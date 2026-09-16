Gyopáros Alpár megcáfolta Vitézy Dávid M6-os vádjait

Ahogyan arról lapunk beszámolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az M6 Duna 44 milliárd forintos ajánlatával szemben az MKIF konstrukciója 149 milliárd forintba került volna, több mint 100 milliárd forintos többletkiadást okozva az államnak.
Ebben csak két dolog nem igaz: a megbízás és a háromszoros ár
– hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár új bejegyzésében.
Nem született kormánydöntés az M6-os koncesszióról
Gyopáros Alpár kérdések és válaszok formájában vezette le, miért tartja valótlannak Vitézy Dávid állításait:
koncessziót kizárólag kormánydöntéssel lehet létrehozni vagy módosítani, ilyen határozat azonban az M6-os autópálya ügyében nem született. A politikus szerint Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter szakminiszteri döntése önmagában nem jelentette az MKIF megbízását.
Az csupán egy többlépcsős folyamat első állomása volt, amelyet a következő lépések követtek volna:
- a koncessziókért felelős szakminiszter, Nagy Márton döntése,
- a kormány-előterjesztés elkészítése,
- a kormány határozata,
- a pénzügyi kötelezettségvállalás, végül
- a szerződés megkötése.
Gyopáros szerint az eljárás a választások miatt már az első lépcső után megállt, így nem került sor a koncesszió odaítélésére, és az MKIF sem kapta meg az M6-os autópálya üzemeltetési jogát.
Lázár döntése nem megbízás, hanem a koncesszió odaítélésének első állomása, a közlekedési szakminiszteri döntés volt
– hangsúlyozta.
Nincs nyoma a Vitézy Dávid által mondott 149 milliárd forintos összegnek
Gyopáros Alpár Vitézy másik központi állítását, a háromszoros túlárazást is vitatta.
Szerinte Vitézy maga is elismerte a videóiban, hogy a 149 milliárd forintos összeg egyik általa bemutatott, az Építési és Közlekedési Minisztériumban keletkezett dokumentumban sem szerepel.
A két fél állításai a következő pontokon térnek el egymástól:
Gyopáros szerint Vitézy egy előzetes szakminiszteri döntést és egy helyettes államtitkári levelet kapcsolt össze egy olyan összeggel, amelyet a nyilvánosságra hozott dokumentumok nem tartalmaznak. Úgy fogalmazott, a miniszter „kerített köréjük egy mesét a háromszoros túlárazásról”, majd politikai ügyet épített az állításokra.
A politikus szerint ezzel Vitézy nyíltan bemutatta a „tiszás hazugsággyár” működését.
Felszólítjuk Vitézy Dávidot, hogy mutassa be a kormánydöntést a megbízásról és a háromszoros túlárazásról!
– jelentette ki Gyopáros Alpár.