Panyi Miklós az Origónak: Továbbra is válaszokat várunk a vízügyi államtitkártól

Panyi Miklós az Origónak adott interjúban kifejtette: írásbeli kérdésben és közérdekű adatigénylésben is az ausztriai út részleteit kérte ki. Arra volt kíváncsi, hogy a vízügyi államtitkár mikor, hol és kivel tárgyalt, kik kísérték el, valamint mennyibe került az utazás. Az írásbeli kérdésre megérkezett a minisztérium válasza, az adatigénylés határidejét azonban meghosszabbították. Panyi így foglalta össze a helyzetet:
Kaptam is, meg nem is.”
A minisztérium szerint a vízügyi államtitkár telefonon egyeztetett
Panyi elmondása szerint a válaszból kiderült, hogy az államtitkár Ausztriában tartózkodott azon a napon, amikor a paksi atomerőmű vízellátása miatt súlyos helyzet alakult ki. A minisztérium szerint Kelemen Ágnes nem volt szabadságon, ellátta a feladatait, és telefonon beszélt egy osztrák vízügyi vezetővel. Panyi ugyanakkor azt mondta, hogy a válaszban nem neveztek meg olyan személyes találkozót, amelyhez helyszínt, időpontot és résztvevőket is megadtak volna.
Ha az osztrák vízügyi vezetővel telefonon lehetett egyeztetni, ahhoz nem kellett elhagyni Magyarországot”
– mutatott rá. Szerinte a minisztérium eddig nem igazolt olyan kinti tárgyalást, amely indokolta volna az utat. Hozzátette: ha volt személyes találkozó, közöljék, kivel, hol és mikor történt.
Panyi szerint a kapott tájékoztatás alapján:
- az államtitkár Ausztriában tartózkodott a paksi vízügyi válság idején;
- a minisztérium telefonos egyeztetésről számolt be egy osztrák vízügyi vezetővel;
- személyes találkozó résztvevőiről, helyszínéről és időpontjáról nem kapott adatot;
- a tárca azt közölte, hogy az úttal kapcsolatban nem merültek fel költségek.
Az Origo is rákérdezett az egyeztetések dokumentumaira
Szerkesztőségünk szintén megkereste a minisztériumot. Azt a választ kaptuk, hogy az egyeztetésekről nem készült jegyzőkönyv vagy más írásos dokumentum, mert minden szóban zajlott.
Panyi szerint válsághelyzetben természetes, hogy a vezetők telefonon is egyeztetnek, és egy sürgős hívásról nem feltétlenül készül külön jegyzőkönyv. Úgy véli azonban, hogy ez önmagában nem tisztázza, milyen hivatalos feladat miatt tartózkodott az államtitkár Ausztriában.
Erre várok konkrét választ, nem általános mondatokat arról, hogy szóban dolgozott”
– mondta. Magyar Péternek arra a felvetésére is reagált, hogy az ellenzéki politikusok mit tettek a paksi védekezésért.
Panyi szerint a vízügy irányítása a kormány feladata volt, ezért Kelemen Ágnesnek kell tisztáznia az út körülményeit. Hozzátette: az ügyben továbbra is kérdezni fognak.