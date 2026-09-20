Üzemanyagárak, minimálbér és megszorítások – Palóc André szerint a Tisza átverte a családokat

Kapitány István és az üzemanyagárak

Az üzemanyagárak kapcsán kitértek arra is, hogy az energetikai tárcát az a Kapitány István vezeti, akit annak idején úgy mutatott be a tiszás nyilvánosság, mint a globális energiapiac egyik legfelkészültebb szakemberét. – Nem ismerem jól a minisztert, annyit viszont tudok róla, hogy amikor Hortay Olivér képviselőtársam kérdezte őt az üzemanyagárakról vagy a gázbeszerzésről, Kapitány István kevésbé szakmai, mint inkább személyeskedő választ adott – mondta, majd rámutatott: ez arra utal, hogy szakmai érvei nincsenek.

S ez nem stílusvita: ha egy energetikai miniszter egy energetikai témájú kérdésére nem energetikai megközelítésű feleletet ad, az azt jelenti, hogy nincsenek jó válaszai. Ha ugyanis lennének, kitenné az asztalra.

– emelte ki a képviselő, hozzátéve: szerinte az elmúlt hónapok alapján az látható, hogy a Tiszától „csupán vagdalkozásra és az emberek becsapására futja”. Palóc André felhívta a figyelmet arra is, hogy minden év ősze, kora tele a minimálbérvitáról szól, és a téma jelentős is: kétszázezer embert érint közvetlenül, mennyi a legkisebb kereset. Felidézte: napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024 szeptemberében ígérte meg a mai miniszterelnök, hogy kormányra kerülve megduplázza a minimálbért. Az összeg akkor 266 800 forint volt és Magyar Péter vállalta, hogy azt 533 600 forintra emeli. Most azonban azt hallani a minimálbér-tárgyalásokról, hogy tíz százalék alatt maradhat a jövő évi emelés.

Ha így lesz, a kormány súlyosan átveri a családokat

– vélekedett, rámutatva: a Tisza a kampányban olyan ígéreteket tett, amelyeket most kormányon nem tart be.