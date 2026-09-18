Rozsdaövezetekről, fenntartható városszerkezetről és a minisztérium örökségéről is beszélt Vitézy Dávid

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Forbes Money Podcastben határozottan kijelentette, hogy személyesen nem egyeztetett Mészáros Lőrinccel, ugyanakkor a tárca megrendelőként számos korábbi kivitelezői szerződést örökölt meg tőle – írta meg az Index. A folyamatban lévő átvilágítások kapcsán hangsúlyozta:

A Vitézy Dávid-féle fordulat: Átvilágítások, bezárt pénzcsapok és rozsdaövezeti bérlakások (Forrás: Facebook/Vitézy Dávid)

Ezeket most átvilágítjuk, mindenhol az állam és a köz érdekeit érvényesítjük, ahol pedig nem biztosítható ez, ott elzavarjuk őket”.

Példaként hozta fel az M6-os autópálya koncesszióját, és közölte, hogy a Mohácsi híd 76 milliárdos pluszköltségét és a Budavári Palota felújítását is újragondolják.