Egymilliárd forint korrupciós pénzt vihetett másoknak – mégsem tartóztatták le a Volánbusz-ügy gyanúsítottját

Nem rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását. A férfit azzal gyanúsítják, hogy pénzfutárként egymilliárd forintnyi korrupciós pénzt juttatott el az ügy más szereplőihez. A Központi Nyomozó Főügyészség a szökés és elrejtőzés veszélyére, valamint a bizonyítás esetleges megnehezítésére hivatkozva kérte K. Zs. Cs. letartóztatását.

A Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottját pénzfutárként említik a nyomozók. A bíróság nem rendelte el a letartóztatását, az ügyészség fellebbezett (illusztráció) Forrás: Pexels

A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy erre nincs szükség. A gyanúsított külföldön tartózkodott, amikor értesült az ellene folyó büntetőeljárásról, ezt követően azonban önként Magyarországra utazott és együttműködött a hatóságokkal. A hatóság szerint nem áll fenn annak veszélye, hogy megszökne vagy megpróbálná akadályozni a bizonyítást. A döntés még nem végleges, az ügyészség fellebbezett.

Tízmilliárdos kár keletkezhetett a Volánbusz-ügyben

A nyomozás még 2021-ben indult hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt.

A rendőrség szerint 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette az állami Volán-társaságokat.

A gyanú szerint 608 használt autóbuszt szereztek be túlárazva. A kecskeméti székhely megvásárlása a hatóságok szerint további legalább 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozott. A rendőrség szerint a megszerzett pénzt köztes cégeken és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül ingatlanprojektekbe irányították.

Sajtóhírek és a hatóságok anonimizált közleményei alapján az ügy másik két letartóztatott gyanúsítottja Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója.

Jellinek Dániel előállítása után Magyar Péter ingatlanügye is előkerült

Jellinek Dániel ingatlannal foglalkozó üzletembert előállították, amelynek kapcsán a Vadhajtások portál emlékeztetett arra, hogy az ingatlanmágnás a miniszterelnökkel is üzletelt. Jellinek Dániel vette meg Magyar Péter pesti ingatlanját, amelyre először, még márciusban, Toroczkai László hívta fel a figyelmet. A Mi Hazánk elnöke szerint "Jellinek egyik strómanjának cége" a piaci árnál 30 millió forinttal magasabb összegért vásárolta meg az érintett lakást.