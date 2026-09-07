Egymás mellett a repülőn: Varga Mihály és Matolcsy György is ugyanazzal a géppel utazott Zürichbe

Ugyanazon repülőjáraton utazott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi és Matolcsy György, az MNB korábbi elnöke Zürichbe – értesült egy olvasójától a Telex. A Budapestről induló járaton Varga kíséretében volt még Fodor Lajos, az MNB protokollfőnöke is.

Ugyanazon repülőjáraton utazott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi és Matolcsy György, az MNB korábbi elnöke Zürichbe (Fotó: Bielik István/ Origo)

A hírportál próbálta megkérdezni a feleket, hogy szervezett, vagy véletlenszerű volt a közös utazás. Az MNB tájékoztatásából kiderült, hogy a két MNB-s vezető nem tudott arról, hogy Matolcsy György is a gépen lesz, és a felek között nem is volt érdemi kommunikáció, bár kimondottan közel ültek egymáshoz. A Telex emlékeztetett: mindez érthető is, hiszen a Varga Mihály vezette jegybank éppen a múlt héten tett feljelentést az MNB egyes régi ügyeinek a tárgyában.

Az olvasójuk szerint az út végén Matolcsy György a business classhoz tartozó busszal távozott, Varga és Fodor kicsit később, a többi utassal az economy class buszával ment a repülőgéptől a terminálig. A Telex úgy értesült, hogy Varga Mihály a szeptember 7-én Baselben, a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS – Bank for International Settlements) által szervezett, kéthavi rendszerességű jegybankelnöki ülésen (Bimonthly Meetings) vett részt, ahol a szokásoknak megfelelően egyetlen kollégája kísérte el. A Varga Mihályról és Matolcsy Györgyről készült fotót a Telex cikkében tekintheti meg.