— Személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszem a Szentatyának. A két dokumentum története hetven év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze – írta a bejegyzésében Magyar Péter vatikáni útja előtt.

A Vatikánba indult Magyar Péter, holnap délelőtt találkozik a pápával Fotó: Facebook.com/Magyar Péter

Holnap 10:45-kor fogad négyszemközti magánaudiencián XIV. Leó pápa. Ezt követően bemutatom neki a magyar delegáció tagjait, köztük Tarr Zoltán miniszter urat és Velkey György államtitkár urat.

– közölte a kormányfő, aki hozzátette: „A látogatásra - saját költségemen - két fiam is elkísér.”