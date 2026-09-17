Tárkányi Zsolt: Jogos elvárás a korszerű vasúti közlekedés

— A vasúti fejlesztések nemcsak a helyiek kényelme, a környezet védelme és a fenntarthatóság miatt fontosak, hanem azért is, mert minden egyes fejlesztés kis lépés a vasútba vetett bizalom helyreállításához – mondta Tárkányi Zsolt.
Minden magyar adófizető jogos elvárása ugyanis, hogy a vonatok sűrűn, gyorsan, pontosan közlekedjenek, hogy a szerelvények kényelmesek és klimatizáltak legyenek, valamint megfeleljenek mindannak, ami 2026-ban Európában elvárható a vasúttól
– tette hozzá.
A politikus közölte: az előző kormányok „vasútromboló politikájának” következtében „elveszett az utasok bizalma abban, hogy életünk fontos eseményeire vonattal időben odaérnek.”
Korábban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tett bejelentést, hogy a MÁV-csoport élére új, közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből álló igazgatóság és felügyelőbizottság került. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak komoly szerepe lesz a vasúti és buszos közlekedés fejlesztésében.
Olyan MÁV-csoportra van szükség, amely képes a tervezett fejlesztéseket végrehajtani, és közben a mindennapi szolgáltatás minőségét is javítani fogja. Az új vezetőség feladata, hogy ezeket a célokat támogassa és megvalósítsa