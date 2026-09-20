Üzemanyagárak, minimálbér és megszorítások – Palóc André szerint a Tisza átverte a családokat

— A Tisza hazudott a kampányban, átverte a magyar embereket és az elhibázott döntéseik árát a családok és a vállalkozások fizetik meg – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Palóc André. A Fidesz országgyűlési képviselője nagy interjút adott a lapnak, amelyben a Tisza-kormány a gazdaságban tett több intézkedését vették górcső alá. Ilyen volt a dízelautó-tulajdonosoknak szóló, négy hónapon át járó ötezer forintos juttatás is, amelynek előzménye, hogy bár a miniszterelnök májusban azt ígérte, megtartják az üzemanyagok védett árát, júniusban mégis eltörölték azt.
Emlékeztetett, a Fidesz-kormány intézkedése jól működött: a védett árak megvédték a családokat és a gazdaságot az üzemanyagárak kilengésétől. – A kormány ezt kivezette, helyette most úgy ad támogatást a rekordmagas árak miatt, hogy abból az autósok háromnegyede nem részesül, ráadásul a zsebpénznek beillő, havi ötezer forintos támogatásnak a többszörösét szedik be egy újabb jövedékiadó-emeléssel – mutatott rá.
Kapitány István és az üzemanyagárak
Az üzemanyagárak kapcsán kitértek arra is, hogy az energetikai tárcát az a Kapitány István vezeti, akit annak idején úgy mutatott be a tiszás nyilvánosság, mint a globális energiapiac egyik legfelkészültebb szakemberét. – Nem ismerem jól a minisztert, annyit viszont tudok róla, hogy amikor Hortay Olivér képviselőtársam kérdezte őt az üzemanyagárakról vagy a gázbeszerzésről, Kapitány István kevésbé szakmai, mint inkább személyeskedő választ adott – mondta, majd rámutatott: ez arra utal, hogy szakmai érvei nincsenek.
S ez nem stílusvita: ha egy energetikai miniszter egy energetikai témájú kérdésére nem energetikai megközelítésű feleletet ad, az azt jelenti, hogy nincsenek jó válaszai. Ha ugyanis lennének, kitenné az asztalra.
– emelte ki a képviselő, hozzátéve: szerinte az elmúlt hónapok alapján az látható, hogy a Tiszától „csupán vagdalkozásra és az emberek becsapására futja”. Palóc André felhívta a figyelmet arra is, hogy minden év ősze, kora tele a minimálbérvitáról szól, és a téma jelentős is: kétszázezer embert érint közvetlenül, mennyi a legkisebb kereset. Felidézte: napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024 szeptemberében ígérte meg a mai miniszterelnök, hogy kormányra kerülve megduplázza a minimálbért. Az összeg akkor 266 800 forint volt és Magyar Péter vállalta, hogy azt 533 600 forintra emeli. Most azonban azt hallani a minimálbér-tárgyalásokról, hogy tíz százalék alatt maradhat a jövő évi emelés.
Ha így lesz, a kormány súlyosan átveri a családokat
– vélekedett, rámutatva: a Tisza a kampányban olyan ígéreteket tett, amelyeket most kormányon nem tart be.
„A be nem tartott ígéretek költségvetése”
A 2026-os költségvetés módosításáról szóló tiszás javaslat kapcsán Palóc André úgy fogalmazott: „a be nem tartott ígéretek költségvetése”. Szerinte a kormány által bejelentett 300 milliárd forintos elvonás valójában megszorítás, amelynek során több minisztériumtól is forrásokat vehetnek el, miközben egyelőre nem ismert, mely területeket érinti a döntés.
A politikus az államadósság növekedését és a kampányban tett ígéretek teljesítésének elmaradását is bírálta. – Az emberek alappal várják el, hogy a kormány teljesítse a kampányban vállalt ígéreteit, ám egyre többeknek válhat világossá, hogy a valóság és Magyar Péter korábbi állításai között egyre nagyobb a szakadék – mutatott rá Palóc André, hozzátéve: „A becsapott emberek száma nőttön nő.”