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Budapest

Új megállapodás jöhet – egyeztetett a vagyonvisszaszerzési hivatal és a Legfőbb Ügyészség

18 perce
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Hivatalos kapcsolatfelvételre került sor a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői között. A vagyonvisszaszerzési hivatal és az ügyészség képviselői áttekintették a jövőbeli együttműködés kereteit és az elsődleges feladatokat.
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BudapestUnger AnnaLegfelsőbb Ügyészség

A vagyonvisszaszerzési hivatal és a Legfőbb Ügyészség vezetői találkoztak Budapesten, hogy áttekintsék a két szervezet közötti együttműködés lehetőségeit. A felek abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit együttműködési megállapodásban rögzítik – közölte csütörtökön a Legfőbb Ügyészség.

A vagyonvisszaszerzési hivatal képviselőit Dr. Lajtár István fogadta Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, Legfőbb Ügyészség, Unger Anna, Lajtár István, Tasnády Katalin, vagyonvisszaszerzés, együttműködési megállapodás
A vagyonvisszaszerzési hivatal képviselőit Dr. Lajtár István fogadta
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes hivatalában fogadta Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, valamint dr. Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettest.

A találkozó célja a két szervezet közötti hivatalos kapcsolatfelvétel volt.

Együttműködési megállapodást köt a vagyonvisszaszerzési hivatal és az ügyészség

A megbeszélésen a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői áttekintették az együttműködés kereteit, valamint az ehhez kapcsolódó elsődleges feladatokat.

A felek megállapodtak abban, hogy további tevékenységük részleteit egy együttműködési megállapodásban rögzítik.

 

 

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