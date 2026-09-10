Hatalmas botrány a Volánnál: 10 milliárdos kárt okozhattak a túlárazott buszbeszerzésekkel, nyolc embert meggyanúsítottak

A gyanú szerint 2015 és 2018 között a Volán 608 használt autóbuszt vásárolt meg jelentősen túlárazva, nem a közlekedési társaságok érdekei, hanem egyéni érdekek mentén. A nyomozók szerint az ügyletek és más visszaélések összesen mintegy 10 milliárd forintos kárt okozhattak az államnak.

A Volán korábbi vezető beosztású munkatársai közül nyolc embert gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozó Iroda

Fotó: police.hu

Az ügyben szeptember 10-én nyolc korábbi vezető beosztású embert gyanúsított meg az NNI.

Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója is, a hatóság azonban sem a nevét, sem a monogramját nem közölte.

A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt zajlik, a teljes körű felderítésre pedig két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hoztak létre.

A Volán-társaság egyik székhelyét is túlárazva vették

A gyanú szerint nemcsak a buszbeszerzéseknél történtek visszaélések. Az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyét is jelentősen túlárazva vásárolhatták meg, amivel legalább 550 millió forintos kárt okozhattak. A buszbeszerzésekből és az ingatlanvásárlásból származó pénzt köztes cégeken és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül juttathatták el az érintettek érdekeltségébe tartozó vállalkozásokhoz – írja a police.hu.

A nyomozók szerint a pénzből a XII. és IX. kerületben, Balatonvilágoson és Törökbálinton ingatlanprojekteket finanszíroztak. Emellett több mint egymilliárd forintot készpénzben vehettek fel, valamint egy nagy értékű autót is vásároltak.

Az NNI a gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat tartott, amelyek során dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le. A nyomozók szerint további gyanúsítások is várhatók, miközben a feltételezett bűnös vagyon felderítése és visszaszerzése külön eljárásban folytatódik.