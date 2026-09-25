Szakmai választ kapott Magyar Péter a megyerendszerrel kapcsolatos állításaira

A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak – közölte Pest Vármegye Önkormányzata sajtóközleményében. Az önkormányzat azt is kiemelte: fontosnak tart, hogy a megyei önkormányzatok jövőjével kapcsolatban az elmúlt napokban a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre tényszerű információkkal és adatokkal reagáljon.

A vármegye önkormányzat cáfolta Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balazs

— Valóban alapvetően megváltozott 2012-től a megyei önkormányzatok szerepe. A korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek, ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatok tevékenységének középpontjába a törvényben meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek – ismertették.

Jelezték: a megyei önkormányzatok részt vesznek a területi fejlesztési célok és az európai uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában. Saját, térségi jelentőségű fejlesztéseket valósítanak meg, nemzetközi és határon átnyúló programokban vesznek részt.

Munkájuk különösen a kisebb települések számára jelent olyan szakmai kapacitást, amely helyben sok esetben nem áll rendelkezésre

– tették hozzá.

Pest megyében 187 település, több tízezer vállalkozás és több ezer civil szervezet működik. Fejlesztési igényeik felmérése és becsatornázása összetett területfejlesztési feladat. Ezt a megye az elmúlt másfél évtizedben a települési önkormányzatokkal és az érintett állami szervekkel együttműködve végezte.

A megyei önkormányzatok tehát nem feladat nélkül működő szervezetek:

törvényben meghatározott közfeladatokat látnak el, és jelentős szerepet töltenek be a területi fejlesztéspolitika tervezésében és végrehajtásában

– szögezték le.

Magyar Péter élesen kritizálta a vármegyei önkormányzatokat

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla Magyar Péter szeptember elején arról beszélt, hogy jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak.