Magyar Péter felkereste a Szent Péter-bazilikát, képmutatóan viselkedik Vatikánban a KDNP szerint

Magyar Péter múlt héten jelentette be, hogy magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa szeptember 24-én a Vatikánban. A kormányfő ezután Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. „Megtisztelő, hogy egykori piarista diákként, magyar miniszterelnökként képviselhetem Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt” – írta indulása előtt tegnap a kormányfő, aki azóta meg is érkezett a Vatikánba. Ma pedig megérkezése után arról posztolt, hogy a pápai audiencia előtt meglátogatta II. János Pál pápa sírját a Szent Péter-bazilikában.

Magyar Péter a Vatikánban (Forrás: Facebook)

„Ne féljetek!” – idézte az elhunyt pápát a miniszterelnök, és azt írta: ez a jelmondat adott és ad erőt sokaknak a legnehezebb időkben. Magyar Péter tehát egy vallásos, hívő államférfi képét próbálja mutatni a látogatással, azonban a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője árnyaltabban látja a helyzetet.

Abszolút farizeusság

– értékelte a miniszterelnök vatikáni szereplését Rétvári Bence. Emlékeztetett Varga Judit szavaira, miszerint „Magyar Péter nem az az ember, akinek mutatja magát”. A frakcióvezető úgy látja, még csak pár hónap telt el a Tisza kormányzásából, de az már látható, hogy a kormány politikája nem megerősíti a keresztény értékeket, hanem gyengíti őket.

Képmutatás Magyar Péter vatikáni útja a KDNP szerint

A KDNP képmutatásként értékelte a miniszterelnök látogatását XIV. Leó pápánál, mert a párt szerint a kormányfő szinte minden jelentős társadalmi vitatémában az egyházi tanítással ellentétes politikai irányt követ.

Emlékeztetettek, hogy a kormányfő megválasztása óta számos alkalommal tett hitet a katolikus egyház tanításával összeegyeztethetetlen lépések mellett:

Magyar Péter támogatja az abortusz lehetőségének kiszélesítését,

megnyitná az utat az eutanázia bevezetése előtt,

elfogadhatónak tartja az azonos neműek „házasságát” és hogy gyereket fogadjanak örökbe,

a gyermekvédelmi törvényből az általa irányított parlamenti többség pedig épp a napokban emelné ki a homoszexualitás és transzneműség iskolai propagálását tiltó szakaszt.

A párt szerint a miniszterelnök szinte minden jelentős társadalmi vitatémában az egyházi tanítással ellentétes politikai irányt követ:

a Tisza-kormány megvonta a Pázmány Campus projekttől a kiemelt beruházási státuszt,

megvonta az ösztöndíjat száz, üldözött keresztény közösségből vagy háborús térségből Magyarországra tanulni érkező fiataltól,

leállította a Hungary Helps Program keretében zajló jótékonysági akciókat.

Kampánya során több alkalommal támadott püspököket, papokat és világi híveket,

politikai alapon kritizálta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, amelyben imára hívtak minden jószándékú embert a békéért.

Hozzátették: tiszteletben tartják a mindenkori kormányzat jogát ahhoz, hogy más értékvilágot valljon, mint az egyház. Sok olyan politikus látogatja meg a pápát, aki nem katolikus irányban kormányoz. Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a találkozó a miniszterelnök részéről képmutatás.

Azt várjuk a magát kereszténynek valló kormányfőtől, hogy ne retorikai fordulatként emlegesse alma materét, hanem kormányozzon és viselkedjen piarista öregdiákhoz méltó módon!

– fogalmaztak.