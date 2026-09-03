Vagyonelkobzás: alkotmányellenesek lehetnek a Tisza-kormány egyes intézkedései

A hatóság szubjektív feltételezése önmagában nem lehet elegendő. Magyar Péter kijelentése alapján azonban egy harmadik személy vagyona akkor is lefoglalható, ha őt nem vádolják bűncselekménnyel, ehhez azonban a vagyon bűnös eredetére utaló konkrét és ellenőrizhető körülmények szükségesek – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az alkotmányjogász arra is rámutatott, hogy a miniszterelnök nem tett említést arról, hogy mi is a bizonyítási küszöb, ahogy a jóhiszemű harmadik személy védelméről és a bírói jogorvoslatról sem. Ez a kormányzati intézkedés azt a látszatot kelti, hogy már az elkövetővel fennálló személyes kapcsolat is megalapozhatja a vagyonelkobzást.

A kormány vagyonelkobzásra vonatkozó terve nem feltétlen etikátlan, de jogilag kifogásolható lehet Fotó: Hatlaczki Balazs

Az alkotmányjogászt Magyar Péter azon bejegyzésével kapcsolatban kérdeztük, amelyben a miniszterelnök arról írt, hogy a kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormányfő így fogalmazott: „a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott”.

A kormány pedig már meg is kezdte a munkát ezzel kapcsolatban. Kedden Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter benyújtott egy büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló javaslatot. Ha ezt az Országgyűlés elfogadja, akkor olyan vagyont is lefoglalhatnak majd, amelyről nem lehet közvetlenül megállapítani azt, hogy konkrét bűncselekményből származik.

Emellett Görög Márta igazságügyi miniszter is benyújtott egy másik büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot, amely a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló, 2024-es európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása érdekében bevezeti a büntető törvénykönyvbe a vagyonelkobzás új formáját. Eszerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben részt vevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan.