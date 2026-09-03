Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hortay Olivér

Rekordmagasságba emelkedett a gázolaj ára, Hortay Olivér nekiment a Tisza-kormánynak

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb kampányígéret úszott el; további tíz forinttal drágult a gázolaj literenkénti átlagára, így már a 688 forintot is meghaladja. Hortay Olivér szerint miközben Magyar Péter még 480 forintos üzemanyagárat követelt, a Tisza-kormány most már azt mondja, ennél többet nem lehet tenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hortay OlivérüzemanyagárTisza-kormányMagyar Péter

A gázolaj literenkénti átlagára újabb tíz forinttal emelkedett, és már meghaladja a 688 forintot – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője. Mint írta, az üzemanyagárak az árstopos időszakokat leszámítva soha nem voltak még ilyen magasak Magyarországon.

Az egekbe szöktek az üzemanyagárak, már a 688 forintot is meghaladja a gázolaj literenkénti átlagára (Fotó: 123RF)
Az egekbe szöktek az üzemanyagárak, már a 688 forintot is meghaladja a gázolaj literenkénti átlagára (Fotó: 123RF)

Magyar Péter ellenzékből még 480 forintos árstopot követelt, mára az egekben az üzemanyagárak

Hortay Olivér szerint különösen érdekes a mostani rekord annak fényében, hogy 

Magyar Péter márciusban, hasonló világpiaci olajárak mellett 480 forintos üzemanyagár bevezetését követelte.

Mikor állítja meg az üzemanyagárak emelkedését Kapitány István?
Magyar Péter: Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!

A képviselő arra is emlékeztetett, hogy Kapitány István júniusban a 615 forintos védett ár kivezetését azzal indokolta, hogy a piac majd jobban megoldja a helyzetet. Kármán András pedig a múlt héten, az újabb áremelkedésekre reagálva úgy fogalmazott:

ennél többet nem lehet tenni”.

Hortay szerint mindez éles ellentétben áll a Tisza korábbi ígéreteivel. A párt ellenzékben még határozottan követelte az üzemanyagárak maximalizálását, a kormányzati szerepbe kerülve azonban már nem hajlik a 480 forintos ár bevezetésére.

Magyar Péter nemrég az aktuális világpiaci olajárakkal indokolta, hogy a kormány miért nem vezeti be a korábban követelt intézkedést. 

Már a 480 forintos árstop követelésének idején is emelkedő pályán volt a Brent olaj világpiaci ára, és a geopolitikai helyzet alapján további drágulással is számolni lehetett.

A mostani rekordár így újabb kellemetlen kérdéseket vethet fel a korábbi ígéretekkel kapcsolatban: miközben ellenzékben 480 forintos üzemanyagárat követelt a Tisza, kormányon már a 688 forintot meghaladó gázolajár mellett sem lát további lehetőséget a beavatkozásra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!