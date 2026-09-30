Egyetlen nap alatt törli el teljesen a vármegyéket a Tisza-kormány

Visszaállítja a Tisza-kormány a vármegye helyére kerülő megye elnevezést, amelyet a kommunista rendszer tett hivatalossá, az Orbán-kormány pedig 2023-ban nevezett vissza vármegyére. Október 1-jén újabb fejezetéhez ér a magyar vármegyék körüli névváltoztatási vita. A parlament döntése alapján ekkortól ismét a megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, így a vármegye szó alig négy év után ismét kikerül a hivatalos használatból. A változás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szerveit is érinti: a vármegyei adó- és vámigazgatóságokból megyei adó- és vámigazgatóságok lesznek, a NAV azonban a hivatali ügyintézésben csak december 1-jétől tér át egységesen az új megnevezésre.

Október 1-jétől ismét a megye lesz a hivatalos elnevezés, a vármegyék kifejezés négy év után eltűnik a közigazgatásból (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Tóth Balázs)

Vármegyék helyett ismét megyék

A magyar közigazgatás egyik legrégebbi elnevezése a vármegye volt, amely évszázadokon keresztül a területi igazgatás részeként működött. A megye és a vármegye elnevezés egy ideig párhuzamosan is használatban volt, a hivatalos megnevezés azonban a történelmi vármegye volt.

A fordulat a kommunista hatalomátvétel után következett. Az 1949-ben elfogadott szocialista alkotmány már a megye elnevezést tette hivatalossá, 1950-től pedig az új közigazgatási rendszerben is ez vált az általános megnevezéssé. A vármegye kifejezés ezután elsősorban történelmi megjelölésként maradt használatban.

A történelmi elnevezés évtizedekkel később, az Orbán-kormány idején tért vissza. Az Országgyűlés 2022-ben fogadta el az Alaptörvény tizenegyedik módosítását, amelynek alapján 2023. január 1-jétől a megyék hivatalos neve ismét vármegye lett. A változtatást a kormány az ezeréves magyar államiság hagyományával és alkotmányos örökségével indokolta.

A váltás akkor nem pusztán egy szó lecserélését jelentette. Az új megnevezés miatt közúti táblákat, hivatalos dokumentumokat, intézményneveket és informatikai rendszereket is módosítani kellett. A mostani visszanevezés miatt ennek jelentős részét ismét el kell végezni.

A Tisza-kormány már júliusban jelezte, hogy visszaállítaná a megye elnevezést, majd a parlament elfogadta az ehhez szükséges módosításokat. Magyar Péter korábban azt is bejelentette, hogy

a főispáni elnevezést is megszüntetik, és a kormányhivatalok vezetői ismét kormánymegbízottak lesznek.

A változtatás ugyanakkor nem érinti a közigazgatás működését, a területi egységek feladatait vagy hatásköreit, kizárólag az elnevezések változnak.