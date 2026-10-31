Béremelés, megszűnik az árrésstop, új adók jönnek: nagy változásokat hozhat 2027

A benyújtott 2027-es költségvetési tervezet szerint 9 százalékra csökkenne a minimálbér személyi jövedelemadója. A sávos adójóváírás a bruttó 680 ezer forintig keresőknek is kedvezne, így a kormány számításai alapján csaknem 2,5 millió ember fizetése emelkedhet. A 25 év alattiak szja-kedvezménye megmaradna.

Benyújtották a 2027-es költségvetést. Fotó: Hatlaczki Balázs

Dupla családi pótlékot ígér a 2027-es költségvetés

A kormány megduplázná a 19 éve változatlan családi pótlékot. Az anyák adómentessége havi bruttó egymillió forintos jövedelemig lenne érvényes.

A legalacsonyabb nyugdíjak emelésére 123 milliárd forintot szánnak: januártól a tervek szerint senki sem kaphatna 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat. Megmaradna a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete, emellett megjelenne a nyugdíjas SZÉP-kártya első lépcsője is.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátás 10, az árvaellátás 20, az otthonápolási díj pedig 50 százalékkal nőne.

Béremelés és pluszpénz az egészségügynek

Az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 17, a szociális ágazat állami intézményeiben dolgozók 17,8, a rendvédelmi alkalmazottak pedig 15 százalékos béremelést kaphatnak. A köznevelést segítő és technikai dolgozóknál átlagosan 21,5 százalékos növekedést tartalmaz a tervezet.

Az egészségügy az ideinél 510 milliárd forinttal több pénzt kapna. Többletforrást fordítanának többek között béremelésre, kórházi étkeztetésre és klimatizálásra, gyógyszerekre, új mentőautókra, CT- és MR-gépekre, valamint a várólisták rövidítésére.

A költségvetés új lakhatási programokat is tartalmaz. A Wekerle+ konstrukciók lakásvásárláshoz, megtakarításhoz és energetikai korszerűsítéshez nyújtanának támogatást.

A bevételeket részben új adóintézkedések biztosítanák. Vagyonadót vetnének ki a milliárdosokra, nagyobb hozzájárulást várnának a bankoktól, energiacégektől, biztosítóktól és kereskedelmi láncoktól, a reklámadó kulcsa pedig 3,75 százalékra emelkedne. A tervezet szerint az árrésstop is megszűnne.