazdák 2026 végéig a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Mivel annak 90 százalékát korábban is visszakaphatták, a Világgazdaság számítása szerint az új intézkedés literenként mintegy 14-15 forintos további segítséget jelenthet.

A magyar kormány szeptemberben új intézkedéseket jelentett be az elszálló üzemanyagárak miattó (Fotó: Kovács Dávid)

Lengyelország ennél nagyobb támogatást készít elő: a lengyel mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a meglévő, literenként 1,48 zlotys jövedékiadó-visszatérítést további 0,52 zlotyval egészítenék ki.

Ez azt jelenti, hogy az új lengyel támogatás csaknem 44 forint literenként, vagyis nagyjából háromszorosa a mostani magyar könnyítésnek.

A lengyel csomag ugyanakkor a műtrágya drágulását is kezeli, ezért annak több mint 800 millió zlotys teljes kerete nem hasonlítható közvetlenül a magyar üzemanyag-intézkedéshez.

Spanyolországban az autósok mellett a gazdák is külön segítséget kapnak

Spanyolország széles körű adócsökkentéssel reagált az üzemanyagárak emelkedésére.

A madridi kormány június végén úgy döntött, hogy fokozatosan vezeti ki a korábban bevezetett, literenként 20 centes üzemanyag-adókedvezményt. Ennek megfelelően:

júliusban 15 centtel,

augusztusban 10 centtel,

szeptemberben pedig 5 centtel mérséklik az üzemanyagok literenkénti adóterhét.

A rendszerben ugyanakkor automatikus védőmechanizmus is működik: ha az üzemanyagok éves inflációja meghaladja a 15 százalékot, ismét 20 cent/literre emelkedik az adócsökkentés.

A spanyol kormány 939 millió euróra becsülte ennek költségvetési hatását.

A mezőgazdaság, a halászat és a közúti fuvarozás ennél nagyobb támogatást kapott: ezekben az ágazatokban szeptember végéig változatlanul megmaradt a literenként 20 centnek megfelelő segítség.