Új megállapodás jöhet – egyeztetett a vagyonvisszaszerzési hivatal és a Legfőbb Ügyészség

A vagyonvisszaszerzési hivatal és a Legfőbb Ügyészség vezetői találkoztak Budapesten, hogy áttekintsék a két szervezet közötti együttműködés lehetőségeit. A felek abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit együttműködési megállapodásban rögzítik – közölte csütörtökön a Legfőbb Ügyészség.

A vagyonvisszaszerzési hivatal képviselőit Dr. Lajtár István fogadta

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes hivatalában fogadta Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, valamint dr. Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettest.

A találkozó célja a két szervezet közötti hivatalos kapcsolatfelvétel volt.

Együttműködési megállapodást köt a vagyonvisszaszerzési hivatal és az ügyészség

A megbeszélésen a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői áttekintették az együttműködés kereteit, valamint az ehhez kapcsolódó elsődleges feladatokat.