Havi több mint egymillióba kerül Velkey György irodája az adófizetőknek

Az Országgyűlés Hivatala jelenleg 72 politikusnak bérel lakást, összesen havi 30,6 millió forintért. Velkey György irodája különösen kiemelkedik a sorból. A tiszás politikus a Róna utcában használ egy 104 négyzetméteres irodát, amelynek bérleti díja havi 1 millió 40 ezer forint, ráadásul az ingatlant egyedül használja – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A legdrágább iroda egyedüli használója Velkey György, a bérleti díj meghaladja az egymillió forintot (Forrás: facebook/Velkey György)

Velkey György egymaga használja az egymilliós irodát

Havi 30,6 millió forintért bérel lakásokat az Országgyűlés Hivatala .Az irodák további több mint 40 millió forintos havi kiadást jelentenek, így

a képviselők lakás- és irodabérlése együtt már több mint 74 millió forintba kerül havonta.

Az irodák között vannak a Velkey György által használt ingatlannál drágábbak is, ezeknél azonban fontos különbség, hogy egyszerre több képviselő használja őket. A Róna utcai, 104 négyzetméteres irodát ezzel szemben csak Velkey György használja,

a bérleti díja pedig havi 1 millió 40 ezer forint.

A lakások között is jelentős különbségek vannak. A legdrágább ingatlant a tiszás Bugya László kapta, akinek egy 79 négyzetméteres belvárosi lakásért havonta 523 797 forintot fizetnek. Pásztor Anett szeptemberben egy 107 négyzetméteres XIII. kerületi lakásba költözött, amely havi 521 ezer forintba kerül.

A legnagyobb lakást a Mi Hazánk elnöke használja: az V. kerületi ingatlan 108 négyzetméteres, bérleti díja pedig havi 490 ezer forint. A legolcsóbb lakás a fideszes Kovács Sándoré, a 44 négyzetméteres VI. kerületi ingatlanért havi 271 987 forintot fizetnek.

A képviselőknek bérelt lakások átlagos havi díja 425 ezer forint, miközben Budapesten a medián lakbér 260–270 ezer forint körül alakul.

A mostani kiadások a korábbi időszakhoz képest is emelkedtek. 2024 augusztusa és 2025 júniusa között a lakásokra mintegy 30,5 millió, az irodákra pedig körülbelül 29,3 millió forintot költöttek havonta, vagyis a két tétel együtt nagyjából 59,8 millió forintos havi kiadást jelentett.