Panyi Miklós az Origónak: Továbbra is válaszokat várunk a vízügyi államtitkártól

Panyi Miklós az Origónak adott interjúban kifejtette: írásbeli kérdésben és közérdekű adatigénylésben is az ausztriai út részleteit kérte ki. Arra volt kíváncsi, hogy a vízügyi államtitkár mikor, hol és kivel tárgyalt, kik kísérték el, valamint mennyibe került az utazás. Az írásbeli kérdésre megérkezett a minisztérium válasza, az adatigénylés határidejét azonban meghosszabbították. Panyi így foglalta össze a helyzetet:

Továbbra sem tisztázott, hogy hol járt Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár a válság idején (Forrás: Facebook/Gajdos László)

Kaptam is, meg nem is.”

A minisztérium szerint a vízügyi államtitkár telefonon egyeztetett

Panyi elmondása szerint a válaszból kiderült, hogy az államtitkár Ausztriában tartózkodott azon a napon, amikor a paksi atomerőmű vízellátása miatt súlyos helyzet alakult ki. A minisztérium szerint Kelemen Ágnes nem volt szabadságon, ellátta a feladatait, és telefonon beszélt egy osztrák vízügyi vezetővel. Panyi ugyanakkor azt mondta, hogy a válaszban nem neveztek meg olyan személyes találkozót, amelyhez helyszínt, időpontot és résztvevőket is megadtak volna.

Ha az osztrák vízügyi vezetővel telefonon lehetett egyeztetni, ahhoz nem kellett elhagyni Magyarországot”

– mutatott rá. Szerinte a minisztérium eddig nem igazolt olyan kinti tárgyalást, amely indokolta volna az utat. Hozzátette: ha volt személyes találkozó, közöljék, kivel, hol és mikor történt.

Panyi szerint a kapott tájékoztatás alapján: