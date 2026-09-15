Feljelentették a Tisza Párt volt rendezvényszervezőjét, költségvetési csalás gyanúja is felmerült

Tényi István feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen Zelcsényi Miklós ügyével összefüggésben. A Tisza volt rendezvényigazgatójának cége alvállalkozóként biztosította a büféztetést a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon, miközben az eljárással kapcsolatban a költségvetési csalás és a gazdasági verseny tisztaságának megsértésének gyanúja is felmerült.

Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt volt rendezvényigazgatója újabb állami megrendelés kapcsán került a figyelem középpontjába (Forrás: Facebook/Miklós Zselcsényi)

Zelcsényi Miklós cége az atlétikai világbajnokságon is dolgozott

Zelcsényi korábban a közösségi oldalán számolt be arról, hogy cége alvállalkozóként vett részt az állami rendezésű atlétikai világbajnokság vendéglátásában. Bejegyzésében többek között arról írt, hogy 300 hordó sört és mintegy 15 ezer hot dogot értékesítettek. Az ügyre Hadházy Ákos is reagált. Azt írta, az Átlátszó korábbi feltárása szerint az atlétikai és a judo-világverseny szervezésénél meghívásos eljárásban választották ki az ajánlattevőket, ugyanakkor szerinte kérdéses, hogy pontosan mely cégeket keresték meg.

Hadházy szerint az ajánlattevők között volt a korábbi tűzijáték-szervezéshez kapcsolódó vállalkozás, valamint egy, a Tisza rendezvényein is közreműködő cég. Állítása szerint Zelcsényi végül nem adott be ajánlatot, a megbízást pedig egy NER-közelinek nevezett vállalkozás nyerte el, miközben a volt rendezvényigazgató cége biztosíthatta az esemény vendéglátását.

A politikus azt is kifogásolta, hogy egy olyan, referencia nélküli, nulla bevételű és alkalmazott nélküli vállalkozást is megkerestek, amelynek részvétele szerinte nehezen indokolható. Hadházy úgy vélte, ennek egyetlen célja a verseny elbábozása lehetett.

Tényi István a hatóság vizsgálatát kéri

Tényi István a felmerült kérdések miatt fordult a Fővárosi Főügyészséghez. Azt kérte, hogy a hatóság vizsgálja meg a bejelentésben foglaltakat, tegye meg a szükséges intézkedéseket, és az ügyet továbbítsa az illetékes nyomozóhatósághoz a költségvetési csalás, valamint a gazdasági versenyt sértő bűncselekmények gyanújának tisztázása érdekében.

Hadházy Zelcsényi korábbi üzleti szerepvállalását is felemlegette. Arról írt, hogy

a Tisza volt rendezvényigazgatója a korábbi tűzijáték-ügy egyik fontos szervezője volt, ezért különösen aggályosnak tartja, hogy egy újabb állami megrendeléssel kapcsolatban számolt be üzleti sikerről.

A feljelentésben foglaltak gyanúkra és állításokra vonatkoznak, azok megalapozottságát a hatósági vizsgálat tisztázhatja.