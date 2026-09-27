Januártól jön a vagyonadó, Magyar Péter a tervezettnél nagyobb szigort ígért

A Tisza-kormány két fontos, adózással kapcsolatos tervét is bejelentette Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök a kisvállalkozókat értintő kata egy- vagy kétlépcsős adóemeléséről és a vagyonadó bevezetéséről is beszélt – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

Január elsejétől tervezi bevezetni a Tisza a vagyonadót Fotó: Ladóczki Balázs

Bár a vagyonadó jóval kevesebb magyar embert érintene a 140-150 ezer fős kisadózói körnél, mégis súlyos lehet a hatása. A miniszterelnök szerint az új adónem az eddig tervezetthez képest jóval szigorúbb lehet. Kitért arra, hogy annak bevezetése a Tisza választási programjában is szerepelt.

Magyar Péter szerint

2027. január 1-től lesz vagyonadó, és szigorúbb feltételek mellett fogják bevezetni, mint azt vállalták.

Lehet, hogy egy bizonyos összeghatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1 százalék lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több – jegyezte meg.

A semmiből hirdették meg, az értelme sem világos

A Világgazdaság cikke rámutatott arra, hogy miközben a Pénzügyminisztérium előszeretettel nevezi a gazdaságpolitika fő értékének a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot, Magyar Péter a semmiből hirdetett ki adóemelést és a vagyonadó sávos bevezetését. De egyelőre az sem világos, mi értelme lenne pontosan a vagyonadó sávos bevezetésének. Konkrétan ugyanis jelenleg összesen három olyan üzletember van az országban a 2026-os összeállítások szerint, akinek 500 milliárd forint fölötti vagyona van, és egyvalaki áll még nagyon közel ehhez a szinthez – jelezték.

Az is kérdés még, hogy a vagyonadó, hogyan érintené-e a Magyarországon befektető külföldi cégeket is. Ha totálisan, akkor majd kétszer is meggondolják a befektetők, hogy valóban Magyarországon ruházzanak-e be. Ha pedig velük kivételt tesznek valamilyen formában, az sértené a versenysemlegességet, mégpedig nemzetközileg is példátlan módon, éppen a magyar tulajdonú cégek sérelmére – hívták fel a figyelmet.

Mészáros Lőrincet biztosan érintené

Az 500 milliárd forint fölötti magasabb kulcs három magyar embert érintene biztosan:

A leggazdagabb magyart Mészáros Lőrincet, akinek a vagyonát idén 1604 milliárd forintra becsülték. Bár neve mostanra közismert, azt tudni kell, hogy üzleti birodalma befektetések, mezőgazdaság, építőipar, turizmus, energetika, pénzügyi szolgáltatások területére terjed ki. Két tőzsdei cég, az Opus Global és az MBH Bank is az érdekeltségébe tartozik. A második leggazdagabb neve sem ismeretlen. Ő Csányi Sándor, az OTP Bank igazgatóságának elnöke, mintegy 935 milliárd forintnyi vagyonnal. A pénzügyi szolgáltatásokon túl jelentős befektetései vannak az agráriumban, az ingatlanpiacon és az egészségügyben is. A harmadik érintettről valószínűleg kevesebben hallottak. Ő Felcsuti Zsolt 594 milliárd forintos vagyonát gépgyártással és a kereskedelemben termelte ki.

Aki pedig közel áll az 500 milliárd forintos szinthez és jövőre már könnyedén elérheti, az Veres Tibor 492 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az ő birodalmát főként a Wallis és a Wing csoport, valamint a Praktiker kiskereskedelmi lánc és a Graboplast padlógyártó vállalat képezi.