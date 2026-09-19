Üzemanyagár-sokk az EU-ban: így avatkoztak be az uniós kormányok

Ahogyan azt az Origo is megírta, Magyarország kormánya közvetlen támogatást nyújt annak a csaknem egymillió állampolgárnak és családjaiknak, akiket a leginkább sújt a dízel üzemanyagárak emelkedése. Magyar Péter bejelentése szerint a 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. Emellett a gazdák 2026 végéig a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Mivel annak 90 százalékát korábban is visszakaphatták, a Világgazdaság számítása szerint az új intézkedés literenként mintegy 14-15 forintos további segítséget jelenthet.
Lengyelország ennél nagyobb támogatást készít elő: a lengyel mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a meglévő, literenként 1,48 zlotys jövedékiadó-visszatérítést további 0,52 zlotyval egészítenék ki.
Ez azt jelenti, hogy az új lengyel támogatás csaknem 44 forint literenként, vagyis nagyjából háromszorosa a mostani magyar könnyítésnek.
A lengyel csomag ugyanakkor a műtrágya drágulását is kezeli, ezért annak több mint 800 millió zlotys teljes kerete nem hasonlítható közvetlenül a magyar üzemanyag-intézkedéshez.
Spanyolországban az autósok mellett a gazdák is külön segítséget kapnak
Spanyolország széles körű adócsökkentéssel reagált az üzemanyagárak emelkedésére.
A madridi kormány június végén úgy döntött, hogy fokozatosan vezeti ki a korábban bevezetett, literenként 20 centes üzemanyag-adókedvezményt. Ennek megfelelően:
- júliusban 15 centtel,
- augusztusban 10 centtel,
- szeptemberben pedig 5 centtel mérséklik az üzemanyagok literenkénti adóterhét.
A rendszerben ugyanakkor automatikus védőmechanizmus is működik: ha az üzemanyagok éves inflációja meghaladja a 15 százalékot, ismét 20 cent/literre emelkedik az adócsökkentés.
A spanyol kormány 939 millió euróra becsülte ennek költségvetési hatását.
A mezőgazdaság, a halászat és a közúti fuvarozás ennél nagyobb támogatást kapott: ezekben az ágazatokban szeptember végéig változatlanul megmaradt a literenként 20 centnek megfelelő segítség.
Horvátország közvetlenül az üzemanyagárakba avatkozott be
Horvátország nem elsősorban utólagos támogatással, hanem közvetlen árszabályozással és adócsökkentéssel igyekezett megfékezni a drágulást.
A horvát kormány szeptemberben a világpiaci olajárak újabb emelkedésére reagálva tovább csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. A benzin esetében literenként 2,5 eurócenttel, a dízelnél pedig további 9 eurócenttel mérsékelték az adót.
Emellett ideiglenesen további két eurócenttel csökkentették a benzin és a dízel forgalmazói prémiumát is. A zágrábi kormány közlése szerint ezek nélkül az intézkedések nélkül egyetlen hét alatt a benzin literenként hat, a dízel pedig 14 centtel drágult volna.
Szlovénia több üzemanyagra rakódó terhet is lenullázott
Szlovénia szintén az állami terhek csökkentésével igyekezett tompítani az áremelkedést.
A kormány július végétől szeptember 28-ig nullára csökkentette a benzinre, a dízelre és a fűtőolajra rakódó energiahatékonysági hozzájárulást, valamint a szén-dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódó környezetvédelmi terhet.
A ljubljanai kormány számításai szerint az áfahatást is figyelembe véve a benzin literenkénti fogyasztói ára így 9,555 eurócenttel, a dízelé és a fűtőolajé pedig 11,139 eurócenttel lett alacsonyabb annál, mint amennyit az intézkedések nélkül fizetni kellett volna.
Így avatkoztak be az egyes kormányok
Eltérő eszközök, azonos probléma
Az európai körképből látszik, hogy az egyes kormányok eltérő eszközökkel próbálják kezelni ugyanazt a problémát. Magyarország és Lengyelország elsősorban a gázolaj költségeit mérsékli, Spanyolország általános adókedvezményt és külön ágazati támogatást alkalmaz, Horvátország az adók és a forgalmazói prémiumok csökkentésével avatkozik be, Szlovénia pedig több üzemanyagra rakódó állami terhet ideiglenesen megszüntetett.
Az összegek ugyanakkor nem minden esetben hasonlíthatók össze közvetlenül: eltérő adókról, támogatási formákról, időszakokról és kedvezményezetti körökről van szó. A közös pont az, hogy az üzemanyagárak megugrására több uniós kormány is közvetlen állami beavatkozással válaszolt.