Megszólalt Magyar Péter az üzemanyagárakról: Hernádi Zsoltot is berendelték a kormányülésre

A Tisza-kormány hamarosan elfogadja a 2026-os módosított költségvetést és megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése is – hangsúlyozta közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter hosszasan kritizálta a Fidesz-KDNP-t is, és elmondta, a mai kormányülésen 38 napirendi pontot tárgyalnak, többek között a dízel és a benzin árát is.

Magyar Péter az emelkedő üzemanyagárak miatt Hernádi Zsoltot is berendelte kormányülésre (Fotó: Németh Kata)

Az üzemanyagárak kapcsán azt mondta, „ott is valami egész elképesztő álszentséget tapasztalhatunk a Fidesz oldaláról”, ugyanis éveken keresztül az ő kormányzásuk alatt magasabb volt a kutakon a gázolaj és a benzin ára, mint most. – Érdekes módon nem beszélnek arról, hogy ha most bevezetésre kerülne a védett ár, akkor egy-két héten belül áruhiány, készlethiány alakulna ki a magyar kutakon – jegyezte meg.

Szerinte rengeteg magyar benzinkúton nem lenne dízel, hiszen a környező országok többségében jelenleg is magasabb az ár. Ha pedig Magyarországon jelentősen csökkentenénk a kutakon az árat, beindulna a benzinturizmus. Ráadásul senki nem importálna kész dízelt Magyarországra, sem a Mol, sem a kisebb kúthálózatok, így végül készlethiány alakulna ki. Kiemelte:

a mai ülésre berendelték Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját és cég több vezetőjét is. Velük is tárgyalnak arról, hogy miként lehetne megfékezni a drágulást, már amennyire kivonhatja egy ország magát a világpiaci trendekből.

A miniszterelnök leszögezte, ahogy megígérték, célzott és hatékony segítséget nyújtanak a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek. Elárulta azt is, holnap Pozsonyba utazik a Visegrádi Négyek találkozójára. A szlovák elnökség kezdi meg a munkáját a V4-ek szövetségében. Robert Fico szlovák miniszterelnök meghívta az ír miniszterelnököt Pozsonyba, úgyhogy öten fognak tárgyalni az unió előtt álló kihívásokról, valamint a Visegrádi Négyek érdekeiről.

Jelentősen megemelkedtek az üzemanyagárak

Érhető, hogy Magyar Péter nagy hangsúlyt fektetett videójában az üzemanyagárakra, hiszen a Holtankoljak.hu szeptember 9-i adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal nőtt az előző naphoz képest. A szeptember 9-i adatok alapján tehát a dízeleseknek továbbra is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, mint a benzineseknek.