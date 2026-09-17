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fejlesztés

Tárkányi Zsolt: Jogos elvárás a korszerű vasúti közlekedés

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszentivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. A vasúti építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül.
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fejlesztésközlekedési és beruházási minisztériumvasút

— A vasúti fejlesztések nemcsak a helyiek kényelme, a környezet védelme és a fenntarthatóság miatt fontosak, hanem azért is, mert minden egyes fejlesztés kis lépés a vasútba vetett bizalom helyreállításához – mondta Tárkányi Zsolt.

A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: Facebook/MÁV
A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára 
Fotó: Facebook/MÁV

Minden magyar adófizető jogos elvárása ugyanis, hogy a vonatok sűrűn, gyorsan, pontosan közlekedjenek, hogy a szerelvények kényelmesek és klimatizáltak legyenek, valamint megfeleljenek mindannak, ami 2026-ban Európában elvárható a vasúttól 

– tette hozzá.

A politikus közölte: az előző kormányok „vasútromboló politikájának” következtében „elveszett az utasok bizalma abban, hogy életünk fontos eseményeire vonattal időben odaérnek.”

Korábban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tett bejelentést, hogy a MÁV-csoport élére új, közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből álló igazgatóság és felügyelőbizottság került. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak komoly szerepe lesz a vasúti és buszos közlekedés fejlesztésében.

Olyan MÁV-csoportra van szükség, amely képes a tervezett fejlesztéseket végrehajtani, és közben a mindennapi szolgáltatás minőségét is javítani fogja. Az új vezetőség feladata, hogy ezeket a célokat támogassa és megvalósítsa

 

 

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