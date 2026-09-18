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unger anna

Négy kiemelt üggyel kezd a vagyonvisszaszerzési hivatal

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Unger Anna a HVG-nek beszélt róla, hogy hamarosan megnevezik azokat az ügyeket, amelyekben megkezdik a vizsgálódást. Az NVVH elnöke szerint a társadalomban nagyobb az igény a büntetőjogi felelősségre vonásra, mint a vagyonvisszaszerzésre.
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unger annaszűcs gáborhadházy ákosnvvhnvvh elnökebrfk

Szeptember 28-án bejelenti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy melyik az a négy ügy, amelyet átvesznek más hatóságoktól – mondta Unger Anna a HVG Címlapsztori rendezvényén. A szervezet elnöke arról is nyilatkozott, milyen logika alapján választják ki a vizsgálandó ügyeket.

Négy üggyel kezd a vagyonvisszaszerzési hatóság
Négy üggyel kezd a vagyonvisszaszerzési hatóság (Fotó: Polyák Attila)

Az NVVH vezetője reagált Hadházy Ákos kritikájára és szivárogtatására, és arra a felvetésre is, hogy „mit kell ezen annyit nyomozni, hiszen már mindent tudunk a sajtóból”.

Inkább a büntetés, mint a vagyonvisszaszerzés?

Unger Anna szerint a társadalomban jóval nagyobb az igény a büntetőjogi szankciókra, mint a vagyon visszaszerzésére, de nekik nem csak az a dolguk, hogy leültessék a felelősöket. Úgy látja, hogy a régi rendszer emberei megpróbálnak beépülni a NVVH-ba, és szerinte számos olyan üggyel találkoznak majd, amelyet ma még elképzelni sem tudnak.

Az NVVH elnöke beszélt arról is, hogy

  • miért volt lusta a NER,
  • miként lehetne felgyorsítani a bírósági eljárásokat,
  • mit tesznek majd, ha a Tisza-kormány nem jól sáfárkodik a visszaállamosított vagyonnal, és
  • hogyan élte meg az elmúlt hetek bírálatait.

Mint beszámoltunk róla, mindössze öt nyomozó jelentkezett az NVVH-hoz Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő szerint. Rendőrségi források alapján olyan kevés az önként jelentkező, hogy felmerülhet a BRFK nyomozóinak összehívása, illetve egyes rendőrök átvezénylése is. A képviselő szerint ha valóban rendőröket vezényelnek át az NVVH-hoz, szerinte ez azt jelentené, hogy a kormány politikai célokra kívánja felhasználni a rendvédelmi állományt. Unger Anna szeptember elején arról beszélt, hogy már mintegy egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta az állásajánlatukat.

 

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