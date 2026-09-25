Szakmai választ kapott Magyar Péter a megyerendszerrel kapcsolatos állításaira

A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak – közölte Pest Vármegye Önkormányzata sajtóközleményében. Az önkormányzat azt is kiemelte: fontosnak tart, hogy a megyei önkormányzatok jövőjével kapcsolatban az elmúlt napokban a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre tényszerű információkkal és adatokkal reagáljon.
— Valóban alapvetően megváltozott 2012-től a megyei önkormányzatok szerepe. A korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek, ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatok tevékenységének középpontjába a törvényben meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek – ismertették.
Jelezték: a megyei önkormányzatok részt vesznek a területi fejlesztési célok és az európai uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában. Saját, térségi jelentőségű fejlesztéseket valósítanak meg, nemzetközi és határon átnyúló programokban vesznek részt.
Munkájuk különösen a kisebb települések számára jelent olyan szakmai kapacitást, amely helyben sok esetben nem áll rendelkezésre
– tették hozzá.
Pest megyében 187 település, több tízezer vállalkozás és több ezer civil szervezet működik. Fejlesztési igényeik felmérése és becsatornázása összetett területfejlesztési feladat. Ezt a megye az elmúlt másfél évtizedben a települési önkormányzatokkal és az érintett állami szervekkel együttműködve végezte.
A megyei önkormányzatok tehát nem feladat nélkül működő szervezetek:
törvényben meghatározott közfeladatokat látnak el, és jelentős szerepet töltenek be a területi fejlesztéspolitika tervezésében és végrehajtásában
– szögezték le.
Magyar Péter élesen kritizálta a vármegyei önkormányzatokat
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla Magyar Péter szeptember elején arról beszélt, hogy jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak.
Pár napja a kormányfő kijelentette, hogy senki nem akarja megszüntetni a megyéket, de a korszerű közigazgatáshoz szerinte nincs szükség alispánokra, főispánokra és politikai kifizetőhelyekre. Magyar Péter azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlések hatásköreinek és intézményeinek átvilágítása.
Úgy vélte, nem tartható fenn olyan rendszer, amelyben a költségvetés 60 százalékát a megyeházára és „politikai túlélőkre” költik, miközben a forrásoknak csak kisebb része jut saját projektekre.
Az európai uniós támogatások elosztását szerinte más szervezetek is képesek ellátni.
Ez a demokratikus legitimációja a megyei közgyűléseknek
A megyei közgyűlések tagjait 2024-ben a választópolgárok közvetlen választáson választották meg öt éves időtartamra. A közgyűlések politikai összetétele ezért a 2024. évi önkormányzati választásokon kifejezett választói akaratot tükrözi – világítottak rá. Majd hangsúlyozták:
a demokratikus legitimációjukat nem az határozza meg, hogy az egyes pártok országos támogatottsága azóta hogyan változott, hanem az, hogy tagjaik érvényes választáson, közvetlen választói felhatalmazással szerezték mandátumukat.
Ezt a közvetlen választói felhatalmazást egy későbbi országgyűlési választás eredménye sem írhatja felül – tették hozzá.
A választópolgárok meghatározott, 5 éves időtartamra adtak felhatalmazást a megválasztott közgyűléseknek, ezek mandátumának idő előtti, jogalkotással történő megszüntetése ezért nem pusztán szervezeti átalakítást jelentene, hanem a választópolgárok által adott felhatalmazás idő előtti lezárását is.
Egy ilyen beavatkozás súlyos jogállami és demokratikus legitimációs kérdéseket vetne fel,
különösen a választói akarat tiszteletben tartása, a választott mandátum kiszámíthatósága és a jogbiztonság szempontjából – emelték ki. MAjd rámutattak: ha ez ma megtehető, azzal olyan közjogi precedens és jogalap teremthető, amelyre hivatkozva holnap ugyanez megtehető a közvetlenül választott települési képviselő-testületekkel és polgármesterekkel is.
A megyei önkormányzatok nem kapnak nagy támogatást
A közlemény szerint nem helytálló az az állítás sem, hogy a megyei önkormányzatok több tízmilliárd forintos központi működési támogatásból gazdálkodnak. A helyi önkormányzatok működésére biztosított mintegy 1408 milliárd forintos központi költségvetési támogatásból a megyei önkormányzatok együttesen mindössze mintegy 6,9 milliárd forintban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetési támogatás 99,5 százaléka a települési önkormányzati szintre jut, míg a 19 megyei önkormányzat működésére kevesebb mint 0,5 százalék.
A megyei önkormányzatok – a települési önkormányzatoktól eltérően – nem rendelkeznek olyan saját adóbevételi bázissal, amely működésük finanszírozását biztosítaná, ezért annak meghatározó forrása a központi költségvetésből nyújtott működési támogatás.
Ráadásul a megyei önkormányzatok a rendelkezésükre álló szervezeti és szakmai kapacitással a működésükre fordított összeg sokszorosát kitevő fejlesztési forrás felhasználását segítik elő. Országosan több ezer települési projekt előkészítésében és megvalósításában vesznek részt, projektmenedzsmentet biztosítanak, valamint saját térségi és megyei fejlesztéseket valósítanak meg.
A működésükre biztosított költségvetési forrás tehát többszörösen hasznosul az általuk előkészített, koordinált és menedzselt fejlesztéseken keresztül.
A megyei önkormányzatok nem „sokmilliós kifizetőhelyek”
Bár a közgyűlési képviselők tiszteletdíja megyénként eltérő, azonban a közgyűlési tagságért és egyéb bizottsági tisztségekért nem jár „sokmilliós” fizetés, de még a félmillió forinttól is távol van – jelentették ki Magyar Péter vádjaira. Hozzátették: a közgyűlés elnökének illetményét pedig nem saját belátása szerint állapítja meg az adott megyei önkormányzat, mivel annak mértékét törvény határozza meg.
A megyei önkormányzatok eredményeit kell figyelni és ez alapján újragondolni a rendszert
A közigazgatás, így a megyei önkormányzatok munkájának lényege nem önmaguk láthatóvá tétele, hanem a rájuk bízott közfeladatok szakszerű és eredményes ellátása. A munka jelentős része a háttérben történik, így a fejlesztések tervezése és előkészítése, projektmenedzsment, a települések szakmai támogatása, valamint a térségi szereplők és fejlesztések összehangolása – világítottak rá.
A megyei önkormányzatok feladatainak újragondolása legitim szakpolitikai kérdés lehet, ezt azonban nem lehet a teljes önkormányzati rendszerből kiragadva vizsgálni
– hangsúlyozták. Hozzátették: a területi középszint jövőjéről a teljes önkormányzati feladat- és hatásköri rendszer, valamint az állami és önkormányzati szervek közötti feladatmegosztás átfogó felülvizsgálatának részeként, az érintett önkormányzatok és érdekszövetségeik bevonásával indokolt dönteni.