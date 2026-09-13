Dömötör Csaba bírálta Magyar Péter üzemanyagárakról szóló kijelentését

A rekordmagas üzemanyagárak kapcsán reagált Dömötör Csaba Magyar Péter miniszterelnök kijelentésére. A politikus arra is emlékeztetett, hogy korábban Magyar Péter is az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó és az áfa csökkentését követelte.

Dömötör Csaba reagált Magyar Péter üzemanyagárakat érintő korábbi kijelentéseire (Fotó: Magyar Nemzet)

Dömötör Csaba szerint aligha akarnak a magyarok magasabb üzemanyagárakat

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy olyan megoldást kerestek, amellyel a gázolaj esetében, ahol a legnagyobb emelkedés tapasztalható, egy havi tankolás árával tudnák segíteni a magyarokat. A miniszterelnök szerint azonban lehet, hogy erre nincs szükség, mert szerinte

a magyar emberek azt mondják, hogy inkább kifizetjük a piaci árat”.

Dömötör Csaba erre úgy reagált:

Hát, aligha azt mondták, hogy szívesen fizetnek magasabb árat a kutakon.”

A politikus szerint mindenkinek lehet összehasonlítási alapja azzal kapcsolatban, hogy az előző kormány idején lehetséges volt védett árazást biztosítani minden magyar család számára. Dömötör Csaba azt is hangsúlyozta, hogy ezt akkor is fenntartották, amikor az Európai Bizottságnak nem tetszett az intézkedés.

Dömötör Csaba egyúttal Magyar Péter korábbi nyilatkozatait is felidézte. Mint mondta, a Tisza Párt elnöke korábban maga követelt jövedéki adó- és áfacsökkentést az üzemanyagokra. A politikus végül emlékeztetett, hogy korábban 480 forintos hatósági áron lehetett tankolni, amely minden magyar család számára elérhető volt.