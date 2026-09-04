Vitézy Dávid: 76 milliárdos megtakarítással megépül a mohácsi Duna-híd

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a már előrehaladott állapotban lévő hídberuházást nem lehet ésszerűen visszafordítani, ezért maga a híd a tervek szerint megépül. Vitézy Dávid arról írt közösségi oldalán, hogy a projekt felülvizsgálata ugyanakkor több ponton is változtatást hozott.

Vitézy Dávid szerint megépül a mohácsi Duna-híd, ugyanakkor a beruházás felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg (Fotó: Facebook/Vitézy Dávid)

Vitézy Dávid szerint a híd megépül, de a felesleges plusz sávokra nem költenek

A miniszter szerint a kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról. Mint írta, ahol egy beruházás már olyan készültségi szinten van, hogy annak leállítása csak egy félkész torzót hagyna maga után, ott nem indokolt visszafordítani a folyamatot.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy a projekt minden elemét változatlanul meg kell valósítani. A felülvizsgálat szerint a híd műszaki tartalma már nem alakítható át érdemben, vagyis a 2×2 sávos kialakítás nem szűkíthető 2×1 sávra, és a híd utólag vasúti közlekedésre sem alakítható át racionálisan.

A beruházás kapcsán korábban komoly vita alakult ki arról is, hogy szükség van-e a teljes tervezett műszaki tartalomra. Vitézy szerint júniusban hozták nyilvánosságra azokat a korábban titkolt tanulmányokat, amelyekből az derült ki, hogy még a korábbi kormány által megrendelt vizsgálatok sem támasztották alá a beruházás túlméretezett elemeit.

A miniszter szerint ennek ellenére idén márciusban, néhány héttel a választások előtt, Lázár János tovább bővítette a projektet. Az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren az eredetileg tervezett 2×1 sávos út helyett 2×2 sávos kialakítást rendelt meg, ami több mint 76 milliárd forinttal növelte volna a költségeket.

Ezt a többletet most kiveszik a beruházásból. Vitézy szerint azért is volt egyszerűbb módosítani ezt az elemet, mert a 2×2 sávos szakasz építése még el sem kezdődött.

A beruházás felülvizsgálatával a miniszter szerint összesen mintegy 74-76 milliárd forint közpénz takarítható meg. Vitézy hangsúlyozta, hogy ez nem egyszerű átütemezést jelent: a választások előtt megrendelt és Lázár János által aláírt többletberuházást ténylegesen visszavonják.

A megtakarított összeget ugyanakkor nem vonják ki a közlekedési ágazatból. A tervek szerint az országos közúthálózat felújítására fordítják, különös tekintettel azokra az utakra, amelyek rossz állapotban vannak, és amelyeket naponta több tízezer ember használ.