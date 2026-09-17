Magyar Péter: Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, akár húsz évre visszamenőleg – jelentette be új videójában a miniszterelnök.

Magyar Péter vagyonosodási vizsgálatokat jelentett be (Forrás: Facebook)

Magyar Péter úgy fogalmazott: vége a következmények nélküli, pofátlan gazdagodások korának.

A NAV megvizsgálja a kastélyokat, egyéb ingatlanokat, cégbirodalmakat, milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket

– közölte a kormányfő. Hozzátette: nem csak a korábbi politikusoknak, hanem a jelenlegieknek is el kell majd számolniuk a vagyonukkal.

Kire terjednek ki a vagyonosodási vizsgálatok?

A politikusok vagyonosodásának vizsgálatáról szóló törvényt benyújtja az Országgyűlésnek a Tisza. Az ellenőrzés kiterjed minden olyan

országgyűlési képviselőre,

miniszterelnökre,

miniszterre,

államtitkárra,

kormánybiztosra és

miniszterelnöki biztosra,

akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízása, és azokra is, akik most vagy később töltik be ezeket a tisztségeket.

A vizsgálat a hozzátartozókra is vonatkozik majd.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) havonta nyilvánosságra hozza majd, hogy milyen vizsgálatokat indított.

Az Origo tegnap számolt be róla, hogy hivatalba lépett a NAV új bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese, Sisák Attila. Az új elnökhelyettes kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.