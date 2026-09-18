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Vitézy Dávid

Rozsdaövezetekről, fenntartható városszerkezetről és a minisztérium örökségéről is beszélt Vitézy Dávid

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A közlekedési és beruházási miniszter a Forbes Money Podcastben beszélt az országos beruházások kivitelezéséről, valamint a hazai lakhatási válság kezeléséről. Vitézy Dávid a Wekerle Lakásépítési Program keretében rozsdaövezeti fejlesztésekkel és a bérlakásszektor élénkítésével számol, miközben az építőipar érdemi felvirágzását 2028 körülre várja.
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Vitézy DávidMészáros Lőrinckoncessziówekerle lakásépítési programberuházásMÁV-Volánlakhatási válságátvilágításLázár Jánosépítőipar

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Forbes Money Podcastben határozottan kijelentette, hogy személyesen nem egyeztetett Mészáros Lőrinccel, ugyanakkor a tárca megrendelőként számos korábbi kivitelezői szerződést örökölt meg tőle – írta meg az Index. A folyamatban lévő átvilágítások kapcsán hangsúlyozta: 

Vitézy Dávid
A Vitézy Dávid-féle fordulat: Átvilágítások, bezárt pénzcsapok és rozsdaövezeti bérlakások (Forrás: Facebook/Vitézy Dávid)

Ezeket most átvilágítjuk, mindenhol az állam és a köz érdekeit érvényesítjük, ahol pedig nem biztosítható ez, ott elzavarjuk őket”.

Példaként hozta fel az M6-os autópálya koncesszióját, és közölte, hogy a Mohácsi híd 76 milliárdos pluszköltségét és a Budavári Palota felújítását is újragondolják.

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Vitézy Dávid rámutatott, hogy a magyar építőipar tisztulásával olyan szereplők is megbízáshoz juthatnak, akik korábban kénytelenek voltak alvállalkozóként dolgozni. 

Véleménye szerint a korábbi beruházási leállások — amelyeket „Lázári nihilként” írt le — vezettek a jelenlegi visszaeséshez. 

Vitézy Dávid
Többek közt Rákosrendező ügye is Vitézy Dávid prioritási listáján található (Fotó: Csudai Sándor)

Rozsdaövezetek és fenntartható városszerkezet

A lakhatási válság kezelésére 550 millió eurós uniós helyreállítási forrás áll rendelkezésre a Wekerle Lakásépítési Programban, amely mintegy 3 milliárd eurónyi beruházást generálhat a Magyar Fejlesztési Bank kezelésében.

A fejlesztéseket célszerűen a jó kötöttpályás kapcsolattal rendelkező rozsdaövezetekbe csatornázzák be, a korábbi agglomerációs kiköltözést finanszírozó politikát pedig fenntarthatatlan zsákutcának tartja.

Főbb intézkedések és tervek:

  • Rozsdaövezeti célterületek: Rákosrendező, Rákospalota–Újpest, Kelenföld, a Józsefvárosi pályaudvar környéke és a Diákváros.
  • Bécsi modell alkalmazása: Lassabb, átgondoltabb tervezés a kiemelt rendeletekkel kikényszerített, alkalmatlan lakásprojektek helyett.
  • Közlekedésközpontú szabályozás: Brit mintára készülő tervezett szabályozás, amely a jó tömegközlekedésű helyszíneket előnyben részesíti.
  • Országos közlekedésszervező: A MÁV, a Volán és a GySEV menetrendjének, hálózatának és utastájékoztatásának egységesítése a BKK mintájára.
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