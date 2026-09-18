Fidesz: Súlyos hiba volt kivezetni a védett üzemanyagárat

Fidesz szerint súlyos hiba volt az üzemanyagok védett árának kivezetése. A párt országos elnöksége pénteken áttekintette az üzemanyagárak miatt kialakult helyzetet, majd közleményben azt írta: szerintük a kormány túl gyorsan szüntette meg a korábbi rendszert.

Üzemanyagár: a Fidesz szerint súlyos hiba volt kivezetni a védett árat Fotó: Mediaworks

A Fidesz közleménye szerint a kormány által javasolt, havi 5000 forintos üzemanyag-kompenzáció nem jelent megfelelő megoldást a kialakult helyzetre. A párt álláspontja szerint ennél átfogóbb intézkedésre van szükség.

A Fidesz visszahozná a védett üzemanyagárat

A párt szerint azonnal meg kell védeni a fuvarozókat, a gazdálkodókat és a személyautóval közlekedőket a magas üzemanyagárak hatásaitól. A Fidesz úgy látja, ennek leggyorsabb módja a korábbi védett ár rendszerének visszaállítása lenne.

A közleményben azt állítják, hogy a rendszer újbóli bevezetésének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll a 2026-os költségvetésben.

A Fidesz már korábban is kezdeményezte a védett üzemanyagár visszaállítását. A párt szeptember 8-án benyújtott törvényjavaslata a 95-ös benzin literenkénti hatósági árát 595, a normál dízelgázolajét pedig 615 forintban határozná meg. A javaslat szerint a védett ár a magyar rendszámú járművek esetében, kizárólag a járművek beépített üzemanyagtartályába történő közvetlen tankolásnál lenne alkalmazható.

A Fidesz országos elnöksége szerint nem lehet szempont az, hogy a védett ár rendszerét korábban egy másik kormány vezette be. A párt szerint a jelenlegi helyzetben a gazdasági és társadalmi szempontokat kell előtérbe helyezni.

A párt szerint a havi 5000 forintos támogatás nem elég

A Fidesz korábban is bírálta a kormány üzemanyag-kompenzációs rendszerét. A párt szerint az intézkedés az autósok jelentős részét nem érinti, miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt a családok, a vállalkozások és a fuvarozók költségei is növekednek.

A mostani közleményben a Fidesz ezért ismét a védett ár visszaállítását sürgeti, és azt hangsúlyozza, hogy szerintük az üzemanyagárak miatt kialakult helyzet gyors kormányzati beavatkozást igényel.