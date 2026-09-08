Az év végén bezár a győri WKW Hungária, ötszáz dolgozó veszítheti el az állását

A német tulajdonban álló győri WKW Hungária Kft. vezetése hétfőn több műszakban is tájékoztatta a dolgozókat arról, hogy az átszervezés és a csökkenő megrendelésállomány miatt az év végén bezárják a győri üzemet – írja a Kisalföld. A munkavállalók a tájékoztatás szerint megkapják a nekik járó összegeket, a végkielégítésen felül pedig egy- vagy kéthavi megtartási juttatásra is számíthatnak.
Nem sikerült megmenteni a győri WKW üzemet
A lap információi szerint a WKW Hungária már hosszabb ideje komoly problémákkal küzd, a tulajdonos pedig megpróbálta értékesíteni a vállalatot, ám nem talált vevőt. A cég magyarországi vezetése a lapot a német anyavállalat kommunikációs vezetőjéhez irányította, akitől egyebek mellett a bezárás pontos okairól és az elbocsátások menetéről kértek tájékoztatást.
László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke úgy fogalmazott:
A cég régóta gondokkal küszködött a tudomásunk szerint, a tulajdonos próbálta értékesíteni, eszerint sikertelenül.
A WKW győri telephelyén prémiumautókhoz gyártottak alumínium díszítőelemeket, többek között az Audinak, a Mercedesnek, a Jaguarnak és a Porschénak.
Már tavaly sztrájkoltak a dolgozók
A vállalatnál nem előzmények nélküli a mostani válsághelyzet. A dolgozók 2025 februárjában demonstrációt tartottak a számukra hátrányos munkáltatói intézkedések, valamint a béremeléssel és a bónuszok átalakításával kapcsolatos egyoldalú döntések miatt.
Akkor még sikerült megállapodniuk a cégvezetéssel. A nyilvános cégadatok azonban folyamatosan növekvő veszteséget mutatnak:
- 2023-ban 1 milliárd 818 millió forint,
- 2024-ben 5 milliárd 898 millió forint,
- 2025-ben 6 milliárd 8 millió forint
adózott veszteséget könyvelt el a vállalat.
A WKW Hungária 2025-ben 465 embert foglalkoztatott.
A szakszervezet és a győri önkormányzat most azt vizsgálja, hogy a környékbeli cégek közül melyek tudnának munkát kínálni az elbocsátott dolgozóknak.
László Zoltán szerint már van olyan vállalkozás, amely több munkavállalót is átvenne.
Az autóipar mélyebb problémájára figyelmeztetnek
A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint a WKW bezárása egy nagyobb folyamat része lehet. Az autóipar több vállalatánál létszámstopról, illetve a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók elküldéséről érkeztek hírek.
Az 1998-ban alapított WKW Hungária korábban jelentős fejlesztéseket hajtott végre Győrben. A tulajdonos két év alatt 85 millió eurót fektetett az üzembe, miközben a gyártóterület nyolcezerről 24 ezer négyzetméterre nőtt. A társaság 2017 és 2021 között a győri labdarúgócsapat névadó szponzora is volt, az együttes ebben az időszakban WKW ETO FC Győr néven szerepelt.
A győri polgármester segítséget ígért a dolgozóknak
Győr polgármestere Facebook-bejegyzésében közölte, hogy szeptember 7-én értesült a WKW német anyavállalatának döntéséről. Pintér Bence jelezte, hogy a következő napokban igyekszik minél több információt összegyűjteni az ügyben. Hozzátette: már egyeztetett László Zoltánnal, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökével, és közösen áttekintik, milyen segítséget tudnak nyújtani az érintett munkavállalóknak.
Nem a győri WKW Hungária az egyetlen vállalat, amely bezárhatja kapuit
Ahogyan arról az Origo beszámolt, az év végén leállítja a termelést diósgyőri üzemében a Nestlé, miután visszaesett a kereslet a szezonális csokoládéfigurák iránt.
A győri Audi működésével kapcsolatban is aggasztó hírek jelentek meg, de a győri Audi Hungaria közölte, hogy a Volkswagen konszern felügyelőbizottságának szeptember 3-i határozata nem érinti az Audi Hungariát, így jelenleg a győri vállalat kapacitáskihasználásának módosítása sincs napirenden.