Rozsdaövezetekről, fenntartható városszerkezetről és a minisztérium örökségéről is beszélt Vitézy Dávid

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Forbes Money Podcastben határozottan kijelentette, hogy személyesen nem egyeztetett Mészáros Lőrinccel, ugyanakkor a tárca megrendelőként számos korábbi kivitelezői szerződést örökölt meg tőle – írta meg az Index. A folyamatban lévő átvilágítások kapcsán hangsúlyozta:
Ezeket most átvilágítjuk, mindenhol az állam és a köz érdekeit érvényesítjük, ahol pedig nem biztosítható ez, ott elzavarjuk őket”.
Példaként hozta fel az M6-os autópálya koncesszióját, és közölte, hogy a Mohácsi híd 76 milliárdos pluszköltségét és a Budavári Palota felújítását is újragondolják.
Vitézy Dávid rámutatott, hogy a magyar építőipar tisztulásával olyan szereplők is megbízáshoz juthatnak, akik korábban kénytelenek voltak alvállalkozóként dolgozni.
Véleménye szerint a korábbi beruházási leállások — amelyeket „Lázári nihilként” írt le — vezettek a jelenlegi visszaeséshez.
Rozsdaövezetek és fenntartható városszerkezet
A lakhatási válság kezelésére 550 millió eurós uniós helyreállítási forrás áll rendelkezésre a Wekerle Lakásépítési Programban, amely mintegy 3 milliárd eurónyi beruházást generálhat a Magyar Fejlesztési Bank kezelésében.
A fejlesztéseket célszerűen a jó kötöttpályás kapcsolattal rendelkező rozsdaövezetekbe csatornázzák be, a korábbi agglomerációs kiköltözést finanszírozó politikát pedig fenntarthatatlan zsákutcának tartja.
Főbb intézkedések és tervek:
- Rozsdaövezeti célterületek: Rákosrendező, Rákospalota–Újpest, Kelenföld, a Józsefvárosi pályaudvar környéke és a Diákváros.
- Bécsi modell alkalmazása: Lassabb, átgondoltabb tervezés a kiemelt rendeletekkel kikényszerített, alkalmatlan lakásprojektek helyett.
- Közlekedésközpontú szabályozás: Brit mintára készülő tervezett szabályozás, amely a jó tömegközlekedésű helyszíneket előnyben részesíti.
- Országos közlekedésszervező: A MÁV, a Volán és a GySEV menetrendjének, hálózatának és utastájékoztatásának egységesítése a BKK mintájára.