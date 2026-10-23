Áder János: 1956. október 23-a a világ minden országában a szabadság jelképévé vált

Áder János: 1956. október 23-a a világ minden országában a szabadság jelképe lett

Hangsúlyozta:

1956 megingatta a szovjet birodalmat, megrengette a világot, és megrendültté tette a világ szabadságszerető népeit. A forradalom hőseire emlékezni közös felelősségünk, a 301-es parcellában egy szál virággal, egy néma főhajtással, egy-egy csendben elmondott imával

– tette hozzá.

Áder János arról is beszélt, hogy a kommunista párt semmit nem vett észre abból, ami egy nap alatt történt Magyarországon: 5 szovjet hadosztályt, 32 ezer katonát és 1130 harckocsit mozgósítottak a felkelés elfojtására és elfojtására, miközben egyetlen nap alatt a békés tüntetésen résztvevők szabadságharcosokká váltak.

Egyetlen nap elég volt, hogy a megalázott polgárokból tüntetők, a békés tüntetőkből felkelők, a felkelőkből forradalmárok, a forradalmárokból pedig szabadságharcosok legyenek

– mondta Áder János, aki azt is kiemelte: az 1956-os megemlékezések két napra koncentrálnak, október 23-ra és november 4-re, a két nap között eltelt időnek is fontos szerepe volt. Felidézve ezen napok eseményeit többek között beszélt a hetven halottat követelő október 25-i Kossuth téri ÁVH-sortűzről, valamint az október 26-i vidéki mészárlásokról is. A volt államfő szerint 1956. október 23-a a világ minden országában a szabadság jelképévé vált.