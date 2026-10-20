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kék bolygó alapítvány

Durva támadásokról, einstandolt vagyonról és a hazug vádak hátteréről beszélt Áder János az Ultrahangban

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A Kék Bolygó Alapítvány elleni támadásokról, a baloldali karaktergyilkossági kísérletekről, a tiszásokkal folytatott meddő tárgyalásokról, valamint az október 23-i ünnepi beszédéről is szót ejtett a volt köztársasági elnök. Áder János az Ultrahang Plusz műsorában megerősítette, a 2018-as amerikai útjáról szóló állítása miatt pert indított Magyar Péter ellen.
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kék bolygó alapítványKEKVAÁder Jánosköztársasági elnök

Áder János az interjú elején közölte: október 23-án ő mondja az ünnepi beszédet a Fidesz megemlékezésén a Bem téren. Kiemelte, bár a politikai lantot letette és aktív politikusi szerepet nem vállal, a kerek évfordulós megemlékezésre szóló felkérést nem lehetett visszautasítani. A beszéd koncepciójáról szólva elárulta, nemcsak a forradalom kitörésének előzményeit vizsgálja, hanem kísérletet tesz arra is, hogy az eseménysorozat minden napját elemezze. Hozzátette: a beszéd megírása során nem vette igénybe a mesterséges intelligenciát, mert azt tartotta fontosnak, hogy mondanivalója őszinte és hiteles legyen.

Áder János: a Kék Bolygó Alapítvány az államtól kapott pénzzel minden évben elszámolt
Áder János: a Kék Bolygó Alapítvány az államtól kapott pénzzel minden évben elszámolt (Fotó: YouTube/Utrahang Plusz)

Alaptalannak tartja a „közpénzhorgász” elnevezést Áder János

Az elmúlt időszakban a baloldali média és a politikába betolakodó új hangok által ráaggatott gúnynevekre – mint például „közpénzhorgász” – reagálva a volt államfő rámutatott: vannak mulatságos, máskor sértő jelzők, de ő az ilyen személyeskedéseket nem veszi a szívére, azokat a politikai élet részének tekinti. Emlékeztetett arra, hogy amikor évekkel ezelőtt Csapodi Miklós elnevezte „csornai Charles Bronsonnak”, azt sem tartotta sértőnek, ma pedig sokkal inkább az érdekli, hogy a politikai vitákban a felek tettei és szavai szinkronban vannak-e.

A Kék Bolygó Alapítványt érintő vádakra rátérve Áder János tételesen cáfolta a Magyar Péterék által hangoztatott valótlan állításokat. Hangsúlyozta: az alapítvány az elmúlt tíz évben kiemelkedő és mérhető eredményeket produkált a fenntarthatóság, az oktatás és a gazdaság területén.

Oktatás és ifjúság: Támogatták óvodás mesekönyvek kiadását, általános iskolai tankönyvek íratását, valamint elérték, hogy a fenntarthatóság választható tantárgy és érettségi tárgy legyen a gimnáziumokban. A fenntarthatósági témahetek keretében pedig évente több mint 400 ezer fiatalhoz jutottak el.

Fiatal vállalkozók és innováció: A Wave programmal startupokat segítettek, a fenntarthatósági expókon (Planet Budapest) pedig nemzetközi szinten is elismert szakmai sikereket értek el. Példaként hozta fel a szegedi egyetemi kutatók által alapított eChemicles Zrt.-t, amely a széndioxid becsapdázásával és hasznosításával olyan technológiát fejlesztett ki, amelyet egyetlen bank sem mert volna finanszírozni kockázatvállalás hiányában, ma viszont már nemzetközi befektetők érdeklődését is felkeltette.

Áder János aláhúzta, a Kék Bolygó Alapítvány az államtól kapott forrásokkal minden évben fillérre elszámolt, és a vizsgálatok semmilyen jogellenességet vagy szabálytalanságot nem találtak.

Einstand és politikai agresszió: államosították az alapítvány vagyonát

A volt köztársasági elnök súlyos kritikával illette a kormányváltást követő új hatalmi reflexeket. Elmondta, a Kék Bolygó Alapítvány kapcsán egyfajta „einstand” történt: a magánalapítvány vagyonát az új kormány kártalanítás nélkül elvette, lényegében államosította és ellehetetlenítette a működését.

Elmesélte a háttéralkuk részleteit is: a Tisza Párt által megbízott elszámolóbiztosokkal folytatott tárgyalások során a felek már szinte megállapodásra jutottak. A megbeszélések alapján úgy tűnt, hogy a tisztességes elszámolás után az alapítvány folytathatná a munkáját, azonban a végső pillanatban a politika felrúgta az alkut. Áder János hozzátette: ma már hibás döntésnek tartja, hogy a Kék Bolygó Alapítvány belépett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) körébe. 

Utólag teljesen nyilvánvaló, hogy nem volt jó döntés, ezt elhibáztuk”

– mondta. Áder János bejelentette, hogy a Kék Bolygó Alapítvány ellehetetlenítése után is folytatni kívánja környezetvédelmi tevékenységét. Jelenleg egy új alapítvány bejegyzésére várnak, a konkrétumokról viszont csak később beszél majd. 

Végül megerősítette, hogy már megtette a feljelentést Magyar Péter ellen a 2018-as amerikai útjáról szóló rágalmazások miatt. Mivel a kormányfőnek mentelmi joga van, most arra vár, hogy a bíróság megküldje a Parlamentnek a felfüggesztésére vonatkozó javaslatot, hogy folytatódhasson az eljárás.

 

 

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