Januártól jön a vagyonadó, Magyar Péter a tervezettnél nagyobb szigort ígért

A Tisza-kormány két fontos, adózással kapcsolatos tervét is bejelentette Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök a kisvállalkozókat értintő kata egy- vagy kétlépcsős adóemeléséről és a vagyonadó bevezetéséről is beszélt – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.
Bár a vagyonadó jóval kevesebb magyar embert érintene a 140-150 ezer fős kisadózói körnél, mégis súlyos lehet a hatása. A miniszterelnök szerint az új adónem az eddig tervezetthez képest jóval szigorúbb lehet. Kitért arra, hogy annak bevezetése a Tisza választási programjában is szerepelt.
Magyar Péter szerint
2027. január 1-től lesz vagyonadó, és szigorúbb feltételek mellett fogják bevezetni, mint azt vállalták.
Lehet, hogy egy bizonyos összeghatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1 százalék lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több – jegyezte meg.
A semmiből hirdették meg, az értelme sem világos
A Világgazdaság cikke rámutatott arra, hogy miközben a Pénzügyminisztérium előszeretettel nevezi a gazdaságpolitika fő értékének a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot, Magyar Péter a semmiből hirdetett ki adóemelést és a vagyonadó sávos bevezetését. De egyelőre az sem világos, mi értelme lenne pontosan a vagyonadó sávos bevezetésének. Konkrétan ugyanis jelenleg összesen három olyan üzletember van az országban a 2026-os összeállítások szerint, akinek 500 milliárd forint fölötti vagyona van, és egyvalaki áll még nagyon közel ehhez a szinthez – jelezték.
Az is kérdés még, hogy a vagyonadó, hogyan érintené-e a Magyarországon befektető külföldi cégeket is. Ha totálisan, akkor majd kétszer is meggondolják a befektetők, hogy valóban Magyarországon ruházzanak-e be. Ha pedig velük kivételt tesznek valamilyen formában, az sértené a versenysemlegességet, mégpedig nemzetközileg is példátlan módon, éppen a magyar tulajdonú cégek sérelmére – hívták fel a figyelmet.
Mészáros Lőrincet biztosan érintené
Az 500 milliárd forint fölötti magasabb kulcs három magyar embert érintene biztosan:
- A leggazdagabb magyart Mészáros Lőrincet, akinek a vagyonát idén 1604 milliárd forintra becsülték. Bár neve mostanra közismert, azt tudni kell, hogy üzleti birodalma befektetések, mezőgazdaság, építőipar, turizmus, energetika, pénzügyi szolgáltatások területére terjed ki. Két tőzsdei cég, az Opus Global és az MBH Bank is az érdekeltségébe tartozik.
- A második leggazdagabb neve sem ismeretlen. Ő Csányi Sándor, az OTP Bank igazgatóságának elnöke, mintegy 935 milliárd forintnyi vagyonnal. A pénzügyi szolgáltatásokon túl jelentős befektetései vannak az agráriumban, az ingatlanpiacon és az egészségügyben is.
- A harmadik érintettről valószínűleg kevesebben hallottak. Ő Felcsuti Zsolt 594 milliárd forintos vagyonát gépgyártással és a kereskedelemben termelte ki.
Aki pedig közel áll az 500 milliárd forintos szinthez és jövőre már könnyedén elérheti, az Veres Tibor 492 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az ő birodalmát főként a Wallis és a Wing csoport, valamint a Praktiker kiskereskedelmi lánc és a Graboplast padlógyártó vállalat képezi.
Vannak intő nemzetközi példák
A bevezetés előtt álló vagyonadó kulcsának megemelése jelentős negatív következményekkel is járhat, amit jól mutatnak a nemzetközi példák. Spanyolországban például 2022 végén vezették be a „nagy vagyonok szolidaritási adóját” (Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas). Ez a 3 millió euró feletti nettó magánvagyonokat terheli 1,7 és 3,5 százalék közötti sávos kulcsokkal – idézték fel. Rámutattak: az adó részben politikai válasz volt arra, hogy bizonyos spanyol régiók (Madrid és Andalúzia) eltörölték a hagyományos regionális vagyonadót. Az új adó bevezetése után felerősödött a vagyonos magánszemélyek és befektetések átáramlása a kedvezőbb adózású régiókba vagy külföldre, elsősorban Portugáliába, és komoly jogi viták alakultak ki a központi kormányzat és az autonóm közösségek között, lévén a régiók nem véletlenül vezették ki a vagyonadót, hanem azért, hogy tőkét és gazdag befektetőket vonzzanak.
A portálat is részletezte, hogy bár Norvégiában már korábban is létezett vagyonadó, de a baloldali kormányzat 2022-ben és 2023-ban jelentősen, 1,1 százalékra emelte a kulcsot, és drasztikusan növelte a részvények, illetve cégértékek adóalapba beszámítandó értékelését. Ez az intézkedés is a vagyonosok azonnali elvándorlásához vezetett. Több tucat rendkívül vagyonos norvég üzletember és vállalkozó helyezte át a székhelyét Svájcba. A becslések szerint Norvégia több tőkét és későbbi adóbevételt veszített a gazdagok távozásával, mint amennyi pluszbevételt a megemelt vagyonadóból realizálni tudott.
Nem véletlen, hogy nem javasolják a vagyonadó bevezetését
Van oka annak, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint míg 1990-ben még 12 európai országban működött általános vagyonadó, mára szinte mindegyik kivezette. Az ma már csak Svájcban, Norvégiában és Spanyolországban létezik érdemben a kontinensen.
További probléma az illikviditás, hiszen sok esetben olyan vállalkozók vagy ingatlantulajdonosok esnek az adó hatálya alá, akiknek papíron hatalmas vagyonuk van, – mint egy gyár vagy termőföld –, de nincs készpénzük.
Az adó megfizetéséhez ezért kénytelenek eszközöket értékesíteni vagy hitelt és esetleg hatalmas osztalékokat felvenni, ami visszaveti a beruházásokat és az innovációt.
Az is kiemelendő továbbá, hogy a rendkívül alacsony költségvetési haszon extrém magas adminisztratív költségekkel jár, mivel például drágán dolgozó könyvvizsgálókat kell megbízni a vagyonok értékelésével.
Ezek alapján tehát megállapítható, hogy noha a vagyonadó bevezetése politikai szempontból népszerű igazságossági intézkedésnek tűnik az egyenlőtlenségek csökkentésére, a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlatban gyakran több tőkét üldöz el az adott országból, mint amennyi bevételt hoz a költségvetésnek.