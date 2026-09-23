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Magyar Péter

A Vatikánba indult Magyar Péter, holnap délelőtt találkozik a pápával

1 órája
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A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett vatikáni útja előtt. „Megtisztelő, hogy egykori piarista diákként, magyar miniszterelnökként képviselhetem Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.”
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Magyar PéterVatikánpápaminiszterelnök

— Személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszem a Szentatyának. A két dokumentum története hetven év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze – írta a bejegyzésében Magyar Péter vatikáni útja előtt.

A Vatikánba indult Magyar Péter, holnap délelőtt találkozik a pápával Fotó: Facebook.com/Magyar Péter
A Vatikánba indult Magyar Péter, holnap délelőtt találkozik a pápával Fotó: Facebook.com/Magyar Péter

Holnap 10:45-kor fogad négyszemközti magánaudiencián XIV. Leó pápa. Ezt követően bemutatom neki a magyar delegáció tagjait, köztük Tarr Zoltán miniszter urat és Velkey György államtitkár urat. 

– közölte a kormányfő, aki hozzátette: „A látogatásra - saját költségemen - két fiam is elkísér.”

 

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