A Vatikánba indult Magyar Péter, holnap délelőtt találkozik a pápával

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett vatikáni útja előtt. „Megtisztelő, hogy egykori piarista diákként, magyar miniszterelnökként képviselhetem Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.”
— Személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszem a Szentatyának. A két dokumentum története hetven év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze – írta a bejegyzésében Magyar Péter vatikáni útja előtt.
Holnap 10:45-kor fogad négyszemközti magánaudiencián XIV. Leó pápa. Ezt követően bemutatom neki a magyar delegáció tagjait, köztük Tarr Zoltán miniszter urat és Velkey György államtitkár urat.
– közölte a kormányfő, aki hozzátette: „A látogatásra - saját költségemen - két fiam is elkísér.”
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