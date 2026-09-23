Ennyien fizethetnek vagyonadót Magyarországon, ötven új ellenőrt képezne ki a végrehajtáshoz a NAV

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslatot – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság. A kormány honlapján közzétett tervezet azt írja: a törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel.

Mintegy ötezren fizethetnek majd vagyonadót Magyarországon, ötven új ellenőrt képezne ki a végrehajtáshoz a NAV (Forrás: Facebook)

Fontosnak nevezték, hogy a pozíciókat betöltő személyek azzal a felelősségtudattal fogadják el tisztségüket, hogy az ő és hozzátartozóik esetleges vagyongyarapodását a hatóságok kiemelt figyelemmel követik. A tervezet a vizsgálandó politikusok közé sorolja:

az országgyűlési képviselőket,

a minisztereket,

az államtitkárokat,

a közigazgatási államtitkárokat,

a kormánybiztosokat,

a miniszterelnöki biztosokat

és a miniszteri biztosokat.

A tervezet szerint közvetlen hozzátartozók körébe tartozik a házastárs és az élettárs, továbbá a közös háztartásban élő szülő, gyermek, valamint a házastárs gyermeke is, beleértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket. A vizsgálat azokra a magánszemélyekre és vállalkozásokra is kiterjedhet, amelyekre az érintett a vagyonát átruházta.

A törvényjavaslat szerint a NAV egyedi kockázatelemzés alapján vizsgálná az érintettek és hozzátartozóik vagyongyarapodását, és ennek során az adózással kapcsolatos esetleges eltéréseket is feltárná.

Az adóhatóság a saját nyilvántartásai mellett más állami szervektől, hatóságoktól, illetve külföldi hatóságoktól is kérhet adatokat. Emellett betekinthetne a hozzátartozók nem nyilvános vagyonnyilatkozataiba is, amelyeket az Integritás Hatóság kezel.

Nyilvános statisztikát készítene a NAV, akár ötezer ember is érintett lehet

A tervezet szerint a kormány fontos társadalmi érdeknek tartja, hogy a feltárt visszaélésekről a nyilvánosság is értesüljön. Ennek érdekében a NAV nyilvános statisztikát készítene, valamint közzétételi listát vezetne azokról az esetekről, amelyekben az adóhiány összege eléri az ötmillió forintot.

A hatásvizsgálat alapján a vagyonosodási vizsgálatok akár ötezer személyt is érinthetnek, a rendszer kialakítása és működtetése pedig négy év alatt mintegy hárommilliárd forintos kiadással járhat. Az új feladatok ellátásához új eljárási mechanizmust kell kialakítani, emellett az adóhatóság létszámát ötven új adóellenőrrel is bővíteni kellene.