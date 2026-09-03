Rekordmagasságba emelkedett a gázolaj ára, Hortay Olivér nekiment a Tisza-kormánynak

A képviselő arra is emlékeztetett, hogy Kapitány István júniusban a 615 forintos védett ár kivezetését azzal indokolta, hogy a piac majd jobban megoldja a helyzetet. Kármán András pedig a múlt héten, az újabb áremelkedésekre reagálva úgy fogalmazott:

ennél többet nem lehet tenni”.

Hortay szerint mindez éles ellentétben áll a Tisza korábbi ígéreteivel. A párt ellenzékben még határozottan követelte az üzemanyagárak maximalizálását, a kormányzati szerepbe kerülve azonban már nem hajlik a 480 forintos ár bevezetésére.

Magyar Péter nemrég az aktuális világpiaci olajárakkal indokolta, hogy a kormány miért nem vezeti be a korábban követelt intézkedést.

Már a 480 forintos árstop követelésének idején is emelkedő pályán volt a Brent olaj világpiaci ára, és a geopolitikai helyzet alapján további drágulással is számolni lehetett.

A mostani rekordár így újabb kellemetlen kérdéseket vethet fel a korábbi ígéretekkel kapcsolatban: miközben ellenzékben 480 forintos üzemanyagárat követelt a Tisza, kormányon már a 688 forintot meghaladó gázolajár mellett sem lát további lehetőséget a beavatkozásra.