Hivatalos választ adott a minisztérium a vízügyi államtitkár külföldi útjára, de bizonyítékot nem tudtak bemutatni

Kelemen Ágnes államtitkár hivatalos úton vett részt, amelynek keretében az osztrák vízügyi főigazgatósággal egy, míg a szlovák vízügyi főigazgatósággal két megbeszélésen vett részt – közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Origo közérdekű adatigénylésére. Az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot még augusztus 18-án kerestük meg azzal kapcsolatban, hogy milyen célból járt a vízügyi államtitkár a két országban. Emellett szerettük volna kikérni a tárgyalások jegyzőkönyveit, valamint a kiküldetéséről szóló hivatalos iratokat is.

A minisztérium állítja: tárgyalni volt külföldön a vízügyi államtitkár Fotó: Facebook/Gajdos László

Harminc nap várakozás után megérkezett a minisztérium hivatalos válasza, amelyben ezúttal is azt állították, hogy Kelemen Ágnes tárgyalni volt Ausztriában és Szlovákiában, nem pedig szabadságát töltötte a magyarországi vízügyi krízis legkritikusabb napjain.

A tárca azonban állításait dokumentumokkal nem tudta alátámasztani.

Magyarázatuk szerint „a megbeszéléseken elhangzottakról külön jelentés nem készült, azokról a védelmi tanács kapott tájékoztatást”. Jelezték: a védelmi tanács üléseihez kapcsolódó dokumentumok nem állnak az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kezelésében, ezért azok vonatkozásában a Minisztérium nem minősül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatkezelőnek.

Ez azt jelenti, hogy lényegében a tárgyalásokat csak a védelmi tanácsnak küldött „tájékoztatások” bizonyíthatnák, ám a minisztérium gyakorlatilag nem tudja, mivel ezeket az iratokat nem ők kezelik.

A tárca azt is közölte lapunkkal, hogy „az államtitkár hivatalos útjának elrendelésére szóban, a 2026. július 31. napján megtartott védelmi tanácsi ülést követően került sor, amelyen Gajdos László miniszter és Kelemen Ágnes államtitkár egyaránt részt vett”.

Erre tekintettel a hivatalos út elrendelésével összefüggésben külön írásbeli dokumentum nem készült

– ismertették.

A minisztérium hivatalos válaszából nemcsak az derül ki, hogy a kormány kezében csupán „tájékoztatások” vannak, amelyek bizonyíthatják a vízügyi államtitkár tárgyalásait és azok eredményét, hanem az is, hogy még Kelemen Ágnes tárgyalásokra való megbízása is csak szóban történt. Utóbbi azért különösen érdekes, ugyanis egy hivatalos útnak, különösen egy krízishelyzetben szokott lenni nyoma.