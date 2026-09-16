Gyopáros Alpár megcáfolta Vitézy Dávid M6-os vádjait

Ahogyan arról lapunk beszámolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az M6 Duna 44 milliárd forintos ajánlatával szemben az MKIF konstrukciója 149 milliárd forintba került volna, több mint 100 milliárd forintos többletkiadást okozva az államnak.

Lázár János korábbi döntése miatt Vitézy Dávid minisztériuma feljelentést tett az M6-os autópálya ügyében (Forrás: Facebook)

Ebben csak két dolog nem igaz: a megbízás és a háromszoros ár

– hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár új bejegyzésében.

Nem született kormánydöntés az M6-os koncesszióról

Gyopáros Alpár kérdések és válaszok formájában vezette le, miért tartja valótlannak Vitézy Dávid állításait:

koncessziót kizárólag kormánydöntéssel lehet létrehozni vagy módosítani, ilyen határozat azonban az M6-os autópálya ügyében nem született. A politikus szerint Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter szakminiszteri döntése önmagában nem jelentette az MKIF megbízását.

Az csupán egy többlépcsős folyamat első állomása volt, amelyet a következő lépések követtek volna:

a koncessziókért felelős szakminiszter, Nagy Márton döntése,

a kormány-előterjesztés elkészítése,

a kormány határozata,

a pénzügyi kötelezettségvállalás, végül

a szerződés megkötése.

Gyopáros szerint az eljárás a választások miatt már az első lépcső után megállt, így nem került sor a koncesszió odaítélésére, és az MKIF sem kapta meg az M6-os autópálya üzemeltetési jogát.

Lázár döntése nem megbízás, hanem a koncesszió odaítélésének első állomása, a közlekedési szakminiszteri döntés volt

– hangsúlyozta.