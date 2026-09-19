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üzemanyagár

Üzemanyagár-sokk az EU-ban: így avatkoztak be az uniós kormányok

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Magyarországon a kormány a gazdák és az autósok terheinek enyhítésére jelentett be intézkedéseket az üzemanyagárak emelkedése miatt, a mezőgazdasági termelők pedig év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Nem Magyarország az egyetlen uniós tagállam, ahol állami beavatkozással próbálják tompítani a drágulást: Lengyelország új agrártámogatást készít elő, több más európai kormány pedig adócsökkentéssel, támogatással vagy árkorlátozással próbál gátat szabni az elszálló üzemanyagáraknak.
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üzemanyagárSpanyolországLengyelországtámogatásHorvátországgázolajbenzinSzlovéniaCsehországMagyarország

Ahogyan azt az Origo is megírta, Magyarország kormánya közvetlen támogatást nyújt annak a csaknem egymillió állampolgárnak és családjaiknak, akiket a leginkább sújt a dízel üzemanyagárak emelkedése. Magyar Péter bejelentése szerint a 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. Emellett a gazdák 2026 végéig a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Mivel annak 90 százalékát korábban is visszakaphatták, a Világgazdaság számítása szerint az új intézkedés literenként mintegy 14-15 forintos további segítséget jelenthet.

üzemanyagár
A magyar kormány szeptemberben új intézkedéseket jelentett be az elszálló üzemanyagárak miattó (Fotó: Kovács Dávid)

Lengyelország ennél nagyobb támogatást készít elő: a lengyel mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a meglévő, literenként 1,48 zlotys jövedékiadó-visszatérítést további 0,52 zlotyval egészítenék ki. 

Ez azt jelenti, hogy az új lengyel támogatás csaknem 44 forint literenként, vagyis nagyjából háromszorosa a mostani magyar könnyítésnek.

A lengyel csomag ugyanakkor a műtrágya drágulását is kezeli, ezért annak több mint 800 millió zlotys teljes kerete nem hasonlítható közvetlenül a magyar üzemanyag-intézkedéshez.

Spanyolországban az autósok mellett a gazdák is külön segítséget kapnak

Spanyolország széles körű adócsökkentéssel reagált az üzemanyagárak emelkedésére.

 A madridi kormány június végén úgy döntött, hogy fokozatosan vezeti ki a korábban bevezetett, literenként 20 centes üzemanyag-adókedvezményt. Ennek megfelelően:

  • júliusban 15 centtel,
  • augusztusban 10 centtel,
  • szeptemberben pedig 5 centtel mérséklik az üzemanyagok literenkénti adóterhét.

A rendszerben ugyanakkor automatikus védőmechanizmus is működik: ha az üzemanyagok éves inflációja meghaladja a 15 százalékot, ismét 20 cent/literre emelkedik az adócsökkentés. 

A spanyol kormány 939 millió euróra becsülte ennek költségvetési hatását.

A mezőgazdaság, a halászat és a közúti fuvarozás ennél nagyobb támogatást kapott: ezekben az ágazatokban szeptember végéig változatlanul megmaradt a literenként 20 centnek megfelelő segítség.

Horvátország közvetlenül az üzemanyagárakba avatkozott be

Horvátország nem elsősorban utólagos támogatással, hanem közvetlen árszabályozással és adócsökkentéssel igyekezett megfékezni a drágulást.

A horvát kormány szeptemberben a világpiaci olajárak újabb emelkedésére reagálva tovább csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. A benzin esetében literenként 2,5 eurócenttel, a dízelnél pedig további 9 eurócenttel mérsékelték az adót.

Emellett ideiglenesen további két eurócenttel csökkentették a benzin és a dízel forgalmazói prémiumát is. A zágrábi kormány közlése szerint ezek nélkül az intézkedések nélkül egyetlen hét alatt a benzin literenként hat, a dízel pedig 14 centtel drágult volna.

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Szlovénia több üzemanyagra rakódó terhet is lenullázott

Szlovénia szintén az állami terhek csökkentésével igyekezett tompítani az áremelkedést. 

A kormány július végétől szeptember 28-ig nullára csökkentette a benzinre, a dízelre és a fűtőolajra rakódó energiahatékonysági hozzájárulást, valamint a szén-dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódó környezetvédelmi terhet.

A ljubljanai kormány számításai szerint az áfahatást is figyelembe véve a benzin literenkénti fogyasztói ára így 9,555 eurócenttel, a dízelé és a fűtőolajé pedig 11,139 eurócenttel lett alacsonyabb annál, mint amennyit az intézkedések nélkül fizetni kellett volna.

Így avatkoztak be az egyes kormányok

üzemanyagár
Így próbálták fékezni az üzemanyagár-emelkedést az uniós országok (Forrás: Mediaworks) 

Eltérő eszközök, azonos probléma 

Az európai körképből látszik, hogy az egyes kormányok eltérő eszközökkel próbálják kezelni ugyanazt a problémát. Magyarország és Lengyelország elsősorban a gázolaj költségeit mérsékli, Spanyolország általános adókedvezményt és külön ágazati támogatást alkalmaz, Horvátország az adók és a forgalmazói prémiumok csökkentésével avatkozik be, Szlovénia pedig több üzemanyagra rakódó állami terhet ideiglenesen megszüntetett.

Az összegek ugyanakkor nem minden esetben hasonlíthatók össze közvetlenül: eltérő adókról, támogatási formákról, időszakokról és kedvezményezetti körökről van szó. A közös pont az, hogy az üzemanyagárak megugrására több uniós kormány is közvetlen állami beavatkozással válaszolt.

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