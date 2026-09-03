Rekordmagasságba emelkedett a gázolaj ára, Hortay Olivér nekiment a Tisza-kormánynak

A gázolaj literenkénti átlagára újabb tíz forinttal emelkedett, és már meghaladja a 688 forintot – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője. Mint írta, az üzemanyagárak az árstopos időszakokat leszámítva soha nem voltak még ilyen magasak Magyarországon.
Magyar Péter ellenzékből még 480 forintos árstopot követelt, mára az egekben az üzemanyagárak
Hortay Olivér szerint különösen érdekes a mostani rekord annak fényében, hogy
Magyar Péter márciusban, hasonló világpiaci olajárak mellett 480 forintos üzemanyagár bevezetését követelte.
A képviselő arra is emlékeztetett, hogy Kapitány István júniusban a 615 forintos védett ár kivezetését azzal indokolta, hogy a piac majd jobban megoldja a helyzetet. Kármán András pedig a múlt héten, az újabb áremelkedésekre reagálva úgy fogalmazott:
ennél többet nem lehet tenni”.
Hortay szerint mindez éles ellentétben áll a Tisza korábbi ígéreteivel. A párt ellenzékben még határozottan követelte az üzemanyagárak maximalizálását, a kormányzati szerepbe kerülve azonban már nem hajlik a 480 forintos ár bevezetésére.
Magyar Péter nemrég az aktuális világpiaci olajárakkal indokolta, hogy a kormány miért nem vezeti be a korábban követelt intézkedést.
Már a 480 forintos árstop követelésének idején is emelkedő pályán volt a Brent olaj világpiaci ára, és a geopolitikai helyzet alapján további drágulással is számolni lehetett.
A mostani rekordár így újabb kellemetlen kérdéseket vethet fel a korábbi ígéretekkel kapcsolatban: miközben ellenzékben 480 forintos üzemanyagárat követelt a Tisza, kormányon már a 688 forintot meghaladó gázolajár mellett sem lát további lehetőséget a beavatkozásra.