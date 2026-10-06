A lehazugozott norvégok visszavágtak Magyar Péternek

A norvég közmédia, az NRK nem hagyja annyiban, hogy Magyar Péter hazugnak nevezte őket egy miniszterelnöki interjú meghiúsulása kapcsán.
Először is, határozottan visszautasítjuk azt az állítást, hogy tudósítónk hazudott volna; ez rendkívül súlyos vád. Őszintén beszámoltunk azokról a nehézségekről, amelyekkel a megkeresés során szembesültünk, – arról, hogy az ön sajtósai nem voltak különösebben segítőkészek, sőt, végül megszakították velünk a kapcsolatot
– reagált Sigurd Falkenberg Mikkelsen, az NRK külpolitikai szerkesztője Magyar Péter hétfő esti Facebook-posztjára.
A norvég köztelevízió munkatársa leszögezte: úgy tudták, megállapodás született arról, hogy feltehetnek néhány kérdést a magyar miniszterelnöknek.
Amennyiben a helyzet változott, örömmel visszatérnénk Magyarországra az interjú elkészítése érdekében
– zárta üzenetét a külpolitikai szerkesztő.
Az Origo korábban arról írt, hogy a norvég közmédia stábja előre egyeztetett beszélgetés reményében érkezett Budapestre, ám a Parlamentben közölték velük, hogy az interjú elmarad.
Nem kérdezhettek a norvég újságírók
Az Index megkeresésére Zofia Paszkiewicz, a norvég közmédia európai tudósítója részletesen elmondta, milyen megállapodás született a budapesti út előtt. A tudósító elismerte, hogy klasszikus, hosszabb, leülős interjút valóban nem egyeztettek le Magyar Péterrel. Ebben tehát a miniszterelnök cáfolata egybevág a norvég újságíró beszámolójával.
A norvég stáb ugyanakkor azt állítja, hogy telefonon kapcsolatban voltak Magyar Péter sajtóasszisztensével, és azt a tájékoztatást kapták: ha július 27-én vagy 28-án elmennek a Parlamentbe, az ülés előtt várhatóan feltehetik kérdéseiket a miniszterelnöknek. Tudták, hogy ez nem hagyományos interjú lesz, de arra számítottak, hogy személyesen kérdezhetnek.
Mire Budapestre érkeztek, ez a lehetőség megszűnt. A tudósító szerint a parlamenti ülés előtt telefonon közölték velük, hogy Magyar Péter egyik napon sem tud rendelkezésükre állni. Új időpontot kértek, de állításuk szerint a sajtóosztály későbbre sem tudott lehetőséget ajánlani.
A norvégok ezt követően elmentek Magyar Péter egyik sajtótájékoztatójára is, ám Paszkiewicz beszámolója szerint ott sem tehették fel kérdéseiket.
A Magyar Nemzet kérdésére a norvég közmédia munkatársa továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a nyár folyamán – leginkább telefonon – egyeztettek Magyar Péter sajtóasszisztensével, és csak miatta utaztak Budapestre.
Magyar Péter a sajtószabadságra hivatkozik
A magyar miniszterelnök hosszú, kioktató stílusú Facebook-bejegyzésben reagált az esetre. Magyar Péter több, róla és kormányáról megjelent állítást is vitatott. Azt írta, nem tartja korrektnek, hogy a magyar sajtóban széles körben megjelent: lemondott egy előre leegyeztetett interjút, és munkatársai udvariatlanul bántak a norvég újságírókkal.
A miniszterelnök szerint ilyen előre rögzített interjú nem volt, és a stábbal sem bántak udvariatlanul. Úgy véli, ez kiderült volna, ha a magyar lapok a történet közlése előtt megkeresik a kormányt.
Magyar Péter hétfő este már hazugnak nevezte a norvég köztévé munkatársait
Később Magyar Péter már azt írta a Facebookon, hogy a norvég köztelevízió riportere elismerte, hogy hazudtak, és nem volt leegyeztetett interjúkérelmük.
Erre született meg a NRK külpolitikai szerkesztőjének a kommentje, amire azonban a Facebookon kiemelkedően aktív magyar kormányfő cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.