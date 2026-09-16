Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni - számolt be Vitézy Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium az idei Európai Mobilitási Hétre.

Vitézy Dávid bejelentette: jövő kedden 999 forintért lehet utazni az egész országban / Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezt közölte Vitézy Dávid

Vitézy Dávid szerdán a Facebook-oldalán azt írta: az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16. és 22. között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár-helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz.

Jövő kedden, az autómentes napon 999 forintos autómentes napijegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, a Magyarország24 napijeggyel azonos területi érvényességgel

- tette hozzá a miniszter.

A napijegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. A napijegy valamennyi értékesítési csatornán egységesen 999 forintba kerül, de az adott járathoz szükséges egyéb felárakat, például a helyjegyet, külön kell megváltani - tájékoztatott.

Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak - jelezte Vitézy Dávid.