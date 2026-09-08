Az év végén bezár a győri WKW Hungária, ötszáz dolgozó veszítheti el az állását

A német tulajdonban álló győri WKW Hungária Kft. vezetése hétfőn több műszakban is tájékoztatta a dolgozókat arról, hogy az átszervezés és a csökkenő megrendelésállomány miatt az év végén bezárják a győri üzemet – írja a Kisalföld. A munkavállalók a tájékoztatás szerint megkapják a nekik járó összegeket, a végkielégítésen felül pedig egy- vagy kéthavi megtartási juttatásra is számíthatnak.

Az 1998-ban alapított győri WKW Hungária korábban jelentős fejlesztéseket hajtott végre Győrben (Fotó: Kisalföld)

Nem sikerült megmenteni a győri WKW üzemet

A lap információi szerint a WKW Hungária már hosszabb ideje komoly problémákkal küzd, a tulajdonos pedig megpróbálta értékesíteni a vállalatot, ám nem talált vevőt. A cég magyarországi vezetése a lapot a német anyavállalat kommunikációs vezetőjéhez irányította, akitől egyebek mellett a bezárás pontos okairól és az elbocsátások menetéről kértek tájékoztatást.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke úgy fogalmazott:

A cég régóta gondokkal küszködött a tudomásunk szerint, a tulajdonos próbálta értékesíteni, eszerint sikertelenül.

A WKW győri telephelyén prémiumautókhoz gyártottak alumínium díszítőelemeket, többek között az Audinak, a Mercedesnek, a Jaguarnak és a Porschénak.